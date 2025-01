Transición presidencial en EEUU: ¿Cómo se desarrolla y quién la gestiona?

En Estados Unidos el cambio de mando en el Ejecutivo se rige por la Ley de Transición Presidencial creada en 1963, la que garantiza una total estabilidad en el cambio de presidente, secretarios y subsecretarios de los diferentes departamentos y otros funcionarios de alto rango en el Ejecutivo del gobierno federal.

El profesor de Ciencias Políticas en el Miami College, Richard Tapia, explicó a la que el proceso empieza dos años antes, con un cronograma definido para “mantener el gobierno estable durante la transición”.

¿Qué es una transición y por qué es tan importante en EEUU?

Para el Brennan Center for Justice (BCJ) centro de análisis de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, la transferencia de poder “en particular de un partido político a otro, es la máxima expresión del estado de derecho y de una sociedad gobernada por la ley, no por gobernantes individuales”.

El proceso tiene su origen en la fundación de los EEUU con la independencia de Gran Bretaña, el 4 de julio de 1776, la proclama de la Constitución el 17 de septiembre de 1787 y la gestión del primer presidente, George Washington, quien asumió el 30 de abril de 1789 que defendió la alternancia pacífica como forma de gobierno seguro.

El legado de Washington, para el Brennan Center, es haber renunciado voluntariamente a permanecer en el poder y haber establecido “una tradición ininterrumpida de presidentes que ceden el poder, incluso a sus acérrimos oponentes políticos”.

El proceso de , del presidente saliente Donald Trump al actual mandatario, Joe Biden, llegó a considerarse “inaudito en la historia del país”, según el BCJ, al haberse dado declaraciones públicas de funcionarios que se negaban a facilitar el proceso.

Entre aquellos estaba la responsable de la Administración de Servicios Generales, Emily W. Murphy, designada por Trump, que se negaba a reconocer formalmente a Biden como el ganador de las elecciones, retrasando los fondos para la transición presidencial.

¿En que se diferencia la toma de posesión por reelección a la de un cambio de presidente?

La juramentación presidencial de este 20 de enero demanda un proceso de cambio completo del Ejecutivo; además que asumirá otro partido lo que conlleva al relevo de todos los cuadros directrices de la administración federal en Washington.

En el caso de continuidad de un segundo mandato por reelección, el presidente sólo hace las provisiones y cambios de gabinete que son luego aprobados por el Senado; pero el reglamento indica que el presidente debe ser juramentado el 20 de enero al mediodía en las afueras del Capitolio, para evitar un vacío de poder y cumplir el estamento constitucional.

¿Puede existir una transición presidencial para un tercer mandado?

La respuesta la contiene la , que establece claramente que “ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”.

El National Constitution Center en Filadelfia, Pensilvania, aclara que las enmiendas aprobadas por el Congreso en 1947, y ratificada en 1951, se dieron para cerrar la posibilidad a que un presidente sobrepasara los términos y las previsiones hechas por el presidente George Washington de ocho años como máximo en el poder.

“La enmienda tiene sus raíces en las preocupaciones planteadas después de que el presidente Franklin D. Roosevelt fuera elegido para cuatro mandatos en el cargo entre 1932 y 1944. Roosevelt se opuso a un precedente no escrito establecido por George Washington”, según un análisis del National Constitutution Center.

Las sucesivas presidencias de Roosevelt se aceptaron por la necesidad de un liderazgo fuerte en medio de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial “para justificar sus mandatos adicionales”, pero esa puerta quedó cerrada para el futuro.

“Cualquier enmienda para derogar la Enmienda 22 enfrentaría obstáculos prácticos y logísticos, ya que se necesitarían 38 estados para ratificar la enmienda de derogación propuesta por dos tercios de la Cámara y el Senado”, según el National Constitution Center.

¿Cuánto cuesta una transición presidencial?

La Administración de Servicios Generales (GSA), una agencia autónoma del gobierno estadounidense, es la para proceder al cambio de mando presidencial.

Con los requerimientos hechos para el presupuesto operativo del año fiscal 2025, el Congreso aprobó 11,2 millones de dólares “para prever la transferencia ordenada del liderazgo ejecutivo”, los que según el estamento aprobado estarían disponibles para la administración entrante “a partir del día siguiente a la elección general y finalizarán 60 días después de la toma de posesión”.

El uso de los fondos no es antojadizo, pues está sujeto a partidas y asignaciones específicas, incluso el gobernante saliente también tiene autoridad sobre algunos fondos “los gastos del presidente y vicepresidente salientes (estarán disponibles) desde 30 días antes y hasta seis meses después de que expire su mandato”, según explica la ley de presupuesto vigente.

La GSA pone a disposición “7,2 millones para la transferencia ordenada del liderazgo ejecutivo”, con fondos que dispone el presidente entrante para establecer y compensar el trabajo de sus equipos de transición y correr con los gastos gerenciales, de movilidad, comunicaciones y logística, entre otros.

El presupuesto 2025 incluyó una cláusula explicativa que el fondo asignado obedece a los ajustes inflacionarios anuales y que estos fondos “se rescindirán si no hay un cambio en la Administración después de la elección presidencial de 2024”.

¿Qué otros fondos se canalizan para los actos de investidura?

Desde 2008 empezó a operar una Alianza para el Servicio Público en forma de asociación público-privada para contribuir a los gastos de transición presidencial abriendo espacios para donaciones de individuos y corporaciones para los actos de cambio de mando.

Un del Centro para la Transición Presidencialconsidera que estos procesos de cambio de una administración a otra son costososy “fácilmente alcanzan las decenas de millones de dólares”.

Según este centro, el equipo entrante debe prepararse rápido “capacitando al personal y designando a unos 4.000 funcionarios políticos, incluidos funcionarios del gabinete y de alto rango de la Casa Blanca. Estos gastos se cubren con fuentes de recaudación de fondos privadas y asignaciones federales”, explica.

Desde el año 2012, las contribuciones privadas para toma de posesión del segundo mandato del expresidente Barack Obama se hicieron notorias, y en adelante han ido en aumento.

“En 2016, el equipo de transición del presidente Donald Trump también utilizó fondos públicos y 4,6 millones de dólares procedentes de contribuciones privadas para facilitar sus esfuerzos de transición”, según el Centro para Transición Presidencial.

De igual manera en 2020, el equipo de transición del presidente Joe Biden aceptó los fondos públicos disponibles, pero complementó los gastos con donaciones privadas. “El equipo de Biden gastó 24,3 millones de dólares del dinero recaudado de forma privada para garantizar una transición de poder sin problemas”, recoge este centro.

¿Tienen límites las donaciones para la toma de posesión?

La Comisión Federal de Elecciones que los desembolsos para la transición presidencial “no están regulados”, al considerar que los fondos se asignan del presupuesto del gobierno federal, bajo las leyes de Transición Presidencial (PTA) de 1963 y 2015.

“La PTA también permite donaciones para gastos relacionados con la transición. Estas donaciones están limitadas a $5,000 de cualquier persona, organización u otra entidad”, según la Comisión.

Sin embargo, a mediados de diciembre trascendió que Amazon y Meta, está última propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, donarían 1 millón de dólares cada una al fondo de transición presidencial.

Durante la primera inauguración presidencial de Trump, Facebook no donó nada, y Amazon aportó 58.000 dólares, otras tecnológicas como Google donaron a la primera inauguración de Trump cerca de cuarto de millón de dólares.