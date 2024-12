Trump viaja a París para la reapertura de la catedral de Notre Dame y para reunirse con Macron

Trump escribió cuando aceptó la invitación a principios de esta semana que el presidente francés Emmanuel Macron había hecho “un trabajo maravilloso para garantizar que Notre Dame haya sido restaurada a su máximo nivel de gloria, y aún más. ¡Será un día muy especial para todos!”.

Desde que Trump aterrizó en el aeropuerto Orly de París el sábado por la mañana, más de 20 agentes de seguridad del gobierno francés han estado ayudando a garantizar su seguridad junto con el Servicio Secreto, según la policía nacional francesa. Una camioneta especial de la policía francesa también ha proporcionado protección anti-drones para el convoy de Trump.

La seguridad es más estricta de lo habitual fuera de la Embajada de Estados Unidos y otros sitios alrededor de París para la grandiosa reapertura de Notre Dame, donde se espera que asistan docenas de VIP internacionales.

Macron, quien ha tenido una relación irregular con Trump, se ha esforzado por cultivar una relación con el presidente electo desde que derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris el mes pasado. Pero su oficina, no obstante, restó importancia a la invitación, diciendo que también se había invitado a otros políticos que actualmente no ocupan cargos públicos.

Trump fue invitado como presidente electo de una “nación amiga”, dijo la oficina de Macron, y agregó: “Esto no es de ninguna manera excepcional, lo hemos hecho antes”.

El presidente Joe Biden también fue invitado, pero no asistirá. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, citó un conflicto de agenda y dijo que la primera dama, Jill Biden, representará a Estados Unidos.

Trump y la primera dama estadounidense se vieron por última vez poco después de las elecciones, cuando visitó la Casa Blanca para la reunión tradicional entre los presidentes saliente y entrante.

La visita de Trump a Francia se produce en un momento en que Macron y otros líderes europeos están tratando de cultivar el favor del presidente electo y persuadirlo de mantener el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa de tres años.

Antes del evento de Notre Dame, Trump se reunirá con Macron y el príncipe William de Gran Bretaña, quien también se reunirá con Jill Biden, según el palacio real británico.

[Con información de The Associated Press]