Viajará Joe Biden a Israel mientras crisis humanitaria continúa en Gaza

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas que Biden irá a Tel Aviv antes de viajar a Jordania, donde se reunirá con el rey Abdullah, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

La Casa Blanca informó que Biden reiterará que el grupo militante Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación, y discutirá las necesidades humanitarias de los civiles en Gaza.

«(El) presidente escuchará de Israel cómo llevará a cabo sus operaciones de una manera que minimice las víctimas civiles y permita que la asistencia humanitaria fluya a los civiles en Gaza de una manera que no beneficie a Hamás», dijo después el secretario de Estado, Antony Blinken tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Blinken también dijo que sus conversaciones con Netanyahu facilitaron un posible adelanto para llevar asistencia humanitaria a los palestinos asediados en la Franja de Gaza.

“Hoy, y a petición nuestra, Estados Unidos e Israel han acordado desarrollar un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales llegue a los civiles en Gaza, y sólo a ellos, incluida la posibilidad de crear áreas para ayudar a mantener civiles fuera de peligro”, dijo Blinken en una breve declaración a los periodistas.

Agregó que es fundamental que la ayuda comience a llegar a Gaza lo antes posible, pero expresó su preocupación de que los militantes de Hamás puedan tratar de apoderarse de los suministros o impedir su distribución.

Grave crisis humanitaria

Los palestinos en Gaza han estado sin electricidad y bajo un completo asedio israelí sin permitir la entrada de alimentos, combustible o agua al territorio controlado por Hamás desde el 9 de octubre.

Israel dice que impuso el bloqueo en respuesta al mortal ataque terrorista lanzado por Hamás contra ciudades israelíes el 7 de octubre, en el que murieron más de 1.400 israelíes. Casi otras 200 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo terrorista.

Israel ha reunido 300.000 soldados en la frontera de Gaza, preparados para una probable invasión terrestre, mientras promete eliminar a Hamás.

Las fuerzas israelíes han estado atacando Gaza la aviación desde el ataque de Hamás, con un saldo de más de 2.800 muertos y al menos a 10.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Cientos de miles de habitantes de Gaza han acatado las órdenes de Israel de evacuar el norte del enclave hacia la mitad sur de la Franja antes de la esperada ofensiva.

«Sigue sin haber agua para la gran mayoría de la población de Gaza», afirmó Juliette Touma, portavoz de la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos, UNRWA.

«Estamos hablando de 2 millones de personas en la Franja de Gaza que no tienen agua, y el agua se está acabando, y el agua es vida, y la vida se está acabando en Gaza», dijo Touma.

La UNRWA dijo el lunes que no hay suficientes bolsas para cadáveres para los muertos en Gaza.

Touma dijo que se estima que un millón de palestinos han huido hacia el sur y que casi 400.000 se están refugiando en su mayoría en escuelas de la UNRWA. Un grupo está alojado en un almacén de la UNRWA, que según Touma no está equipado para servir de refugio.

La UNRWA ha desplegado un equipo de avanzada en Egipto para preparar la posible apertura de un corredor humanitario para llevar suministros de ayuda a Gaza.

Naciones Unidas dijo que el jefe humanitario Martin Griffiths viajará a Egipto el martes para pasar varios días. También planea visitar Israel.

En la ONU, el Consejo de Seguridad sometió a votación el lunes por la noche una resolución redactada por Rusia que busca un alto el fuego humanitario y la liberación de todos los rehenes israelíes y extranjeros.

La medida, que Rusia no negoció con los miembros del consejo, no recibió el apoyo necesario. Sólo cinco de los 15 representantes apoyaron la medida, cuatro votaron en contra y seis se abstuvieron.

Estados Unidos estuvo entre los que no la apoyaron. La embajadora Linda Thomas-Greenfield dijo que los civiles no deberían sufrir por las atrocidades de Hamás, pero señaló que el texto propuesto no condenaba al grupo terrorista.

«Al no condenar a Hamás, Rusia está dando cobertura a un grupo terrorista que brutaliza a civiles inocentes», afirmó. «Es indignante, hipócrita e indefendible».

En el norte

Se teme que los combates puedan extenderse a la frontera de Israel con el Líbano, donde el grupo militante Hezbolá, apoyado por Irán, dijo que sus combatientes atacaron cinco puestos israelíes a lo largo de la frontera sur del Líbano.

La Fuerza Aérea de Israel dijo el martes que atacó “objetivos terroristas e infraestructura militar” de Hezbolá en el Líbano en respuesta al fuego militante contra Israel.

En declaraciones ante el Parlamento israelí el lunes, Netanyahu advirtió a Irán y a Hezbolá: «No nos pongan a prueba en el norte. No cometan el error del pasado. Hoy, el precio que pagarán será mucho más alto», dijo, en referencia a la guerra de Israel contra Hezbolá en 2006.

La ONU tiene una misión de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano que vigila la frontera con Israel. El lunes dijo que su sede en la ciudad libanesa de Naqoura fue atacada, pero que nadie resultó herido. Un portavoz dijo que la ONU está investigando para ver quién disparó contra las instalaciones.

[Con información de Margaret Besheer, corresponsal de VOA en la ONU, y AP, AFP y Reuters]