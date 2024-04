Tres acciones clave y consejos para protegernos durante un sismo o terremoto

De acuerdo con el Servicio Geológico estadounidense, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en Tewksbury, en Nueva Jersey, a unos 64 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. Ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana, a una profundidad de 4,7 kilómetros.

¿Cómo mantenerse seguro si vive en áreas donde son comunes los sismos o incluso, en sitios donde rara vez ocurre actividad sísmica notable?

A continuación enumeramos algunas de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC).

De acuerdo con los CDC, hay tres acciones que podrían reducir su riesgo durante la ocurrencia de un terremoto o sismo:

Tres acciones que podrían salvarlo: agáchese, cúbrase y agárrese

En la mayoría de las situaciones usted se puede proteger si inmediatamente:

SE AGACHA y se pone en el suelo de manos y rodillas antes de que el terremoto lo derribe. Esta posición evitará que se caiga, pero le permite moverse si es necesario.

antes de que el terremoto lo derribe. Esta posición evitará que se caiga, pero le permite moverse si es necesario. SE CUBRE la cabeza y el cuello (y todo el cuerpo si es posible) protegiéndose debajo de una mesa o un escritorio resistente. Si no se encuentra cerca de un lugar en el que pueda resguardarse, agáchese cerca de una pared interior o junto a muebles de poca altura que no vayan a caerle encima, y cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos y las manos.

(y todo el cuerpo si es posible) protegiéndose debajo de una mesa o un escritorio resistente. Si no se encuentra cerca de un lugar en el que pueda resguardarse, agáchese cerca de una pared interior o junto a muebles de poca altura que no vayan a caerle encima, y cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos y las manos. SE AGARRA de su resguardo (o de su cabeza y cuello) hasta que deje de temblar. Prepárese para moverse con su resguardo si el temblor lo cambia de lugar.

¿Qué hacer según el sitio donde se encuentre cuando ocurre un temblor?

1- Si se encuentra adentro, permanezca adentro

NO salga de su casa ni corra a otros cuartos durante un terremoto. La probabilidad de lesionarse es menor si se queda donde está.

Para reducir la probabilidad de resultar lesionado, haga lo siguiente:

Si es posible, en los pocos segundos antes de que el temblor se intensifique, aléjese rápidamente de los objetos de vidrio, objetos colgantes, estantes de libros, vitrinas o de otros muebles grandes que se puedan caer. Esté atento a los objetos que pueden caerse, como ladrillos de chimeneas y tiros de chimeneas, lámparas, objetos colgados de las paredes, estantes altos y gabinetes con puertas que podrían abrirse.

Si hay algún objeto cerca, úselo para protegerse la cabeza y la cara de los escombros y vidrios rotos que caen.

Si está en la cocina y tiene la estufa encendida, apáguela rápidamente y busque un resguardo tan pronto como sienta el temblor.

Si se encuentra en la cama, espere y permanezca ahí, protegiéndose la cabeza con una almohada. La probabilidad de lesionarse es menor si se queda donde está. El vidrio roto en el piso puede causarle lesiones si camina o se acuesta en el piso.

NO se pare debajo del marco de una puerta. Estará más seguro debajo de una mesa. En las casas modernas los marcos de las puertas no son más resistentes que otras partes de la casa, Y no lo protegerán de la causa más probable de lesiones, los objetos que caen o los que son lanzados al aire. La mayoría de las lesiones y las muertes relacionadas con terremotos son causadas por objetos que caen o son lanzados al aire (como TV, lámparas, vidrio o estantes de libros), o que son derribados al suelo.

2. Si se encuentra en un edificio alto, agáchese, cúbrase y agárrese.