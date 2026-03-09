Trump asegura que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”

Publicidad - LB2 -

El presidente de Estados Unidos afirma que la ofensiva militar conjunta con Israel logró debilitar la capacidad estratégica iraní.

Washington, D.C. (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la guerra contra Irán se encuentra “prácticamente terminada”, más de una semana después del ataque sorpresa lanzado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos estratégicos del país de Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de alta tensión regional, luego de que ambos países ejecutaran operaciones militares coordinadas contra instalaciones vinculadas al programa militar y estratégico iraní. La ofensiva fue presentada por Washington como una acción destinada a reducir las capacidades operativas de Teherán.

“La guerra con Irán está prácticamente terminada”, afirmó Trump al referirse al avance de las operaciones militares y al debilitamiento de las capacidades del gobierno iraní.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, las acciones conjuntas lograron impactar infraestructura clave, lo que —según su evaluación— habría limitado significativamente la capacidad de respuesta militar iraní en el corto plazo.

El conflicto se intensificó tras el ataque inicial lanzado por Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y estratégicos iraníes, una operación que sorprendió a la comunidad internacional y generó preocupación sobre una posible escalada bélica en Medio Oriente.

En los días posteriores a la ofensiva, Irán ha denunciado las acciones como una agresión directa, mientras diversos actores internacionales han llamado a la contención y a evitar un conflicto de mayor escala que pudiera afectar la estabilidad regional y el suministro energético global.

Aunque Trump sostiene que la confrontación está cerca de concluir, analistas y gobiernos aliados mantienen cautela, ante el riesgo de represalias o de una prolongación indirecta del conflicto a través de actores regionales.

