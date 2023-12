Publicidad - LB2 -

Celebraremos la llegada del año nuevo 2024, con nuevos propósitos, deseos de superación y el anhelo de dejar malos hábitos. Cada año, nos proponemos a cambiar y ser mejores con nuestros familiares y amigos. Brindamos por la vida y la salud y tratamos de superar los malos recuerdos.

Todo eso está muy bien, porque los mexicanos somos como una gran familia. Nos distingue la fiesta en el corazón, porque somos buenos anfitriones y damos lo mejor de nosotros. También influye que somos creyentes de la existencia de Dios, aunque en la actualidad la juventud está más alejada de la religión que puede profesar.

¿Pero que es lo que opaca cada año esos buenos deseos y propósitos? ¿por qué en lugar de disminuir los delitos de violencia familiar y crímenes de alto impacto, estos aumentan? ¿a qué se debe que el gobierno no puede garantizar la seguridad pública?

Es cuestión de analizar que todas las preguntas se pueden contestar si nos concentramos en que debemos vencer al principal enemigo de la paz social: las adicciones. Esas que se consumen desde la niñez desamparada o por irresponsabilidad de los padres, que en la mayoría de los casos son también adictos.

Las adicciones son producto del consentimiento social y que cada familia se reserva de admitir que padecen de ciertas enfermedades como el alcoholismo, misma que tiene solución de recuperación ya que es incurable y progresiva, pero se puede controlar si nos informamos en qué consiste y qué instituciones de rehabilitación existen en el mundo.

Las adicciones al consumo de alcohol y drogas como la marihuana, la cocaína, fentanilo, heroína, cristal, y los poppers entre otras, son consumidas sin control por parte de las autoridades, ya que desgraciadamente la corrupción ha sido otro factor que impide superar este grave problema de salud y que destruye a todo ser humano y el entorno donde se desenvuelve, porque se convierten en seres que son ingobernables y sin sano juicio.

Aunque usted no lo crea, las adicciones mencionadas son parte de la mayor desgracia que nos afecta en el crecimiento espiritual y progreso social. Son el peor enemigo de la paz social y armonía familiar. Son lo más perverso que existe y que se traduce en maldad total. Ningún adicto puede garantizar el amor y buenos sentimientos porque adolece de conciencia y no se ama a sí mismo, por eso no puede dar lo que no tiene.

Sabemos lo que no se publica en medios sobre la manera en que los niños y jóvenes principalmente tienen acceso directo a las drogas. Están en todas partes, en restaurantes, bares, antros, cigarreros, tiendas de autoservicio, bodas, quinceañeras y en las escuelas desde las primarias en adelante. Es increíble la forma en que se distribuyen las drogas.

De las bebidas embriagantes, siendo la cerveza considerada como la reina de las drogas, es de conocimiento público que los negocios expendedores son los que más tenemos en Ciudad Juárez. Recuerdo en mi niñez la molestia que me causaba escuchar a los paisanos afirmar que “éramos la ciudad de la perdición”.

La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones impulsada por el gobierno federal, es un fracaso, porque no está debidamente organizada, ni se asignan recursos suficientes para prevenir las adicciones, ni para proporcionar apoyo de rehabilitación a los enfermos. Se escucha bien el título de la ENPA, pero solo quedó en eso.

Si se aplicaran exámenes toxicológicos obligatorios, a todos los empleados y funcionarios de gobierno, incluyendo a jueces, magistrados, ministros, diputados, senadores, regidores, presidentes municipales, gobernadores e incluso al presidente de la república, tendríamos el resultado en un porcentaje certero para saber quiénes deciden por nosotros. Es evidente que los que apoyan legislar en favor de las drogas son drogadictos.

Si nos vemos por dentro y observamos a nuestros familiares y amigos, nos daremos cuenta si tenemos o no problemas con el consumo de alcohol y drogas. Creo que en todas las familias tenemos enfermos de adicciones, pero ante la ignorancia del tema, o ante la negativa de aceptarlo no se puede ayudar al que lo necesita. La información está al alcance de quien desee enterarse sobre este tema.

Principalmente por esta causa, es imposible que nuestros anhelos, sueños e ilusiones se puedan realizar. Precisamente recibiremos el nuevo año con poca sobriedad y sano juicio entre nuestros semejantes, en el festejo de fin de año abundan todas las drogas que existen causando daños irreversibles. Quienes deseen lograr sus propósitos, pueden empezar buscando ayuda para dejar de beber y consumir drogas. Solo se necesita aceptación y valor para comenzar una nueva vida en plenitud.

Héctor Molinar Apodaca Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.