Putin dice que prefiere a Biden porque es “más predecible” que Trump

El entrevistador Pavel Zarubin le preguntó a Putin quién era “mejor para nosotros” entre Biden, un demócrata, y Trump, un republicano, en una entrevista transmitida el miércoles.

Putin, sin dudar, respondió: “Biden. Es una persona más experimentada y predecible, un político de la vieja escuela. Pero trabajaremos con cualquier presidente estadounidense en el que el pueblo estadounidense tenga confianza”.

Es la primera vez que Putin comenta públicamente sobre la de 2024 en la que se espera que Biden y Trump se enfrenten por segunda vez consecutiva.

En un momento de gran incertidumbre política en Estados Unidos, y con las relaciones entre los dos países en su punto más bajo en más de 60 años, es más probable que sus comentarios sean percibidos como una jugarreta que tomados al pie de la letra.

Biden ha a la invasión rusa de Ucrania en 2022, incluida la expansión de la alianza de la OTAN, la imposición de sucesivas oleadas de sanciones a Moscú y el suministro de miles de millones de dólares en ayuda y armas a Kiev.

Teniendo en cuenta la renuencia de Trump a criticar a Putin durante su mandato y sus comentarios más recientes -incluida una entrevista del fin de semana en la que dijo que alentaría a Rusia a que no gastaran lo suficiente en su propia defensa-, sus muchos críticos creen que ofrecería al líder del Kremlin “un camino mucho más fácil”.

Putin se permitió opinar sobre los dos candidatos, e incluso discutir el delicado tema de la aptitud mental de Biden, a pesar de decir que sería un error interferir en la campaña.

“Cuando me reuní con Biden en Suiza -es cierto, eso fue hace varios años, tres años- la gente ya decía que no estaba a la altura. No vi nada de eso”, dijo Putin.

Si bien parecía defender a Biden, mencionó un episodio que avergonzó al líder estadounidense, cuando se golpeó la cabeza al bajar de un helicóptero en junio del año pasado.

“Bueno, ¿quién de nosotros no se ha golpeado la cabeza en alguna parte?” dijo Putin.

Trump, dijo, “ha sido llamado un político no sistémico; tiene su propia visión sobre el tema de cómo Estados Unidos debe desarrollar las relaciones con sus aliados”.

Putin ha estado en el poder como presidente o primer ministro desde 1999, pero a sus 71 años es una década más joven que Biden y seis años más joven que Trump. Es seguro que ganará un nuevo mandato de seis años en las elecciones del próximo mes, en las que dos candidatos que se oponían a la guerra en Ucrania han sido descalificados por presentar documentación inválida.

En 2020, un informe del comité de inteligencia del Senado de Estados Unidos encontró que Rusia había intentado influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 para ayudar a Trump, quien derrotó a Hillary Clinton.