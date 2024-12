¿Qué le dice un presidente al otro en su “carta de bienvenida” a la Casa Blanca?

En su nota, escrita sobre una ilustración de un elefante rodeado de pavos, Reagan entregaba el poder a su correligionario republicano deseándole “todo lo mejor”. Desde entonces, todas las transiciones han sido entre presidentes de partidos opuestos.

Ahora, será tiempo del demócrata de devolver el mensaje al republicano tras su victoria en las elecciones de noviembre que le aseguraron un segundo mandato no consecutivo.

Pero, ¿qué han dicho las demás cartas a través de la historia?

Obama a Trump

En 2016, después de ocho años de mandato, Barack Obama entregaba su cargo a Trump tras su primera victoria electoral. En una extensa nota, el demócrata dijo a su sucesor que “independientemente del partido, debemos esperar una mayor prosperidad y seguridad durante su mandato”.

Obama ofreció “reflexiones” a Trump sobre lo aprendido en su presidencia, invitándolo a “tomar tiempo” para amigos y familia “en medio de la prisa de los acontecimientos y las responsabilidades”.

“Somos solo ocupantes temporales de este cargo. Eso nos convierte en guardianes de las instituciones y tradiciones democráticas (como el estado de derecho, la separación de poderes, la igualdad de protección y las libertades civiles) por las que nuestros antepasados lucharon y derramaron sangre”, escribió el demócrata.

Una semana después de juramentar como presidente, Trump aseguró que la carta de Obama le había parecido “larga, compleja y reflexiva”, y que notaba que “había tomado tiempo escribirla, y lo aprecio”.

Bush a Obama

Durante la transición presidencial en 2009, George W. Bush también escribió una carta a Obama en la que lo felicitaba por su triunfo en las elecciones.

“Muy pocos han tenido el honor de conocer la responsabilidad que usted ahora siente. Muy pocos conocen la emoción del momento y los desafíos que enfrentará”, dijo el republicano al entrante demócrata.

Bush advirtió a Obama sobre los críticos y las posibles decepciones que viviría en el camino, pero lo invitó a sentirse “inspirado por el carácter y compasión” de las personas que lideran.

Clinton a Bush

En enero de 2002, Bill Clinton entregó la presidencia a Bush dándole la bienvenida a “la mayor aventura” que “puede llegar a tener un ciudadano estadounidense”.

“Lideras a un pueblo orgulloso, decente y bueno. Y desde este día eres el Presidente de todos nosotros. Te saludo y te deseo éxito y mucha felicidad. Las cargas que ahora soportas son grandes, pero a menudo exageradas. La pura alegría de hacer lo que crees que es correcto es inexpresable”, escribió Clinton.

H.W Bush a Clinton

En 1993, Bush padre continuó el gesto que Reagan había tenido con él y escribió una carta de bienvenida a la Casa Blanca a Clinton. Una decisión que habría cimentado la moderna tradición.

“Habrá tiempos muy difíciles, que se harán aún más difíciles por las críticas que quizás no consideres justas. No soy muy bueno para dar consejos, pero no dejes que los críticos te desanimen o te hagan desviar del camino”, escribió el presidente saliente.

A pesar de las diferencias partidistas, Bush dijo a Clinton estar “apoyándolo con todas mis fuerzas”, y le deseó lo mejor en su mandato.

Es costumbre que la carta, escrita sobre un papel blanco con el sello de la Casa Blanca en el lado superior, sea dejada sobre el “Resolute Desk”, una de las piezas de mueblería más icónicas de la Oficina Oval desde donde el presidente realiza sus labores diarias.

“Las cartas que los presidentes salientes escribieron a sus sucesores sirven como recordatorio de la santidad del cargo de presidente de los Estados Unidos. Independientemente de las creencias partidistas o personales, cada carta ejemplifica la democracia estadounidense”, describieron historiadores de la Biblioteca y Museo Presidencial George W. Bush.