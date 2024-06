Trump se somete a entrevista de libertad condicional el lunes

Trump hará la entrevista a través de una videoconferencia por computadora desde su residencia en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, dijeron las personas a The Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar los planes públicamente

- Publicidad - HP1

Uno de los abogados de Trump, Todd Blanche, estará presente en la entrevista. Las personas condenadas por delitos en Nueva York suelen reunirse con los funcionarios de libertad condicional sin sus abogados, pero el juez en el caso de Trump, Juan Merchan, dijo en una carta el viernes que permitiría la presencia de Blanche.

El propósito habitual de una entrevista de libertad condicional previa a la sentencia es preparar un informe que le dirá al juez más sobre el acusado y potencialmente ayudará a determinar el castigo adecuado para el delito

Estos informes suelen ser preparados por un agente de libertad condicional, un trabajador social o un psicólogo que trabaja para el departamento de libertad condicional y que entrevista al acusado y posiblemente a su familia y amigos, así como a las personas afectadas por el delito.

Los informes previos a la sentencia incluyen la historia personal del acusado, sus antecedentes penales y recomendaciones para la sentencia. También incluirán información sobre el empleo y cualquier obligación de ayudar a cuidar a un miembro de la familia. También es una oportunidad para que el acusado diga por qué cree que merece un castigo más leve.

Un jurado condenó a Trump por falsificar registros comerciales en su propia empresa como parte de un plan más amplio para comprar el silencio de personas que podrían haber contado historias embarazosas sobre él durante la campaña presidencial de 2016. Un pago de 130.000 dólares fue para una actriz porno, Stormy Daniels, que afirmó haber tenido un encuentro sexual con Trump, lo que él negó.

Trump, el presunto candidato presidencial republicano, dice que es inocente de cualquier delito y que el caso penal se presentó para perjudicar sus posibilidades de recuperar la Casa Blanca.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado el domingo que los aliados del Partido Demócrata del presidente Joe Biden “siguen intensificando sus actuales cacerías de brujas, abusando y haciendo un uso indebido del poder de sus cargos para interferir en las elecciones presidenciales”

“El presidente Trump y su equipo legal ya están tomando las medidas necesarias para impugnar y derrotar el caso ilegal del fiscal de distrito de Manhattan”, dijo.

Merchan ha programado la sentencia de Trump para el 11 de julio. Tiene discreción para imponer una amplia gama de castigos, que van desde la libertad condicional y el servicio comunitario hasta cuatro años de prisión.

[Con información de The Associated Press]