Avanza en el Congreso mi reforma para echar abajo el registro de celulares

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Cada generación enfrenta una batalla que define si sus hijos vivirán más libres o más sometidos que ella. La nuestra es contra la tecnodictadura.

Contra la pretensión de que el régimen de Morena controle nuestra existencia. Contra la obsesión de convertir nuestros rostros, nuestros teléfonos y nuestra identidad en información almacenada, clasificada y administrada desde el poder.

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Pero hay una mala noticia para quienes sueñan con controlar cada aspecto de nuestra vida: millones de mexicanos hemos decidido resistir y hemos dado un paso decisivo para echar abajo el registro de celulares.

La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó tres iniciativas fundamentales que impulsamos para defender la libertad de los mexicanos de bien y detener el avance de la tecnodictadura.

La primera plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para establecer expresamente como datos sensibles los datos biométricos destinados a identificar los rasgos faciales de las personas.

La importancia de esta reforma es enorme. Los datos biométricos no son una contraseña que pueda cambiarse. No son un número de identificación que pueda reemplazarse. Son parte de nuestra propia identidad. Son únicos e irrepetibles. Una vez comprometidos, el daño puede acompañar a una persona durante toda su vida.

La segunda iniciativa propone adicionar el artículo 185 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar que ninguna línea telefónica móvil pueda ser vinculada sin el consentimiento expreso de su propietario.

Dicho de otra forma: estamos estableciendo una barrera legal para impedir que los ciudadanos sean incorporados a mecanismos de registro telefónico sin su autorización. Estamos defendiendo el principio elemental de que el dueño de una línea telefónica es quien debe decidir sobre ella, no el gobierno.

La tercera, reforma a la Ley General de Población para garantizar la seguridad y privacidad de los datos biométricos, para que ninguna institución pueda hacer uso político de ellos, para que tu información esté blindada.

Estas iniciativas son una victoria total contra la tecnodictadura. Este es un paso crucial para echar abajo el registro de celulares.

Porque detrás de esta discusión no existe un simple debate administrativo o tecnológico. Lo que está en juego es la relación entre el ciudadano y el poder. Lo que está en juego es si los mexicanos conservaremos el derecho a vivir libres o si aceptaremos que nuestra identidad, nuestras comunicaciones y nuestros datos personales sean propiedad del régimen de Morena.

Por eso esta batalla es necesaria y por eso esta batalla la estamos ganando.

Desde Chihuahua hemos levantado la voz cuando muchos guardaban silencio. Hemos presentado iniciativas. Hemos promovido acciones legales. Hemos acompañado a miles de ciudadanos que han decidido defender su libertad.

Y hoy vemos resultados. Sin embargo, nadie debe confundirse. La guerra aún no termina.

Esté régimen seguirá amenazándonos, buscarán nuevas rutas, cambiarán nombres, modificarán procedimientos y presentarán los mismos mecanismos de control bajo distintos disfraces. Así han actuado siempre quienes consideran que la libertad es un obstáculo para el poder. Por eso debemos mantenernos firmes.

Millones de mexicanos estamos dando esta batalla. Millones de mexicanos hemos comprendido que la libertad no se entrega. Millones de mexicanos hemos decidido que nuestros derechos no pueden quedar sujetos a la voluntad de ningún gobierno.

Y millones de mexicanos vamos a ganar esta guerra.

Que nadie abandone la trinchera. Que nadie se deje intimidar por las amenazas. Que nadie se resigne a vivir vigilado.

Sigamos resistiendo con determinación, con valor y con la convicción de que la libertad siempre vale la pena ser defendida.

Porque los ciudadanos libres nunca han derrotado a la tiranía retrocediendo, la han derrotado resistiendo. Nosotros, los mexicanos de bien, vamos a resistir hasta echar abajo el registro de celulares y cualquier intento de convertir a México en una tecnodictadura.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.