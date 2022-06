El presidente Joe Biden viajará a Arabia Saudita en las próximas semanas y se espera que se reúna con el príncipe heredero del reino, a quien una vez rehuyó por su brutalidad. Es una visita que se está gestando mientras que la OPEP+ anunció el jueves que extraerá más petróleo en medio de los crecientes costos de la energía en todo el mundo.Es probable que el primer viaje de Biden al reino saudita como presidente ocurra a fines de este mes, pero los detalles no se han finalizado, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la planificación.

La Casa Blanca elogió el jueves a Arabia Saudita por su papel en asegurar la promesa de la OPEP+ de extraer más petróleo y el propio presidente elogió a los saudíes por aceptar una extensión del alto el fuego en su guerra de ocho años con Yemen que también se anunció el jueves.

“Arabia Saudita demostró un liderazgo valiente al tomar iniciativas desde el principio para respaldar e implementar los términos de la tregua liderada por la ONU”, dijo Biden en un comunicado después de que se anunciara la extensión de 60 días del alto el fuego.

Esas cálidas palabras marcan un marcado contraste con parte de la retórica anterior de Biden sobre el reino rico en petróleo. Como candidato, se comprometió a tratar a los saudíes como un “paria” por el asesinato y desmembramiento en 2018 del periodista estadounidense Jamal Khashoggi, un crítico de las formas brutales del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Funcionarios de inteligencia estadounidenses determinaron que el príncipe heredero saudí probablemente aprobó el asesinato del periodista.

Funcionarios de la administración de Biden han estado trabajando entre bastidores para reparar las relaciones, discutiendo intereses estratégicos compartidos en seguridad y petróleo con sus homólogos saudíes.