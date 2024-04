Actitud indigna manifiesta por las Mentiras.

Publicidad - LB2 -

“Una persona con dignidad se caracteriza por tomar sus propias decisiones sin que nadie las interrumpa. Una persona digna hace respetar su reputación y la de su familia. Ser digno es una cualidad con la que cuentan todos los seres humanos y que no siempre es reconocida, pero ser digno comprende ser, y hacer, lo mejor que uno puede construirse y lograr respeto con lo que tiene a su alcance”.

La dignidad humana comienza por darse a respetar a sí mismo, se dice que una persona es digna cuando honra los compromisos que tiene, siempre honra a su palabra, a sus amistades, digno es todo aquel que entiende la importancia vital de la coherencia en la vida, digno es aquel que vive retirado de la tentación de la mentira mezquina, que respeta a todos, la persona digna entiende la importancia de la dignidad ajena que lo obliga a respetar la de los demás, lucha y compite con verdad siempre.

La integridad y el honor son sinónimos de la dignidad humana y los tres conforman la historia de vida de cada individuo.

Mas sin embargo existe la contra parte que es la indignidad y que implica una falta de honor, mérito, integridad o comportamiento apropiado, y puede manifestarse tanto en la calidad de vida de una persona como en sus acciones y actuaciones, existe en las personas sin dignidad una total carencia de valores morales o falta de ética; actúan con una bajeza manifiesta que no les da oportunidad de observar los daños que causan en las personas y en las dignidades ajenas cuando se proponen destruirlas o manipularlas para su beneficio, no lo entienden porque su pensamiento tiene procesado la ruindad, la bajeza, la perversidad, la mezquindad, su indignidad los hace competir con la mentira y la distorsión de la verdad y la realidad, no les importa destruir, lo que verdaderamente les importa es lograr salir adelante con sus intereses, los demás solo son los medios para lograrlo.

Acabo de ver una nota periodística donde el presidente estatal del PAN, el señor Gabriel Díaz Negrete, declara con todo cinismo que el PAN defiende a los ADULTOS MAYORES del intento de Morena de robarse los fondos existentes de las AFORES… cuando la historia de este país tiene puntualmente los hechos corruptos y latrocinios del PAN como cómplice y como gobierno.

Hay necesaria y urgente necesidad de aclararle a este dirigente PANISTA que, o no ha leído o conscientemente está haciendo declaraciones perversas y mezquinas para destruir la oportunidad de beneficio para los adultos mayores para que logren pensionarse al 100% de su último salario, algo que los PANISTAS no están de acuerdo en que se logre para bienestar de los adultos mayores, perversamente promueven una mentira de ese tamaño porque estamos en un proceso electoral donde les urge distorsionar para lograr avanzar, incluso en Chihuahua, se saben y se sienten perdidos.

Las pensiones que la propuesta de iniciativa habla son aquellas que al llegar a la edad de 70 años (increíble que no haya sido aplicadas) y si los beneficiarios no están activos en los Institutos de Seguridad Social (IMSS-ISSSTE) estas pasen a formar parte del FONDO DE PENSIONES DEL BIENESTAR, pero si los beneficiarios están activos en los Institutos (cotizando-trabajando) no se tocarían hasta que los beneficiarios decidan pensionarse.

Son únicamente los fondos de derechos de PENSIONES NO RECLAMADAS y que sus beneficiarios están en 70 años de edad y hoy alcanzan la cifra de 45,000 millones de pesos.

Esos fondos no reclamados, que están en poder indebidamente de las AFORES actualmente, ya que la ley vigente les ordena que deben ser entregadas a los Institutos de Seguridad Social y que hasta la fecha NO LO HAN HECHO, utilizando las empresas AFORISTAS esos recursos, que no son de ellos, como instrumento capitalizador para sus empresa, de los cuales se han apropiado.

Esos recursos, que deberían hoy estar en el IMSS o en el ISSSTE, son reclamados por la iniciativa de MORENA para que pasen a formar parte del FONDO DE PENSIONES DEL BIENESTAR que les proporcionaría a los trabajadores la oportunidad, al momento de su retiro, de PENSIONARSE al 100% de su último salario, algo que es importantísimo lograr para beneficio directo en su etapa ya de retiro de todos los trabajadores del país, siendo esto algo que el PAN se ha opuesto terminantemente de que se otorgue, además.

La iniciativa de ley propuesta por MORENA, y sus aliados, en ninguna parte habla de que se van a tomar los fondos de las AFORES, solamente se tomarían aquellos fondos NO RECLAMADOS y que hasta hoy no han sido entregados ni al IMSS ni al ISSSTE por las empresas AFORISTAS, son fondos NO RECLAMADOS por los beneficiarios y que hoy son usados como propiedad de las empresas, y se han negado a entregarlos.

Pero de ahí a como lo promueven los PANISTAS hay mucha diferencia, es una brutal mentira mezquina.

Veamos, a través de dilaciones en las cámaras han venido ganado tiempo para lograr que termine el periodo legislativo, y en consecuencia ninguno de los legisladores federales PANISTAS han subido a la tribuna a argumentar sobre la iniciativa de las PENSIONES tal y como lo vienen afirmando en las REDES SOCIALES y los dirigentes estatales del PAN ya que, al hacerlo así en tribuna, serían evidenciados y apabullados por el resto de los legisladores.

Hay que entender que en estos asuntos de beneficio a los mexicanos los PANISTAS no están a favor de que se otorguen, al contrario, buscarán destruirlos y causar desinformación en la sociedad tal que les permita lograr sus objetivos, por eso esas declaraciones concientes.

Cuanta MEZQUINDAD hay en la promoción de las MENTIRAS por parte de los PANISTAS, gente que definitivamente en la narrativa del principio de esta columna los describe a la perfección.

Los PANISTAS mienten y promueven las mentiras en busca de que los ciudadanos apoyen a sus verdugos.

Mienten como respiran.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.