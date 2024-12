Putin dice que Rusia está dispuesta a un acuerdo con Trump sobre Ucrania

Trump, autoproclamado maestro de los acuerdos y autor en 1987 del libro “Trump: the Art of the Deal”, ha prometido poner fin rápidamente al conflicto, pero aún no ha dado detalles sobre cómo podría lograrlo.

- Publicidad - HP1

Putin, en la sesión anual de preguntas y respuestas con periodistas rusos, dijo a uno de un canal de noticias estadounidense que estaba dispuesto a reunirse con Trump, con quien dijo que no había hablado en años.

A la pregunta por lo que podría ofrecer a Trump, Putin rechazó la afirmación de que Rusia se encontraba en una posición débil, y dijo que se había hecho mucho más fuerte desde que ordenó la entrada de tropas en Ucrania en 2022.

“Siempre hemos dicho que estamos listos para negociaciones y compromisos”, dijo Putin, tras afirmar que las fuerzas rusas, avanzando por todo el frente, se encaminaban hacia la consecución de sus objetivos principales en Ucrania.

“Pronto se acabarán los ucranianos que quieran luchar, en mi opinión, pronto no quedará nadie que quiera luchar. Estamos preparados, pero la otra parte tiene que estar preparada tanto para las negociaciones como para los compromisos”.

Reuters informó el mes pasado de que Putin estaba abierto a discutir un acuerdo de alto el fuego en Ucrania con Trump, pero descartó hacer concesiones territoriales importantes e insistió en que Kiev abandone sus ambiciones de entrar en la OTAN.

Putin dijo el jueves que Rusia no tenía condiciones para iniciar conversaciones con Ucrania y que estaba dispuesta a negociar con cualquiera, incluido el presidente Volodímir Zelenski.

Sin embargo, Putin dijo que cualquier acuerdo solo podría firmarse con las autoridades legítimas de Ucrania, que por ahora el Kremlin considera que son solo el Parlamento ucraniano.

Zelenski, cuyo mandato ha expirado técnicamente pero que ha retrasado las elecciones a causa de la guerra, tendría que ser reelegido para que Moscú le considerara firmante legítimo de cualquier acuerdo, dijo Putin.

Las conversaciones deberían tomar como punto de partida un acuerdo preliminar alcanzado entre los negociadores rusos y ucranianos en las primeras semanas de la guerra en las conversaciones de Estambul, que nunca llegó a aplicarse, añadió.

Algunos políticos ucranianos consideran ese proyecto de acuerdo como una capitulación que habría neutralizado las ambiciones militares y políticas de Ucrania.