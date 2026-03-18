Carreras sin futuro

Publicidad - LB2 -

La fábrica de frustración profesional en Juárez

En Ciudad Juárez no solo estamos fallando en generar empleos dignos. Estamos fabricando, año con año, generaciones enteras de profesionistas destinados a la frustración. Jóvenes que creyeron en el discurso del “échale ganas y estudia” para terminar manejando un Uber, atendiendo una barra o ensamblando piezas en una maquiladora.

No porque sea indigno trabajar, sino porque el sistema les prometió otra cosa… y les mintió.

- Publicidad - HP1

La ciudad vive una paradoja brutal.

Mientras la industria maquiladora, motor económico de la frontera demanda perfiles técnicos, ingenierías especializadas y habilidades en automatización, logística o tecnologías de la información, las universidades siguen saturando las aulas de carreras con baja absorción laboral real.

Administración, Derecho, Psicología, Comunicación, Contaduría; año tras año encabezan la matrícula, pero no el empleo.

Datos de organismos como el INEGI y el Observatorio Laboral han señalado una constante; más del 40% de los profesionistas en México trabajan en algo distinto a lo que estudiaron.

En ciudades fronterizas como Juárez, esa cifra se siente aún más cruda. Aquí, la sobreoferta de egresados en áreas administrativas y sociales contrasta con la escasez de talento en ingeniería avanzada, robótica, mecatrónica o desarrollo de software.

En números simples; mientras las ingenierías industriales, en sistemas y mecatrónica tienen tasas de colocación superiores al 70%, carreras como Comunicación o Psicología pueden enfrentar tasas de subempleo que superan el 50%.

¿El resultado?; Sueldos devaluados, profesiones precarizadas y talento desperdiciado.

Pero el problema no es solo de oferta académica. Es estructural.

¿Quién está fallando?

Falla el gobierno, por no alinear la política educativa con la vocación económica de la región.

Juárez es industria, exportación, manufactura avanzada, pero no hay una planeación seria que articule universidades con empresas.

Falla la academia, por seguir operando bajo modelos obsoletos, más preocupados por llenar salones que por garantizar empleabilidad.

Se gradúan cientos de jóvenes cada semestre sin un solo vínculo real con el mercado laboral.

Falla la iniciativa privada, que exige experiencia sin ofrecer oportunidades reales de formación. Empresas que prefieren importar talento antes que desarrollarlo localmente.

Y también falla la sociedad. Padres que siguen empujando a sus hijos hacia carreras “tradicionales” sin entender que el mundo cambió.

Jóvenes que eligen por moda, presión o desinformación.

El resultado es visible en las calles.

Profesionistas convertidos en conductores de plataforma, meseros o empleados operativos. Otros, los más audaces o los más desesperados, optan por el autoempleo; hamburguesas, tacos, venta de ropa o calzado importado.

Una economía de sobrevivencia, no de desarrollo.

No es un fenómeno menor. Es una crisis silenciosa.

No es solo desempleo; es un rezago de profesionalismo, de productividad, de innovación.

Es una generación que no está siendo aprovechada.

¿Qué estamos ofreciendo realmente a los jóvenes de Ciudad Juárez?

¿Un título o una ilusión?

Porque cuando una ciudad normaliza que estudiar no garantiza progreso, lo que se erosiona no es solo el mercado laboral.

Es la esperanza.

Y una sociedad sin esperanza no crece. Sobrevive.

Guadalupe Parada Gasson Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).