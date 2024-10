Trump quería generales como los de Hitler, dice exjefe de gabinete de la Casa Blanca

Los comentarios de John Kelly, el general retirado de la Marina que trabajó para Trump en la Casa Blanca de 2017 a 2019, aparecieron en entrevistas publicadas el martes en The New York Times y The Atlantic. Se basan en advertencias anteriores de exaltos funcionarios de Trump mientras la elección entra en sus últimas dos semanas.

Kelly ha criticado a Trump durante mucho tiempo y anteriormente lo acusó de llamar “tontos” y “perdedores” a los veteranos muertos en combate. Sus nuevas advertencias surgieron mientras Trump busca un segundo mandato prometiendo expandir dramáticamente su uso del Ejército en el país y sugiriendo que usaría la fuerza para perseguir a los estadounidenses que considera “enemigos desde adentro”.

“Comentó más de una vez que, ‘Sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas'”, recordó Kelly al Times. Kelly dijo que normalmente acallaba la conversación diciendo que “nada de lo que hizo [Hitler], se podría decir, fue bueno”, pero que Trump ocasionalmente volvía a sacar el tema.

En su entrevista con The Atlantic, Kelly recordó que cuando Trump planteó la idea de necesitar “generales alemanes”, Kelly le preguntaba si se refería a “los generales de Bismarck”, refiriéndose a Otto von Bismarck, el canciller que supervisó la unificación de Alemania. “Seguramente no te referirás a los generales de Hitler”, recordó Kelly haberle preguntado a Trump. A lo que el expresidente respondió: “Sí, sí, los generales de Hitler”.

La campaña de Trump negó las versiones el martes, y el portavoz de la campaña, Steven Cheung, dijo que Kelly se había “engañado a sí mismo con estas historias desacreditadas que ha inventado”.

Las encuestas muestran que la carrera está reñida en los estados clave, y tanto Trump como la vicepresidenta Kamala Harris están recorriendo el país haciendo sus presentaciones finales al pequeño grupo de votantes indecisos. La campaña de Harris ha dedicado un tiempo considerable a llegar a los votantes independientes, utilizando el apoyo de republicanos de larga data como la exrepresentante Liz Cheney y comentarios como los de Kelly para instar a los votantes anteriores de Trump a rechazar su candidatura en noviembre.

La campaña de Harris realizó una llamada con periodistas el martes para elevar las voces de los oficiales militares retirados que destacaron cómo muchos de los funcionarios que trabajaron con Trump ahora se oponen a su campaña.

“La gente que lo conoce mejor es la que más se opone a él, a su presidencia”, dijo el general de brigada retirado del ejército Steve Anderson.

Anderson dijo que deseaba que Kelly respaldara plenamente a Harris en lugar de a Trump, algo que aún no ha hecho. Pero el coronel retirado de la reserva del ejército Kevin Carroll, ex asesor principal de Kelly, dijo el miércoles que el ex alto funcionario de Trump “preferiría masticar vidrio roto que votar por Donald Trump”.

Antes de desempeñarse como jefe de gabinete de Trump, Kelly trabajó como secretario de seguridad nacional del ex presidente, donde supervisó los intentos de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Kelly también estuvo a la vanguardia de la ofensiva de la administración Trump contra la política de inmigración que llevó a la separación de miles de padres inmigrantes y sus hijos a lo largo de la frontera sur. Esas acciones lo convirtieron en un villano para muchos en la izquierda, incluida Harris.

Kelly no es el primer ex alto funcionario de la administración Trump que presenta al ex presidente como una amenaza.

El general retirado del ejército Mark A. Milley, que se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de Trump, le dijo a Bob Woodward en su reciente libro “War” que Trump era “fascista hasta la médula” y “la persona más peligrosa para este país”. Y el general retirado Jim Mattis, que trabajó como secretario de defensa bajo Trump, supuestamente le dijo más tarde a Woodward que estaba de acuerdo con la evaluación de Milley.

A lo largo del ascenso político de Trump, el empresario convertido en político se benefició del apoyo de los veteranos militares.

AP VoteCast descubrió que aproximadamente 6 de cada 10 veteranos militares dijeron que votaron por Trump en 2020, al igual que poco más de la mitad de los que tenían un veterano en el hogar. Entre los votantes en las primarias republicanas de Carolina del Sur de este año, AP VoteCast descubrió que cerca de dos tercios de los veteranos militares y las personas en hogares de veteranos votaron por Trump en lugar de la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, la oponente más dura de Trump en las primarias republicanas de 2024.