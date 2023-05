Ucrania: Discuten cronograma para el despliegue de aviones de combate

Publicidad - LB2 -

El calendario para que los F-16 se unan a la guerra sigue sin estar claro, ya que puede llevar meses entrenar a los pilotos ucranianos.

Estados Unidos (VOA) – A principios de este mes, la Casa Blanca cambió su postura sobre el suministro de aviones de combate F-16 a Ucrania y acordó permitir que los aviones se envíen al país para ayudarlo a defenderse mejor de los ataques rusos.

Andrii Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, le dice a la VOA cómo el país está girando rápidamente para llevar los aviones al campo de batalla y las garantías de seguridad que el gobierno de Ucrania aún busca de Estados Unidos y la OTAN.

La siguiente entrevista ha sido editada por motivos de brevedad y claridad.

VOA: Uno de los temas principales durante la cumbre fue el de los aviones F-15 y F-16. El presidente (Joe) Biden dejó en claro que Estados Unidos proporcionará a Ucrania todo lo que necesita para una contraofensiva, pero parece que los aviones F-15 y F-16 no son necesarios para ese propósito. Sin embargo, el presidente (Volodymyr) Zelenskyy enfatizó la palabra «acelerar» al responder mi pregunta sobre la entrega de estos aviones de combate. ¿Cómo concilia estas declaraciones y cuándo podemos esperar ver aviones de combate occidentales en Ucrania?

Andrii Yermak, Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania: Con respecto a la aeronave, puedo confirmar lo que dijo el presidente Zelenskyy. Agradecemos el comunicado oficial del presidente Biden, donde nos aseguró la participación de Estados Unidos en la coalición aeronáutica. Además, hemos escuchado declaraciones de países socios como Francia, Polonia, Dinamarca y los Países Bajos, expresando su disposición a capacitar a nuestros pilotos. Este es un paso inicial significativo que allana el camino para la futura entrega de aviones a Ucrania. Anticipamos que los ejercicios de entrenamiento comenzarán muy pronto, quizás dentro de unos días. También esperamos que los países que han expresado su disposición a entregar aviones a Ucrania hagan lo mismo. Creemos que este proceso comenzará en cuestión de meses, en lugar de un período prolongado. Naturalmente, anticipamos el mismo compromiso de los Estados Unidos. Por lo tanto, este asunto ya no está en discusión; es un tema resuelto. El presidente discutió abiertamente el cronograma y lo abordamos durante la reunión en Hiroshima. Estamos decididos a que esto suceda lo antes posible, ya que los aviones son esenciales para proteger nuestros cielos y mantener la superioridad de Ucrania en ese dominio.

VOA: Cuando menciona la coalición de aeronaves o la coalición de aviones de combate, ¿puede aclarar qué significa ser parte de ella? No todos los países miembros de la OTAN tienen los F-15 y F-16 de los que hemos estado hablando. ¿Podría explicar la naturaleza de esta coalición y quién ha expresado su apoyo?

Yermak: Ser parte de esta coalición significa que los países están dispuestos a comenzar por capacitar a los pilotos en los aviones estratégicos que tienen a su disposición. Francia, Polonia, Dinamarca, el Reino Unido y varios otros países ya han hecho declaraciones oficiales. Anticipo que esta coalición crecerá y es crucial para nosotros. Al igual que la coalición de tanques, que se estableció y ya ha dado resultados con el despliegue de los tanques de nuestros socios en Ucrania, esperamos el mismo resultado con los aviones.

VOA: Ucrania ha solicitado garantías de seguridad específicas, incluso de los Estados Unidos. ¿Puede dar más detalles sobre la naturaleza de estas garantías de seguridad? ¿Son similares al Memorándum de Budapest o siguen un formato diferente, como el modelo israelí o el Tratado de Seguridad de Kyiv?

