Republicanos cuestionan agudeza mental de Biden

“Biden no va a ser más astuto en noviembre”, dijo Jason Miller, asesor principal de la campaña de Donald Trump, en una declaración a la Voz de América. El Comité de Acción Política Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez) emitió un comunicado que decía: “Joe Biden no sólo está senil, sino que puso en riesgo nuestra seguridad nacional”.

El expresidente Donald Trump tiene una ventaja dominante en las primarias republicanas y es probable que se convierta en el candidato del partido, a pesar de enfrentar 91 acusaciones de delitos graves en varios casos penales federales y estatales.

La campaña de Nikki Haley, que va por detrás de la Trump en los , emitió un comunicado en el que decía que Biden “debería someterse a una prueba de capacidad mental de inmediato” y hacerla pública.

“Joe Biden no puede recordar acontecimientos importantes de su vida, como cuando era vicepresidente o cuando murió su hijo”, dijo Nikki Haley. “Eso es triste, pero lo será aún más si tenemos a una persona en la Casa Blanca que no está mentalmente preparada para el puesto más importante del mundo”.

El desliz verbal de Biden

Los republicanos lanzaron sus renovados ataques después de que el presidente cometió un desliz verbal el jueves por la noche, al referirse erróneamente al presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi como “el presidente de México” mientras destacaba los esfuerzos que hizo para asegurar ayuda para el pueblo de Gaza.

El desacierto ocurrió justo cuando Biden rebatía las preguntas de los periodistas sobre el informe de un fiscal especial sobre su mal manejo de documentos clasificados que señalaba a sus fallos de memoria, citando ejemplos de su incapacidad para recordar momentos decisivos de su propia vida, como cuando sirvió como vicepresidente o cuando falleció su hijo Beau.

“Mi memoria está bien”, respondió Biden visiblemente enojado mientras negaba haber olvidado cuándo murió su hijo. Beau Biden murió de cáncer cerebral en 2015 a la edad de 46 años.

Tres cuartas partes de los votantes, incluida la mitad de los demócratas, dicen estar preocupados por la salud física y mental de Biden, según una encuesta de NBC News publicada esta semana.

Según la misma pesquisa, menos de la mitad de los votantes están preocupados por la salud física y mental de Trump, a pesar de sus múltiples errores. Durante un evento de campaña a principios de este mes, Trump pareció referirse erróneamente a su rival Haley como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando hablaba del 6 de enero de 2021. Anteriormente confundió a Biden con el expresidente Barack Obama.

Biden, sin cargos

El fiscal especial Robert Hur determinó que no se acusara a Biden por mal manejo de documentos clasificados. Sin embargo, es probable que la caracterización que hace Hur de la memoria del presidente sea propicia para que los rivales republicanos de Biden insistan en sus mensajes de que él es incapaz de liderar el país.

Trump, quien está bajo acusación federal de 37 delitos graves relacionados con el mal manejo de documentos clasificados, obstrucción de la justicia y declaraciones falsas, agudizó su ataque contra el manejo de los documentos por parte de Biden.

El republicano calificó el caso de Biden como “100 veces diferente y más grave que el mío”, y acusó en una declaración de campaña el jueves de que existe “un sistema de justicia de dos niveles y un enjuiciamiento selectivo inconstitucional de interferencia electoral”.

En su informe, Hur se anticipó a tales afirmaciones.

“A diferencia de las pruebas que involucran al señor Biden, las acusaciones expuestas en la acusación contra el señor Trump, de ser probadas, presentarían hechos agravantes muy serios”, señala el informe. “En particular, después de que se le dieron múltiples oportunidades de devolver documentos clasificados y evitar el procesamiento, el señor Trump supuestamente hizo lo contrario”.