2024 la cuenta regresiva ya empezó

Estamos a un año de las elecciones del 2024. A un año de la batalla por el poder de la silla presidencial, donde las estrategias del juego político pueden cambiar abruptamente, un año de grandes expectativas porque el radicalismo de izquierda o de la propia derecha no pueden ser la opción de los mexicanos. ¿Qué pasará en el año 2024? ¿Continuidad sin rumbo? ¿Cambio con opciones diferentes? ¿Cuáles son los escenarios posibles?



Muchas interrogantes, muchas afirmaciones falsas disfrazadas de verdades a medias o mentiras cubiertas finamente de espeluznantes teorías conspiracionistas han surgido en las últimas semanas, provocando un realineamiento de fuerzas políticas. El 2024 será un año de transformaciones en el poder, se renovará la esfera de poder legislativo y ejecutivo, así como una gran cantidad de gubernaturas, congresos locales y alcaldías.



Luego viene la respuesta a nuestra segunda interrogante, poder reconstruir un país dividido o terminar de dividirlo en dos grandes polos opuestos e irreconciliables. Habrá entonces un rumbo muy definido hacia un sistema autoritario o bien se garantizará la permanencia en el poder o la alternancia a través del voto de los ciudadanos. Eso se votará en las elecciones del 2 de junio del 2024.



Hay opciones claras de competir por el poder. Los ciudadanos, de acuerdo a encuestas a las que he tenido acceso privilegiado y de las cuales he participado en su organización, han señalado que prefieren a los partidos que van solos en busca del voto ciudadano y no están muy de acuerdo en las alianzas que se observan como un salvavidas a partidos políticos que sólo reclaman los grandes dividendos de un financiamiento público.



Entonces, hasta el momento se observan tres caminos: la alianza entre PAN – PRI y PRD; la alianza entre MORENA, PVEM y PT: finalmente la opción de MC que estaría compitiendo bajo la premisa que más vale sólo que mal acompañado. Puede existir algún que otro escenario, pero sería muy difícil en estos momentos poder decir si hay o no hay acuerdos que pueden reencontrar la definición de candidatos en la proximidad de una contienda que no será una repetición del 2018 en México (primera afirmación que puedo sostener en cualquier debate al que se me invite).



En estos contentos, Yvonne Ortega Pacheco, en su más reciente visita a Chihuahua señaló: Lo que estamos haciendo precisamente es tratar de romper esos esquemas de quiénes son y qué es lo que proponen los candidatos o los partidos y en este esfuerzo que estamos haciendo con los ciudadanos.



“El mejor asesor que puede tener un partido, un gobierno, un gobernante un aspirante pues es el que vive porque no todos los días. Hemos mantenido nosotros la idea de que la alianza tiene que ser con los que viven el problema, es decir con los ciudadanos y si ellos tienen alguna afinidad, afiliación de algún partido político o no pero quieren ser parte de lo que México necesita desde la perspectiva de la realidad es que se vive todos los días y estamos en la mejor posibilidad de ser el vehículo para esos hacer esa alianza”.



El mensaje es claro, una alianza no debe ser sólo quitar a unos y poner a otros. Debe ser la participación ciudadana la que defina el proyecto de nación. Matizó ella que quieren “ser el vínculo que permita tener el documento desde las diferentes realidades que se viven y encontrar un lugar común en donde todos puedan participar de su propia realidad”.



En conclusión, la tercera vía es una opción ciudadana, para transmitir el poder por la vía pacífica en una democracia mexicana que trasciende más allá de los logos de los partidos políticos. Pueden existir alianzas, bajo el acuerdo de un mejor México, de una mejor sociedad y eviten los excesos de un poder que se engolosina por el poder mismo. La antesala o thriller del 2024 lo veremos el 4 de junio en las elecciones del estado de México.



Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.