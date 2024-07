AMLO no está solo.

Publicidad - LB2 -

“Me hacen lo que el viento a Juárez” se utiliza para expresar que alguien, o algo, que no nos afecta o no nos hace daño. Literalmente, significa “no me hace nada”

En un puerto del golfo, un huracán arrasó con todo, excepto el monumento a Benito Juárez en la plaza. Así, la frase se relaciona con la resistencia ante situaciones totalmente adversas.

Cuando se actúa con entereza se refiere a la capacidad de una persona de mantener una actitudnoble y responsable en la presencia de peligro, o en el hecho de actuar con integridad y honestidad en cualquier situación. La entereza es sinónimo de valor, moralidad y principios, y se caracteriza por la capacidad de hacer lo correcto, a pesar de las contrariedades o las dificultades.

Y los opositores han buscado poner a prueba la entereza del presidente López Obrador en cada momento que han requerido denigrarlo para poder lograr el rechazo de los ciudadanos y, hasta hoy, no lo han logrado, y si tiene alguna duda estimado lector baste ver el resultado de las elecciones del 2 de Junio pasado, esa es la encuesta más importante, y verídica, de aceptación hacia el presidente, hacia el movimiento de la 4T y a la candidata, hoy presidente electa, Claudia Sheinbaum.

La entereza se considera como una característica esencial del carácter, y se relaciona con la capacidad de hacer lo correcto, a pesar de las presiones o las consecuencias toxicas y negativas que pudieran ocurrir. También podemos considerar la entereza como el contexto de valor de la personalidad y la resiliencia considerándolas como un factor claveindiscutible para el bienestar individual, si no estás bien contigo mismo no podrás actuar bien hacia los demás.

La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas lograndoresultados positivos.

Tengamos bien presente, y no nos confundamos, la entereza es más un concepto ético y de principios que un acto de valentía, porque se suele confundir con el coraje, pero en realidad, son dos conceptos muy diferentes.

El coraje se enfoca en la capacidad de enfrentar el miedo o el peligro, mientras que la entereza se centra en la capacidad de hacer lo correcto a pesar de que pudiera haber miedo o peligro al hacerlo.

Pues bien, el presidente López Obrador ha endurecido la meta de lograr el mandato del pueblo en las urnas de llevar a cabo la Reforma al Poder Judicial, se le otorgó TODO EL PODER al Movimiento de la 4T y a la presidenta, hoy electa,Claudia Sheinbaum para hacerlo ya sin obstáculos en el Congreso, el pueblo le quitó los obstáculos opositores para llevar a cabo la Constitucionalidad.

Esto por supuesto ha enardecido a los opositores y ni se diga al Cartel de la Toga de la SCJN y su socio del cartel, Claudio X González quien ya se encuentra con diarrea verde, y este diarreico personaje quien a través de su despacho de abogados quiso dar madruguete en el Tribunal Federal Electoral (TEPJF) al ordenarle por medio de un juez que debería nombrar en 24 horas los dos Magistrados que faltan en ese tribunal, cuando está totalmente fuera de las facultades del juez y es competencia única de la Cámara de Senadores el hacerlo.

El estado de violencia irracional de la SCJN ha llegado a niveles nunca vistos antes al estar enfrentada totalmente con el pueblo de México, buscando por el medio que sea y cual sea, bloquear el mandato en las urnas.

Los opositores que perdieron arrolladoramente la elección buscan evitar calificar la mayoría calificada de Morena y sus aliados para que con ello no se pueda llevar a cabo la Constitucionalidad de la Reforma, buscan negarle al pueblo su poder de decidir cuando el pueblo de México constitucionalmente se regula y administra por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en donde hoy el PODER JUDICIAL está en TOTAL DESACATO y REBELDÍA al mandato del pueblo en las urnas.

Pero ahí no se estancan las acciones de los opositores y del Cartel de la Toga (SCJN), se fueron a la amenaza velada al presidente López Obrador contra su seguridad y libertad en el futuro a la entrega del poder.

El Cartel de la Toga (SCJN y CXG) a partir de Octubre tendría cinco meses para operar en contra del ex presidente en ese momento, buscando llevarlo a la cárcel por supuestos delitos que ya le están configurando los abogados especialistas a petición de Claudio X González.

El presidente López Obrador desestimo por completo que esto represente algo que le pudiera causar ocupación alguna ya que, como activista que ha sido toda su vida, ha sorteado todo tipo de situaciones jurídicas delicadas como el desafuero en la CDMX, por lo que él se retira en Octubre a Palenque sin sobresaltos ni preocupaciones porque sabe muy bien que el pueblo lo cuida.

Lo que no saben, o no han querido entender los opositores como Claudio X González y el Cartel de la Toga de la SCJN, es que el poder popular del hoy presidente es real y contundente y ese poder no tiene escatimo alguno pero, el “poder” transitorio de los Ministros de la SCJN tiene ya marcado su final que será en el primer trimestre del 2025 donde después de ello se quedan sin protección y sumamente aborrecidos por el pueblo de México, desgastados en su credibilidad y muy expuestos a las adversidades que se puedan presentar en sus entornos, principalmente la Ministra Norma Piña.

El haber, y estar, desafiando el poder y el mandatodel pueblo con artilugios, el Cartel de la Toga de la SCJN, y su servidumbre de jueces a modo, han marcado ellos mismos sus tiempos finales, tendrán que salir por las ventanas de los baños de servicioporque hasta por la puerta de atrás no les será merecida para ellos al ser echados de la SCJN.

Con el desistimiento del amparo del Juez Rodrigo de la Pesa para otorgar el amparo definitivo queda más que demostrado la fragante violación a la constitución que pretendía llevar el juez porque, aún si hubiera tenido sustento jurídico y constitucional, ni la demanda penal ni el juicio político los hubiera amedrentado o detenido, más sin embargo le temblaron las corvas al juez y reculó, estaban actuando mal y fuera de la ley, querían dar un golpe de tal magnitud, violatorio a la constitución, que los llevara a atraer a la SCJN el nombramiento de los dos Magistrados del tribunal que pretendían ser nombrados por la Ministra Norma Piña.

Por todo lo anterior le han hecho desde siempre “lo que el viento a Juárez” al presidente López Obrador.

¿Porque no han entendido que AMLO tiene el respaldo del pueblo mayoritario?, es simple la respuesta, porque no conocen, que:

“La entereza del presidente AMLO la ha desarrollado a través la práctica de valores como la honestidad, la integridad y la responsabilidady a través de la adopción, demostrada, de principios morales claros y consistentes.”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con un amplio respaldo y apoyo de sus seguidores y simpatizantes. Aunque la política es a menudo un terreno complejo y polarizado, AMLO ha construido una base sólida de seguidores que respaldan su visión y liderazgo. Es importante recordar que ningún líder está completamente solo; siempre hay fuerzas y personas que lo rodean y lo apoyan en su camino y, en este caso es la gran mayoría del pueblo de México.

