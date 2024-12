Sobreviviente de Pearl Harbor de 100 años recuerda confusión y caos durante bombardeo japonés hace 83 años

Cuatro meses después, se encontró temblando por las explosiones y pasando municiones a las tripulaciones de artillería para que los cañones de su barco pudieran devolver el fuego a los aviones japoneses que bombardeaban Pearl Harbor, una base de la Marina en Hawái.

“Cuando esas cosas estallan así, no sabíamos qué era qué”, dijo Fernández, que ahora tiene 100 años. “Ni siquiera sabíamos que estábamos en una guerra”.

Dos sobrevivientes del bombardeo, cada uno de 100 años o más, planean regresar a Pearl Harbor el sábado para observar el 83 aniversario del ataque que empujó a los EE. UU. a la Segunda Guerra Mundial. Se unirán a tropas en servicio activo, veteranos y miembros del público para una ceremonia de conmemoración organizada por la Marina y el Servicio de Parques Nacionales.

Inicialmente, Fernández planeaba unirse a ellos, pero tuvo que cancelar debido a problemas de salud. El bombardeo mató a más de 2.300 militares estadounidenses. Casi la mitad, o 1.177, eran marineros e infantes de Marina a bordo del USS Arizona, que se hundió durante la batalla. Los restos de más de 900 miembros de la tripulación del Arizona todavía están sepultados en el buque sumergido.

Se guardará un minuto de silencio a las 7:54 a.m.(hora local), la misma hora en que comenzó el ataque hace ocho décadas. Está previsto que los aviones en formación de hombre desaparecido vuelen sobre la zona para romper el silencio.

En el pasado, decenas de supervivientes se unieron a la conmemoración anual, pero la asistencia ha disminuido a medida que los supervivientes han envejecido. Hoy sólo quedan 16 con vida, según una lista que lleva Kathleen Farley, presidenta estatal de California de los Hijos e Hijas de los Supervivientes de Pearl Harbor. El historiador militar J. Michael Wenger ha estimado que había unos 87.000 militares en Oahu el día del ataque.

Muchos alaban a los supervivientes de Pearl Harbor como héroes, pero Fernández no se ve a sí mismo de esa manera.

“No soy un héroe. No soy más que un pasador de municiones”, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica desde California, donde ahora vive con su sobrino en Lodi.

Fernández trabajaba como cocinero en su barco, el USS Curtiss, la mañana del 7 de diciembre de 1941, y planeaba ir a bailar esa noche al Royal Hawaiian Hotel en Waikiki.

Les llevó café y comida a los marineros mientras atendía las mesas durante el desayuno. Entonces oyeron el sonido de una alarma. A través de un ojo de buey, Fernández vio pasar volando un avión con la insignia de la bola roja pintada en los aviones japoneses.

Fernández corrió por tres cubiertas hasta una sala de revistas donde él y otros marineros esperaron a que alguien abriera una puerta que almacenaba proyectiles de 5 pulgadas (12,7 centímetros) de calibre 38 para poder empezar a pasarlos a los cañones del barco.

A lo largo de los años les ha dicho a los entrevistadores que algunos de sus compañeros marineros estaban rezando y llorando cuando oyeron disparos en el cielo.

“Sentí un poco de miedo porque no sabía qué diablos estaba pasando”, dijo Fernández.

Los cañones del barco alcanzaron a un avión japonés que se estrelló contra una de sus grúas. Poco después, sus cañones alcanzaron a un bombardero en picado que luego se estrelló contra el barco y explotó debajo de la cubierta, incendiando el hangar y las cubiertas principales, según el Comando de Historia y Patrimonio de la Armada.

El barco de Fernández, el Curtiss, perdió 21 hombres y casi 60 de sus marineros resultaron heridos.

“Perdimos a mucha gente buena. No hicieron nada”, dijo Fernández. “Pero nunca sabemos qué va a pasar en una guerra”.

Después del ataque, Fernández tuvo que barrer los escombros. Esa noche, hizo guardia con un rifle para asegurarse de que nadie intentara subir a bordo. Cuando llegó la hora de descansar, se quedó dormido al lado de donde yacían los muertos del barco. Solo se dio cuenta de eso cuando un compañero marinero lo despertó y se lo dijo.

Después de la guerra, Fernández trabajó como conductor de montacargas en una fábrica de conservas en San Leandro, California. Su esposa de 65 años, Mary Fernández, murió en 2014. Su hijo mayor tiene ahora 82 años y vive en Arizona. Otros dos hijos y una hijastra han muerto.

Ha viajado a Hawái tres veces para participar en la conmemoración de Pearl Harbor. Este año sería su cuarto viaje.

Fernández todavía disfruta de la música y va a bailar a un restaurante cercano una vez a la semana si puede. Su melodía favorita es la versión de Frank Sinatra de “All of Me”, una canción que su sobrino Joe Guthrie dijo que todavía se sabe de memoria.

“Las mujeres acuden a él como polillas a la llama”, dijo Guthrie.