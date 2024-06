¿Qué le espera a Trump tras ser declarado culpable de 34 delitos?

El caso aborda Todo un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, una actriz de contenido para adultos, con el que se pretendía que no hablara públicamente sobre la relación que mantuvieron ambos en 2006.

¿Por qué le preocupaba a Trump el testimonio de Stormy Daniels?

“El caso de Nueva York es falsificación de documentos con el propósito de cometer un delito, que era el de tapar la relación de Trump con esta actriz porno”, explica el abogado especializado en derecho constitucional, Rafael Peñalver, en declaraciones a la Voz de América.

En su opinión, su testimonio hubiera sido “desastroso si eso se hubiera dado a conocer dos semanas antes de las elecciones” en tanto que ya había salido otra grabación en la que él decía que “podía tocar a las mujeres en sus partes privadas y que nada le pasaba”.

“Fue una conmoción nacional hasta tal punto que el Comité Nacional del Partido Republicano estuvo considerando quitar a Trump de la boleta. Él temía que si este otro caso de Stormy Daniels salía iba a ser fatal para su elección, así que la actriz porno básicamente le dijo que si no le pagaban, iba a hablar”, expuso el experto.

¿De qué ha sido declarado culpable Trump?

Los documentos judiciales señalan que el pago se hizo a través del abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, quien adelantó los 130.000 dólares, de manera que ese dinero “no tenía que ser reportado como si fuera un gasto de campaña”.

Es después, cuando Trump se hace con el sillón presidencial de la Casa Blanca, que empieza a hacer una “manipulación de documentos” para devolverle el dinero a Michael Cohen, “clasificándolo como si fuera un pago de honorarios profesionales, cuando en realidad era una devolución del dinero”, según explica Peñalver.

“En la declaración financiera de una campaña tienen que aparecer todos los gastos relacionados con la misma. Él escondió esto con Michel Cohen, adelantó el dinero para que pareciera que no era cosa de la campaña y después se lo devolvió a su abogado disfrazado como si fuera honorarios profesionales”, detalló el letrado.

¿Qué consecuencias legales tiene la culpabilidad de Trump?

La decisión del jurado de la corte de Nueva York tiene consecuencias al tratarse de un caso penal. Fueron los doce miembros de ese órgano judicial quienes determinaron, por unanimidad, que Donald Trump era culpable de todos los cargos a los que se enfrentaba.

Sin embargo, el jurado no es quien dicta la sentencia que deben cumplir los encausados que han sido hallados culpables. Es el juez quien tiene total discreción para decidir cuál será la pena que deberá cumplir, si es que así lo determina.

En caso de que se haga efectiva una sanción, los posibles escenarios a los que se enfrentaría Donald Trump serían los siguientes:

Probatoria: Término adaptado del inglés (probatory) que se contempla como alternativa al encarcelamiento y obligaría al expresidente a permanecer en su comunidad bajo la responsabilidad de un oficial.

Arresto domiciliario: También conocido como prisión domiciliaria o casa por cárcel consiste en privar de libertad a Trump, pero con la condición de que permanezca en su domicilio durante un período de tiempo.

Sentencia de prisión: Se le podría imponer una sentencia de hasta 20 años, que podría ser reducida a hasta 4 años si se unen todos los cargos.

A juicio de Rafael Peñalver, el experto en derecho constitucional, es improbable que el juez se decante por imponer penas de prisión teniendo en cuenta que es la primera vez que ha sido hallado culpable de un cargo penal. “En mi opinión no se le va a imponer porque siendo primera vez que Trump está en esta posición de una sentencia penal, pues normalmente a la primera vez que tú haces algo no te lleva a la cárcel, especialmente si no es un delito de violencia”, recuerda.

¿Cuándo se sabrá la decisión del juez?

El 11 de julio será cuando el juez Juan Merchan dé a conocer la sentencia contra Donald Trump. Pero, la medida, sea cual sea, no necesariamente se va a aplicar de inmediato ya que el expresidente “después tiene 30 días para anunciar si va a apelar el caso o no” y “después tiene seis meses para presentar la apelación”.

Además, hay que tener en cuenta, de acuerdo con la opinión experta de Peñalver, no es necesario que se paralice la sentencia hasta que se resuelva la apelación. Sin embargo, si finalmente se pone una sanción tan leve como se prevé, “probablemente no se aplique la sentencia hasta que él termine sus apelaciones porque, de lo contrario, vas a tener a la persona cumpliendo la sentencia y cuando llegue la apelación ya va a ser fiambre porque ya ha cumplido”.

Por lo tanto, es muy probable que Donald Trump llegue al día de las elecciones en medio de las apelaciones de este caso, aunque su equipo legal no ha dado a conocer más detalles al respecto.

¿Podrá aspirar a la presidencia?

Donald Trump, que será el candidato republicano para las elecciones de noviembre, podrá presentarse a los comicios e incluso gobernar si los gana. La Constitución no le impide aspirar a ese cargo y tampoco le prohíbe ocuparlo, incluso si es condenado a prisión.

Solo hay una excepción: la insurrección. Pero el exmandatario no se enfrenta a ningún delito de ese tipo en los cuatro procesos que tiene abierto.

¿Podrá perdonarse a sí mismo si llega a ser de nuevo presidente?

Lo que tampoco se sabe es si él tendrá el derecho a perdonarse a sí mismo en caso de que llegue de nuevo a la Casa Blanca si gana las elecciones de noviembre. Peñalver recuerda que el poder presidencial del perdón no aplica a los casos estatales, como lo es este de Nueva York y el de los intentos por revertir los resultados electorales de Georgia.

“Jamás se había presentado algo parecido, así que la Corte Suprema tendrá que decidir, si llegamos a ese punto, si Trump se puede auto-perdonar o no. En mi opinión, no sería factible porque si tú le das al presidente el poder de auto-perdón, entonces tenemos a una persona que está por encima de la ley que puede hacer lo que quiera y perdonarse a último minuto por cualquier violación de la Constitución que haya hecho”, enfatiza.

¿Donald Trump podrá votar en las próximas elecciones?

Otra de las dudas surgidas a raíz de la decisión del jurado de Nueva York es si el exmandatario perderá la capacidad de votar. Para conocer la respuesta hay que fijarse en la ley de Florida ya que Trump está registrado como residente en este estado.

“Y la ley de Florida dice que cuando tú eres encontrado culpable de un delito en otro estado, entonces se aplica la ley de ese estado. Y en el estado de Nueva York, las personas convictas de delitos pueden votar, así que él podría votar en la Florida”, explica el abogado.

En cambio, si el delito se hubiera cometido en Florida, Donald Trump hubiera perdido ese derecho desde el momento en que el jurado hubiera determinado su culpabilidad.