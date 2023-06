Senado estadounidense da aprobación final al acuerdo sobre techo de deuda

Publicidad - LB2 -

Estados Unidos (VOA) – El Senado de Estados Unidos votó el jueves por la noche 63-36 a favor de una medida que le permitirá al país evitar un incumplimiento de pago de sus deudas. Estados Unidos había estado en camino de quedarse sin efectivo en cuatro días. La legislación bipartidista ahora va al presidente Joe Biden para su firma.

“Esta noche, los senadores de ambos partidos votaron para proteger el progreso económico que hemos logrado con tanto esfuerzo y evitar un primer incumplimiento de pago por parte de Estados Unidos”, dijo Biden en un comunicado.

La Cámara de Representantes votó abrumadoramente el miércoles por la noche, con amplio apoyo de legisladores republicanos y demócratas por igual, para permitir que el gobierno continúe tomando prestado más dinero durante el próximo año y medio para cumplir con sus obligaciones financieras, superando el límite de deuda actual de 31,4 billones de dólares.

La legislación no establece un nuevo tope monetario, pero la autoridad de endeudamiento se extendería hasta el 2 de enero de 2025, dos meses después de las elecciones presidenciales del próximo año.

Además, la legislación exige mantener la mayor parte del gasto federal en el nivel actual en el año fiscal que comienza en octubre, con un aumento del 1 % en los siguientes 12 meses.

“Lo responsable de Estados Unidos es aprobarlo”, dijo a los periodistas un líder del Senado, el demócrata Dick Durbin.

Tanto el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, como Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, apoyaron la suspensión del límite de la deuda y pidieron una aprobación rápida de la legislación.

Schumer le dijo al Senado: “El tiempo es un lujo que el Senado no tiene si queremos evitar el incumplimiento. No hay una buena razón, ninguna, para llevar este proceso hasta el final. … Espero que no veamos nada que se acerque a la política arriesgada. El país no puede permitirse eso ahora”.

La Cámara aprobó la legislación con una votación de 314-117 a pesar de las objeciones de los legisladores republicanos de extrema derecha que dijeron que no fue lo suficientemente lejos para recortar el gasto y de los demócratas progresistas que dijeron que recortó demasiado.

Setenta y un legisladores del partido republicano mayoritario en la Cámara votaron en contra del proyecto de ley, al igual que 46 demócratas.

En una declaración posterior a la votación del miércoles, Biden celebró el acuerdo como un “compromiso bipartidista”.

“Protege las prioridades y los logros clave de los últimos dos años, incluidas las inversiones históricas que están creando buenos empleos en todo el país”, dijo Biden. “Y honra mi compromiso de salvaguardar la atención médica de los estadounidenses y proteger el Seguro Social, Medicare y Medicaid [pensiones y seguro de atención médica para estadounidenses mayores y pagos de asistencia social para personas empobrecidas]. Protege programas críticos con los que cuentan millones de familias trabajadoras, estudiantes y veteranos”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien negoció el acuerdo con Biden, dijo a los periodistas que aprobar el proyecto de ley “no fue una lucha fácil”. Hizo hincapié en el ahorro presupuestario y criticó a los demócratas que querían separar el debate sobre el gasto público futuro de la necesidad de suspender el límite de la deuda para poder cumplir con las obligaciones financieras actuales.

“Ponemos a los ciudadanos de Estados Unidos primero y no lo hicimos tomando el camino fácil”, dijo McCarthy. “No lo hicimos de la forma en que lo hizo la gente en el pasado simplemente levantando [el techo de la deuda]. Decidimos que tenías que gastar menos y logramos ese objetivo”.

McCarthy dijo que tiene la intención de seguir la acción del miércoles con más esfuerzos para recortar el gasto federal.

La medida no aumenta los impuestos, ni evitará que el total de la deuda nacional continúe aumentando, quizás en otros $3 billones o más durante el próximo año y medio hasta el próximo vencimiento del límite de la deuda.

Otras piezas de la legislación incluyen una reducción en la cantidad de nuevos agentes contratados por la agencia de recaudación de impuestos del país, un requisito que exige que los estados devuelvan al gobierno federal 30.000 millones de dólares en asistencia no gastada por la pandemia de coronavirus y que se extienda de 50 a 54 años el grupo de edad superior para aquellos obligados a trabajar para recibir ayuda alimentaria.

