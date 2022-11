Reciben demócratas a nueve legisladores latinos recién elegidos al Congreso

El Caucus Hispano del Congreso tendrá un número histórico de miembros demócratas luego de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Estados Unidos (VOA) – Legisladores demócratas celebraron este viernes un evento para dar la bienvenida a un grupo de nueve latinos elegidos por primera vez a la Cámara de Representantes, durante las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Por primera vez, la presencia de latinos en el Congreso será de 41 legisladores, que provienen de más de una decena de estados. “Ellos van a traer todas esas perspectivas, historias y opiniones al Congreso”, dijo a la Voz de América Rubén Gallego, congresista del Distrito 3 de Arizona y presidente de Bold PAC, un comité de acción política demócrata.

- Publicidad - HP1

Al evento celebrado en el Capitolio en Washington DC, asistieron representantes con trayectoria en la Cámara Baja como Tony Cárdenas y Verónica Escobar. Entre los nuevos legisladores estuvo Maxwell Alejandro Frost, quien además será el primer rostro de la Generación Z en el Congreso.

Delia Ramírez, elegida en el Distrito 3 de Illinois, aseguró a la VOA que su llegada al Congreso “es personal” no solo por ser hija de migrantes, sino porque será la única que públicamente ha expresado tener a un familiar indocumentado; un dreamer, o soñador, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Mi esposo es DACA y para mi es muy importante, aunque no he sido juramentada oficialmente, trabajar con el caucus hispano para que en esta sesión pasen finalmente la Ley DREAM, si no lo hacemos ahora, van a pasar dos años para poder hacerlo”, dijo Ramírez.

La Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM) busca proporcionar un camino hacia el estatus legal para las personas indocumentadas que llegaron a EEUU como menores de edad.

En el Distrito 8 de Colorado, los electores optaron por Yadira Caraveo para la Cámara de Representantes. La pediatra dijo a la VOA que se propuso llegar al Congreso para asegurarse “de que los niños que atiendo tengan el futuro que yo tuve creciendo”.

“Mis papás son emigrantes de México y llegaron a EEUU con la esperanza de que sus hijos iban a tener un mejor futuro que el que tuvieron ellos. Mi papá como trabajador de la construcción durante 51 años, pudo proveer a cuatro hijos la universidad y asegurar que nosotros vivamos el sueño que él tenía de joven y no pudo alcanzar”, agregó.

Andrea Salinas, nueva representante por el Distrito 6 de Oregón, aseguró que en su comunidad los latinos “quieren asegurarse de poder proveer para sus familias y poder costear la comida y la gasolina”. Pero además, de asegurar reformas migratorias que permitan a beneficiarios de DACA permanecer en el país.

Alrededor de 34,5 millones de hispanos eran elegibles para votar durante las elecciones de medio término que se celebraron el 8 de noviembre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.