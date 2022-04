Un portavoz estadounidense ha dicho a la Voz de América que «ahora no es el momento de dar ningún paso para dar credibilidad a los talibanes o normalizar las relaciones».



Estados Unidos (VOA) – Con un gobierno aún no reconocido por ningún país del mundo, los gobernantes talibanes de Afganistán han encontrado una manera de vencer el aislamiento internacional: abriendo lazos diplomáticos con los países vecinos y otros, con miras a obtener un reconocimiento formal.

En los últimos meses, al menos cuatro países (China, Pakistán, Rusia y Turkmenistán) han acreditado a diplomáticos designados por los talibanes, aunque todos se han negado a reconocer al gobierno de ocho meses en Afganistán.

El mes pasado, Rusia se convirtió en el país que más recientemente estableció relaciones diplomáticas con los talibanes, cuando su Ministerio de Relaciones Exteriores acreditó al diplomático talibán Jamal Nasir Gharwal como encargado de negocios afgano en Moscú.

«Consideramos esto como un paso hacia la reanudación de los contactos diplomáticos en toda regla», dijo el miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.

Aunque Zakharova dijo que era prematuro «hablar sobre el reconocimiento oficial de los talibanes», la medida no es bien recibida en Washington, donde a los funcionarios les preocupa que el paso podría conferir una legitimidad inmerecida a los talibanes.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos y sus aliados «siguen profundamente preocupados por las medidas recientes que han tomado los talibanes, incluidas medidas para restringir la educación y los viajes de niñas y mujeres».

«Ahora no es el momento de dar ningún paso para dar credibilidad a los talibanes o normalizar las relaciones», dijo el portavoz en respuesta a una consulta de la Voz de América. «Este movimiento envía una señal equivocada a los talibanes».

A raíz de la toma de control de Afganistán por parte de los talibanes en agosto pasado, Estados Unidos y otros países occidentales cerraron sus puestos diplomáticos en Kabul. Pero han mantenido contacto con el grupo, aunque solo sea para facilitar el flujo de ayuda humanitaria al país e influir en las políticas de los talibanes.

Todos los países que han recibido diplomáticos talibanes mantienen embajadas en Afganistán.

Ronald Neumann, exembajador de Estados Unidos en Kabul y presidente de la Academia Estadounidense de Diplomacia, dijo que fue un «error» que Rusia y otras naciones acreditaran a diplomáticos talibanes mientras la comunidad internacional busca la cooperación de los talibanes en varios frentes.

“Cuando acreditan a los diplomáticos, entonces debilitan la influencia de la presión que dice que hay que permitir la educación de las niñas y que hay que cooperar con las organizaciones no gubernamentales para ayudar a alimentar a la gente o no obtendrá el reconocimiento”,dijo Neumann. “Entonces, lo que verán los talibanes es que si no prestan atención a esas declaraciones, algunos estados comenzarán a avanzar hacia el reconocimiento de todos modos”.

Acreditar a un diplomático extranjero no es lo mismo que otorgar un reconocimiento formal, dijo Neumann. Pero no es así como lo ven los talibanes.

“En la práctica, esto es el equivalente al reconocimiento, pero no es suficiente”, dijo Suhail Shaheen, quien ha sido designado por los talibanes para servir como enviado de Afganistán ante la ONU. “Los países deben reconocer al Emirato Islámico”.

Shaheen, cuyo nombramiento no ha sido respaldado por la ONU, dijo a la VOA que unos 10 países han «aceptado» a diplomáticos talibanes, incluidos China, Irán, Malasia, Pakistán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita y Turkmenistán.

De ellos, solo cuatro (China, Pakistán, Rusia y Turkmenistán) tienen diplomáticos formalmente acreditados designados por los talibanes, según anuncios de las embajadas afganas y los ministerios de Relaciones Exteriores de los países anfitriones.

Pero los diplomáticos previamente designados en las embajadas de Afganistán en Irán, Malasia y Arabia Saudita ahora siguen las «instrucciones» del Ministerio de Relaciones Exteriores talibán, dijo Shaheen.

“No tenemos ningún problema con nadie que se ponga en contacto con el gobierno actual del Emirato Islámico y siga sus instrucciones”, dijo Shaheen a través de WhatsApp. «Eso es lo que han hecho».

Abdul Qayyum Sulaimani, el encargado de negocios afgano en Teherán y remanente del gobierno anterior, dijo a los periodistas en enero que había recibido una carta de Amir Khan Muttaqi, el ministro de Relaciones Exteriores talibán, confirmando su condición de embajador interino.

No fue posible contactar a los representantes de las embajadas afganas en Kaula Lumpur y Ryadh para solicitarles comentarios.

Qatar es un «caso especial», dijo Neumann. El estado del Golfo ha permitido durante mucho tiempo que los talibanes operen una oficina política en Doha, y representa algunos intereses diplomáticos estadounidenses en Afganistán. En noviembre, Muttaqi se reunió con el personal de la embajada afgana en Doha.

La Embajada de Qatar en Washington no respondió a una pregunta sobre si el gobierno de Qatar había acreditado a algún diplomático talibán.

Afganistán cuenta con 45 embajadas y 20 consulados en todo el mundo. La mayoría todavía están dirigidas por diplomáticos designados por el gobierno del expresidente Ashraf Ghani y se han negado a trabajar con el gobierno talibán.

Mohammad Zahir Aghbar, embajador de Afganistán en Tayikistán, dijo que la presión de los talibanes para expulsar a los diplomáticos afganos no funcionará.

“Ningún país les permitirá hacer eso”, dijo Aghbar al Servicio Afgano de la VOA.

Tayikistán, que mantiene estrechos vínculos con un grupo de resistencia antitalibán, es el único vecino de Afganistán que se ha negado a permitir que funcionarios talibanes visiten la embajada afgana.

La semana pasada, un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores talibán visitó un consulado afgano en la vecina Uzbekistán «para mejorar y organizar los asuntos del consulado afgano» en la ciudad fronteriza de Termez, según un funcionario talibán.

El mes pasado, la embajada de Afganistán en Washington y sus consulados en Nueva York y Los Ángeles cerraron después de quedarse sin dinero.

[La corresponsal sénior del Departamento de Estado, Cindy Saine, y Mirwais Rahmani, del Servicio Afgano de la VOA, contribuyeron a este artículo]