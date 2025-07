7 años del Triunfo del Pueblo de México

Publicidad - LB2 -

Cuando se publiquen estas líneas ya no será primero de julio pero no importa, las mexicanas y mexicanos siempre recordaremos al presidente Andrés Manuel López Obradorcomo el mejor presidente de la historia moderna de nuestro país y a quien le debemos el inicio de la cuarta transformación y la posibilidad de que tengamos de presidenta a la doctora Claudia Sheinbaum.

Después de largos años de lucha, de fraudes, de sinsabores, de derrotas, de más lucha y sobre todo de estar del lado correcto de la historia, hace 7 años, el primero de julio de 2018 las urnas hablaron y se alcanzó un nuevo Triunfo del Pueblo de México y comenzó el principio del fin del régimen neoliberal para dar paso al modelo del humanismo mexicano.

Entiendo que los adversarios de la cuarta Transformación, sus adláteres, voceros y fans confundidos, (si, esos que se iban a ir del país si ganaba López Obrador) opinan todos los días que las cosas están muy mal y que todo lo que pasa es culpa del gobierno y que estamos peor que Venezuela y en el colmo de la desesperación y el coraje han llegado a sugerir una intervención de gobiernos extranjeros porque estamos, según ellos, en una “dictadura” pero la realidad siempre es más terca que los deseos y los sueños o lo que es lo mismo, yo tengo otros datos…

A ver, revisemos por ejemplo el tipo de cambio, seguramente recuerdan que los malquerientes de la 4T decían que el dólar iba a llegar a 30 pesos e incluso en dos palabras sugerían: compren dólares y de verdad espero que nadie les hiciera caso pues en su evidente amlofobia se equivocaron totalmente y de forma terrible y dejo aquí datos, el primero de julio del 2018 el dólar estaba a 19.69 pesos y como aún gobernaba el PRIAN, el primero de diciembre que llega al gobierno el pueblo, el dólar estaba a 20.48 pesos y pues para enojo de los adversarios del movimiento, el dólar NO solo NO se devaluó si no que al contrario nuestra moneda se apreció, (lo que por cierto no sucedía ni por equivocación en la negra noche del modelo neoliberal) y hoy primero de julio de 2025 que borroneo estas líneas el valor del dólar es de 18.79 pesos, es decir un 9% menos que hace 7 años.

Otro dato, ahora con respecto a la inflación, decían que se presentaría una hiperinflación y que el apocalipsis llegaría pero… pues tampoco, en diciembre de 2018 la inflación fue de 4.83% y en la última quincena de junio de 2025 la inflación fue de 4.51%, la aritmética es implacable, tampoco ese pronóstico fue acertado. Ternuritas.

Y pues de los programas sociales que puedo decir que no se sepa, todo ese dinero que se iba antes por el caño de la corrupción ahora llega a casi todos los hogares mexicanos, de los 35 millones de hogares que existen en el país, 30 millones reciben al menos un apoyo social por parte del gobierno de México. Casi 9 de cada 10 hogares.

Podríamos seguir con más datos pero no es mi intensión abusar de la paciencia de los lectores, además en la sierra y desierto de Chihuahua, en las ciudades y pueblos de Chihuahua se escucha que vamos bien y que en 7 años se ha logrado recuperar la esperanza.

El camino fue largo y sinuoso pero valió la pena, se han hecho muchas cosas y faltan algunas otras pero se están haciendo desde el gobierno de nuestra PresidentA, el rumbo es el mismo desde hace 7 años y el destino es que por el bien de todos primero los pobres.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.