Yermak: En cuanto a las garantías de seguridad, el presidente Zelenskyy las ha estado defendiendo en nuestro camino hacia la membresía en la OTAN durante varios meses. La pertenencia a la OTAN es nuestra principal garantía. La OTAN es actualmente la alianza más fuerte del mundo, un hecho reconocido por todos. Cuando iniciamos conversaciones con nuestros socios, no solo hablamos; presentamos una propuesta concreta. El presidente Zelenskyy ordenó el desarrollo de un documento llamado Kyiv Security Compact. Este documento tiene en cuenta la situación actual y describe las posibles garantías que podemos recibir. También explica la razón de ser de estas garantías. Es esencial tener en cuenta que no discutiremos el Artículo 5 hasta que seamos miembros de la OTAN. Por lo tanto, estas garantías son tangibles y realistas.

Durante la visita del presidente Biden a Kiev, dejó claro durante su reunión con el presidente Zelenskyy que respeta nuestro deseo de garantías y lo apoya. En consultas posteriores con nuestros socios, hemos tomado la posición de que el formato ideal sería un documento que combine elementos del Pacto de Seguridad de Kyiv y los diversos acuerdos y arreglos entre los Estados Unidos y el Estado de Israel. Sentimos una receptividad positiva por parte de nuestros socios, y existe un apoyo generalizado para este enfoque. Estamos comprometidos en un trabajo constructivo y creo que pronto lograremos resultados. Por lo tanto, Ucrania ve garantías de seguridad a través de su membresía en la OTAN, que puede realizarse cuando la situación de seguridad lo permita. No hay alternativa a esto, y nos consideramos futuros miembros de la OTAN.

VOA: Los analistas con los que he hablado sugieren que la invitación de Ucrania para unirse a la OTAN, incluso por escrito, podría servir como un argumento para poner fin a la guerra, un catalizador para que Rusia cese el fuego. ¿Crees que esta invitación podría contribuir a la paz, si es posible?

Yermak: Absolutamente, creo que extender una invitación a Ucrania para unirse a la OTAN puede ser un factor decisivo para terminar la guerra. La agresión de Rusia el 24 de febrero alteró la realidad, y ahora es una realidad que debemos reconocer. Finlandia ya se ha convertido en miembro de la OTAN y Suecia está en camino de convertirse en miembro. Lo mismo debería aplicarse a Ucrania. Ucrania quiere unirse a la OTAN y creo firmemente que la OTAN necesita a Ucrania para establecer una nueva estructura de seguridad en Europa y en el mundo. Este deseo no es únicamente nuestro; es una realidad exigida por el mundo moderno y la Europa moderna. Sin Ucrania, no puede haber un nuevo sistema de seguridad viable en Europa. El sistema existente ha resultado ineficaz, como lo demuestran los hechos del 24 de febrero. Europa necesita un mundo seguro, y eso es imposible sin Ucrania. Rusia debe aceptar esta realidad, ya que no se puede negar. Ellos iniciaron el cambio en la realidad a través de su ataque a Ucrania, y simplemente no pueden ignorarlo. Y finalmente tendrán que aceptarlo.

VOA: ¿Cómo imagina la paz después del final de la guerra y cómo afectará al mundo a nivel mundial?

Yermak: Estoy seguro de que una vez que termine la guerra, el mundo será más seguro. Reflejará los deseos de las personas en todo el mundo. Estoy seguro de ello, como lo están todas las personas razonables en todo el mundo. Para Ucrania, el final de la guerra significa la restauración de nuestra integridad territorial dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. No transigiremos en este punto. Significará el surgimiento de una Ucrania próspera, moderna y reconstruida, que se erige como la mejor nación a nivel mundial. Fomentaremos asociaciones y relaciones amistosas con todos aquellos que han estado a nuestro lado. Además, Ucrania desempeñará un papel fundamental en el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad en Europa y se convertirá en un componente crucial del orden global emergente que une a Europa, el Sur Global y todos los demás continentes. Nuestra lucha y el simbolismo que conlleva demuestran al mundo que nuestro valiente pueblo ha devuelto la fe en el triunfo del bien. No debemos temer luchar por nuestros valores, y la soberanía de cada nación debe ser respetada. Hoy, simbolizamos la aspiración del mundo por una vida pacífica, segura y protegida. Deberíamos centrarnos en las generaciones futuras en lugar de simplemente sobrevivir cada día y preguntarnos si nuestros seres queridos verán otro día.

[Con informe de Misha Komadovsky de VOA]

