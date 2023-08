Trump no firmará compromiso de lealtad republicano

Publicidad - LB2 -

Trump se negó a identificar a los precandidatos a los que no daría su apoyo porque “no hay motivos para insultarlos”.

Estados Unidos (VOA) – El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró el miércoles que no firmará la promesa de apoyo al nominado republicano en caso de que pierda las primarias presidenciales del partido, con lo que incumple un requisito para aparecer en el primer debate, programado para finales de este mes.

«¿Por qué habría de firmarlo?”, preguntó Trump en una entrevista en la cadena conservadora de televisión Newsmax. “Puedo nombrar a tres o cuatro personas a las que no apoyaría para presidente. Así que ahí hay un problema”.

Trump se negó a identificar a los precandidatos a los que no daría su apoyo porque “no hay motivos para insultarlos”, pero elogió al senador por Carolina del Sur Tim Scott y al empresario Vivek Ramaswamy, quienes “han sido muy amables”.

El expresidente dijo que la próxima semana anunciará si participará o no en el debate, programado para el 23 de agosto en Milwaukee, pero su negativa a firmar el compromiso deja entrever que planea cumplir su amenaza de ausentarse del evento.

Trump ha cuestionado en reiteradas ocasiones por qué debería debatir con sus rivales tomando en cuenta su amplia ventaja en los sondeos, y ha insinuado que en su lugar podría organizar un evento que le haga competencia al debate.

Ocho precandidatos aseguran que han cumplido con los requisitos para subir al escenario en Milwaukee, y el exvicepresidente Mike Pence anunció esta semana que ha asegurado donantes suficientes.

Los precandidatos necesitan cumplir los requerimientos de preferencias y donantes que estableció el Comité Nacional Republicano: Al menos un 1 % en tres encuestas nacionales de alta calidad o una combinación de sondeos nacionales y de estados con votaciones anticipadas entre el 1 de julio y el 21 de agosto, así como un mínimo de 40.000 donantes, y 200 en al menos 20 estados.

También deben firmar una declaración en la que se comprometen a no participar en ningún debate que no sea auspiciado por el partido, incluidos debates para las elecciones generales promovidos por la Comisión de Debates Presidenciales, además de apoyar al ganador de las primarias republicanas.

“Afirmo que si no gano la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos en 2024, cumpliré con la voluntad de los votantes en las primarias y daré mi apoyo al candidato a fin de salvar a nuestro país y derrotar a Joe Biden”, se lee en el compromiso, según una copia que publicó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en X, la red social conocida previamente como Twitter.

Los aspirantes también deben comprometerse a no entrar a la contienda presidencial como candidatos independientes o por un tercer partido.

El compromiso ha recibido críticas de algunos precandidatos como el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien es un férreo opositor de Trump.

Sólo el exrepresentante por Texas Will Hurd ha dicho que definitivamente no firmará el compromiso de 2024, aunque tampoco ha alcanzado los umbrales de preferencias y donantes que se requieren para participar. Dijo que si llega a ser el nominado presidencial no apoyará a Trump, quien enfrenta tres casos penales.

