Veredicto de culpabilidad de Trump divide al mundo político estadounidense

La campaña del oponente electoral de Trump y candidato presidencial demócrata, el presidente Joe Biden, dijo que la decisión del jurado de Nueva York de condenar a un expresidente demostró que nadie está por encima de la ley.

“Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría las consecuencias de violar la ley para su propio beneficio personal”, dijo la campaña de Biden-Harris en un comunicado. “Pero el veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense se enfrenta a una simple realidad. Todavía hay una sola forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas”.

La campaña de Trump alegó en un comunicado que no pudo tener un juicio justo en una de las zonas más liberales del país.

“Esto fue una vergüenza. Fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto. Es un juicio amañado, una vergüenza. No nos dieron un cambio de sede. Estábamos en el 5 % o 6 % en este distrito, en esta zona. Este fue un juicio amañado, vergonzoso”, dijo Trump en un comunicado.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, un republicano de alto rango, dijo en un comunicado: “Hoy es un día vergonzoso en la historia estadounidense. Los demócratas aplaudieron cuando condenaron al líder del partido opositor por cargos ridículos, basados en el testimonio de un delincuente convicto e inhabilitado. Este fue un ejercicio puramente político, no legal”.

La fortaleza del sistema

Los demócratas del Congreso dijeron que el veredicto demostró la fortaleza del sistema legal estadounidense.

“Un individuo que ha sido condenado por 34 delitos graves y que no muestra ningún respeto por el estado de derecho no es apto para liderar la nación más grande del mundo”, dijo el senador demócrata Sheldon Whitehouse, presidente de la subcomisión de tribunales judiciales del Senado.

El veredicto marcó la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado por un delito grave. La decisión, sin embargo, no impide que Trump se postule para el cargo mientras enfrenta un largo proceso de apelación.

Barbara Perry, copresidenta del Programa de Historia Oral Presidencial en el Centro Miller de la Universidad de Virginia, dijo a la VOA que si la apelación falla, Trump marcará otro hito histórico para un presidente de Estados Unidos.

“Digamos que esta condena por delito grave se mantiene hasta el 5 de noviembre, el próximo día de las elecciones presidenciales. Sería el caso de que si mantiene su residencia en Florida, un estado donde los delincuentes convictos no pueden votar, literalmente no se le permitiría votar por sí mismo. La otra ironía de esto, además de que no tiene precedentes… es que él y muchos republicanos han intentado en los últimos años suprimir votos”.

Trump también podría enfrentarse a una pena de cárcel o podría ser puesto bajo arresto domiciliario si la condena se mantiene.

El senador republicano Lindsey Graham criticó en una declaración el proceso que condujo al veredicto de culpabilidad.

“Un fiscal político corrupto fabricó cargos en uno de los foros legales más liberales del país. Un juez odioso y parcial que debería haber sido descalificado llevó a cabo un juicio de manera que asegurara la condena de Donald Trump. Un jurado que proviene de una de las áreas más liberales de Estados Unidos”, dijo Graham.

Perry refutó las acusaciones republicanas de que el juicio fue una farsa.

“La mayoría de los observadores objetivos dirían que [este] fue un juez muy justo. E incluso si pensaran que el juez fue injusto, ¿pensarían que los 12 jurados fueron injustos? ¿Pensarían que todos eran partidistas?”, dijo. “Los 12 jurados fueron aprobados por ambas partes en este juicio, y decir que todo nuestro sistema legal es una farsa, indicaría que eso raya casi en la traición”.

El portavoz del abogado de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo: “Respetamos el estado de derecho y no tenemos comentarios adicionales”. La Casa Blanca aún no ha respondido a la pregunta de la VOA sobre si se había preparado para una evaluación de riesgo intensificada después del veredicto.

Trump enfrenta causas penales por cargos no relacionados en Florida, Georgia y Washington.