Preocupante la posición de los partidos políticos de la alianza opositora al pensar que pudieran ganarle a Morena en el 2024, peor aún es creer que, con la trayectoria de trabajo del PAN en el estado repitan en el 2027, el partido del presidente, con una votación de casi 450,000 tan solo aquí en Chihuahua, para ser la primera vez, es de respetarse, ese número representa más de una tercera parte de los votantes, si a eso le suman a los panistas abandonados a su suerte y humillados, que difícilmente van a volver a votar por el PAN. Sumen la gran promoción que le están haciendo a Cruz Pérez Cuellar, el mal trabajo y mala imagen que le están creando a Maru Campos sus funcionarios estatales estrella, amigos y amigos de los amigos, más la inseguridad en el estado, se está creando la tormenta perfecta para que Morena gane en las próximas elecciones.

La verdad, pensé que se iba a recapacitar y modificar el rumbo hacia una mejor aplicación de la política, pero, lejos de eso, lo que veo es a un grupo de políticos reuniéndose con la gobernadora y queriéndose posicionar en escaños del partido en el CEN (Comité Ejecutivo Nacional). ¿Cuál es la finalidad? Muy sencillo, al visualizar una próxima derrota, ellos quieren posicionarse y posicionar en cargos plurinominales a quien consideren sus amigos, lo que me hace ver que, a un año de trabajo, van a empezar a abandonar el barco y dejar a la gobernadora sola. Es posible y ella continúe en la política con alguna embajada o alguna Secretaría de Estado.

Mi estimado Gabriel, ¿no crees que se llegó el momento de unificar al partido con las huestes de verdaderos panistas? Vi las fotos de la reunión que tuvieron en la frontera, no sé si darme risa o lástima, risa porque los que vi, no eran sino los mismos, y lástima, porque, Cd. Juárez, con un poco más de 1000 militantes, más de 2000 simpatizantes y agrupaciones identificadas como panistas (Juntos impulsando Chihuahua), asistieron unas 200 personas y eso, porque algunos no son panistas, sin embargo son funcionarios. Si a eso le llaman reuniones exitosas, no se de verdad qué vamos a hacer en el interior del estado. Cd. Juárez representa casi el 50% de la población de todo el Estado, y ¿solo 200 van a una reunión? Creo que junta más gente Mario Vázquez con vecinos de colonias en la ciudad de Chihuahua que el PAN estatal. Esa referencia te la hago ver, porque, si revisas los números, estos nos marcan la pauta de cómo vamos a quedar si es que no actuamos de acuerdo a esos datos, pero también nos marcan el rumbo debemos tomar y cuanta gente debe asistir a cada reunión. Pero pienso que no tienes a nadie que esté monitoreando esos datos, en fin, una lástima.

Hablando de otras cosas y tratando de fortalecer el comentario de unificar al PAN con los verdaderos panistas y seguir sumando, te doy el ejemplo de Durango, si te conformas con pensar que fue un éxito ganar Durango gracias al PAN de Chihuahua, te doy la mala noticia que el candidato de la Alianza, es Priista y no Panista, te lo comento para que estés enterado de que el PAN, cada vez pierde y pierde candidaturas y no es que Morena esté muy bien, sino porque el PAN, cada vez está peor, y que mejor prueba que esta, la alianza prefirió ganar con un priista que perder con un panista. De 6 candidaturas solo se ganaron 2 y eso por alianza, una de ellas, lo repito, Durango, no ganó el PAN.

Resumiendo, hay que valorar que la militancia del PAN apoyó y sigue apoyando a sus candidatos, de 2 y medio millones de votantes, ustedes conservan poco más de 550 mil, que representó casi el 43% de los que votaron, pero perder al municipio más grande y sumarle los municipios cercanos a este, debe alertarlos de que algo no está bien, que se debe cambiar la estrategia ¿no crees que vale la pena hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la actuación de los funcionarios y de la propia gobernadora?, se debe cambiar de estrategia política, se debe cambiar de personas en los puestos pero sobre todo, deben de cambiar de presidente del PAN nacional, que está minimizando con su actuación la verdadera fuerza política del partido. Es un personaje sin ángel, que no genera entusiasmo, no infunde confianza, más parece títere que presidente, aunque a usted le veo más potencial, veo que sus ideas aún no están a la altura de las exigencias ni necesidades del estado. Así es que, de los múltiples problemas que tiene el partido, debe atacar el principal que es la desunión, unir a su partido y su verdadera fuerza política, que el votante se identifique con sus funcionarios (cosa que no sucede ni creo que suceda). De otra manera, va a convertir al estado en estadística negativa de partidos que están perdiendo su militancia y por ende, posiciones en los municipios, escaños estatales y federales en próximas elecciones.

Hasta el párrafo anterior, los consejos de un(a) panista de cepa, preocupado(a) por el desastroso curso que lleva su partido (PAN) de cara a próximas contiendas electorales. Con la soberbia injustificada que les caracteriza, echen en saco roto las recomendaciones y puntos de vista de esta persona. Más claro, ¿quieren extinguir a su instituto político? Indudablemente van por el camino correcto, ¿el mejor PAN de la historia? ¿Es un chiste?