Publicidad - LB2 -

“En economía, el equilibrio económico es un estado del mundo en el que las fuerzas económicas se encuentran equilibradas y en ausencia de influencias externas los valores de las variables económicas no cambian. Es el punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales.”

Es natural que por un lado los empresarios busquen abaratar los costos de sus operaciones y por el otro lado natural es también que los trabajadores busquen incrementar sus beneficios para lograr mejores niveles de vida, lo importante verdaderamente es no romper los equilibrios que conlleven al desfase de los costos que incidan directamente en el rendimiento de los capitales o a la pauperización de la fuerza laboral.

- Publicidad - HP1

Empobrecer empresarios o a los trabajadores es la forma más tonta de destruir el bienestar de un país, buscar que los empresarios carguen las ineficiencias en la productividad laboral deseada o el hacer pagar a los trabajadores la ineficiencia operativa de las empresas es un error que golpea y destruye todos los equilibrios que pudieran existir originando un quebranto en la riqueza que cada quien debe obtener.

Nadie deberá obtener riqueza o beneficios sobre el sacrificio, o empobrecimiento, de la otra parte porque al romperse el justo equilibrio golpeará en alguna parte de la producción donde se descargará el enfado y la frustración, los estados emocionales derivados de la pobreza no pueden ser subsanados para lograr eficiencia mientras no existan los satisfactores necesarios que ayuden a equilibrar las necesidades de productividad y bienestar.

Al país se le ofertó ante el mundo como una país de mano de obra barata, ofertaron a México con una clase trabajadora con salarios inhumanos que explotaban la necesidad de sobrevivir de los trabajadores pero no brindaban la oportunidad de lograr, o ir logrando, el bienestar familiar.

México y sus trabajadores subsidiaban a las grandes economías a través de los bajísimos costos de mano de obra en la producción de productos que llegaban a los mercados a precios suficientes para generarles exageradas ganancias a los industriales, la cadena de precios nacía con mano de obra de explotación humana.

Mientras la inflación caminaba a pasos agigantados en el país, los salarios retrocedían en su capacidad de compra también con la misma fuerza, abaratando aún más la mano de obra de los trabajadores mexicanos.- Crecían los valores y los activos y decrecían los costos de mano de obra, se abarataban, por la paridad, la inflación y los precios de los productos en los mercados detonaban importantes ganancias en toda la cadena menos a quienes subsidiaban con su trabajo toda esa cadena de ganancias.

Recientemente, los últimos tres años, en nuestro país se dio un fenómeno que en su momento llamamos, y lo señalamos algunos, GOLPE DE MERCADO donde los precios comenzaron a escalar en precios sin una justificación real que los detonara, al menos no en la proporción en que los precios estaban subiendo, después de un tiempo los costes de las materias primas comenzaron a bajar pero los precios volvieron a tomar auge ascendente hasta llegar a los niveles que hoy tenemos en todos los artículos que consumimos, esta misma columna en su momento precisó con datos lo que a nuestro juicio estaba sucediendo… y de hecho más lento pero continua.

La toma de esas decisiones en la cadena productiva rompió todo equilibrio que pudiera haber habido ya que unilateralmente, y como resultado de un objetivo desestabilizador, se aprovecharon coyunturas y comenzaron a subir los precios golpeando severamente los logros con los nuevos salarios en el país, se inició de nueva cuenta la pérdida de la capacidad de compra de los trabajadores.

Hemos escuchado el discurso argumentativo de los grandes empresarios y sus representantes políticos en el Congreso donde manifiestan un NO a ese beneficio de laborar en la semana 40 horas, no sustentan la negativa y solo hablan con pronósticos y utopía dando paso a generalidades que infinidad de veces han vertido para siempre decir NO a los beneficios laborales, hasta hoy yo no he escuchado sustento real alguno proveniente de investigaciones y análisis que nos indiquen que la semana de 40 horas puede golpear severamente al capital, al empresario.

Lo que si he observado es a los grandes empresarios justificando que golpearía la semana de 40 horas fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando ellos no pertenecen a ese sector de la economía, se montan en ellos para “justificar” su NO a las 40 horas.

Hay un dato importante que llama la atención, se sustenta que a la Industria Maquiladora le impactaría entre un 10 a un 15% más de mano de obra en su planilla de trabajadores para cubrir los objetivos de producción, pero tomando en cuenta que la Industria Maquiladora se manejan los costes en dólares habría que preguntar en cuanto les impactaría en sus costes de producción por ese excedente de mano de obra… es mínimo.

La Industria en el país hace mucho tiempo tiene implementada en sus empresas la jornada laboral semanal de 40 horas, los grandes corporativos en México tanto nacionales como trasnacionales tienen implementado la jornada de 40 horas semanales…. Y no les ha pasado absolutamente nada.

Las grandes economías del mundo tienen implementada en sus leyes la jornada laboral de 40 horas semanales y esas economías tienen micro, pequeñas y medianas empresas y son economías fuertes que marcan pauta en el mundo Capitalista… y en mundos no tan Capitalistas.

Toda mi vida en el sector privado maneje la premisa de que jamás la nómina puede ser factor de desequilibrio en las empresas porque precisamente la nómina es el espejo de una administración eficiente.

Por lo tanto, es hora de que en México tengamos la semana de 40 horas laborales y no es algo que sea nuevo en nuestro país, las 40 horas laborales YA EXISTEN y se aplican desde hace muchísimos años.

Un ejemplo, por si se nos olvida, o no creemos…. Los gobiernos todos trabajan de lunes a viernes legalmente 8 horas diarias, el Congreso de la Unión igual, el Poder Judicial de la Federación, el INE y todos los organismos autónomos, la SCJN, Herdez, Nestlé, La Costeña, VW, GM, Ford, Gas Natural, CFE, PEMEX, la Banca, etc., etc., etc….

¿Entonces porqué decir NO a la semana de 40 horas?

¿Porque decir NO?…. cuando los empresarios buscan lograr objetivos se proponen comparativos con las mejores economías, bueno pues esas economías hoy tienen semanas laborales de 40 horas.

Para concluir, las familias, desde que tuvieron la imperiosa necesidad de trabajar, padre y madre, y después los hijos para compensar el sustento familiar, comenzaron a tener fallas estructurales muy evidentes dentro del seno familiar que destruyó el seno de la mayoría de las familias, se descuidó la unión, convivencia y educación familiar como consecuencia del cambio buscando ingresar más recursos al hogar, se cambió dinero por familias.

Reconstruir el tejido social comenzando por la unidad y seno familiar debe ser prioritario, mejorar las condiciones de vida de todos es urgente para lograr la tranquilidad y solides de las familias y por ende de la sociedad.

Eficiencia y productividad por el capital y los administradores, eficiencia y productividad por el trabajador aunque esto a veces no les es de agrado escucharlo.

Decir SÍ a la semana de 40 horas ni es populismo ni es demagogia es simplemente hoy una urgente necesidad de recomposición social.

Primero los pobres…. Que se entienda bien y lejos.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.