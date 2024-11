Premiado corto “Parole” refleja de manera personal la espera e incertidumbre migrante

Recién premiado en el Festival de Cine Latino e Ibérico de la prestigiosa universidad Yale, el filme muestra a González – director y protagonista – en su vida cotidiana y sus espacios. Apenas tiene diálogo, sólo utiliza como banda sonora los sonidos de la ruidosa San Francisco y los mensajes de voz de su madre, que desde Cuba también espera poder reunirse con su hijo después de una separación de cinco años.

- Publicidad - HP1

El joven cineasta explicó a la que fue su manera de procesar el “limbo” que consume a quienes esperan la resolución de los casos a través del creado en octubre de 2022 por el presidente Joe Biden para ciudadanos de Venezuela, luego ampliado en enero de 2023 a naturales de Cuba, Nicaragua y Haití.

Hasta septiembre pasado han llegado a territorio estadounidense un total de 531.000 beneficiados por esta medida, según .

Las demoras en la aprobación de los casos y ha alargado el tiempo de espera, algo que impacta directamente a familias como la de González, que no ha vuelto a la isla desde que decidió exiliarse en 2020. El cubano radicado en California solicitó el “parole” para su madre desde hace más de un año y hasta el momento no ha recibido respuesta.

“‘Parole’ es una película muy personal, que está contada desde el punto de vista de una suerte de correspondencia a través de diálogos de WhatsApp entre mi madre y yo. Y lo que buscaba fundamentalmente era expresar esos sentimientos del exilio (…) que normalmente no se ven en otras películas o en los medios: ese sentimiento también de no encajar, esa desolación que causa, en muchos casos, vivir en un lugar en el que te sientes siempre en un estado liminal, como que no perteneces ni aquí ni allá”, detalló.

En unos 25 minutos de metraje, González (1990) muestra la vulnerabilidad, el anhelo y la lucha callada de cientos de miles como él que dejaron atrás todo lo que conocían para salir adelante en otro país y que debajo de sus máscaras cotidianas, sufren el desapego y la ausencia.

De ritmo lento, el mensaje de “Parole” hay que buscarlo entre las escenas y diálogos del día a día. “Es una película contada desde, digamos, unos silencios y una especie también de tiempos muertos en planos muy largos, aletargados un poco, que tienen que ver con esa sensación liminal que mencionaba antes”, indicó el investigador, que actualmente cursa un máster de Cine y Medios en la Universidad de Berkeley.

“Responde también a mi propio sentimiento, mi propia sensación, como alguien que espera la posibilidad de reencontrarse con su madre. (…) Es una película que está pensada, sobre todo para sensibilizar con esta intimidad, con estos momentos tan difíciles para personas que estén una situación así, pero al mismo tiempo, quería encontrar una suerte de belleza también dentro de esos espacios transitorios”, advirtió.

Este “archivo de sentimientos”, como González llama a su corto, le ha servido al realizador para canalizar la incertidumbre en este periodo, pero también para reflexionar sobre su propia situación, la realidad del cada vez más elusivo “sueño americano” y lo que podría pasar “después” del añorado encuentro.

A través de un paseo por sus espacios cotidianos, barrios populares de la ciudad y lejos del barniz rosa con que se ve de lejos a EEUU, González invita a enfrentar dos realidades distintas.

“Me interesaba confrontar estos dos imaginarios, el de mi madre, que nunca ha salido de Cuba y sueña con verme de nuevo y con entender qué pasa a este lado, y al mismo tiempo esa incomunicación, que puede ser causada por el hecho de no entender también algunas vulnerabilidades de mi vida, sobre todo en el sentido económico”, reflexionó.

Asegura que “no se trata solamente de la cuestión legal de hacer este papeleo y demás, sino también de cómo puedo tener condiciones materiales para poder realmente ayudar a mi familia y posibilitar ese reencuentro”.

Prolífico realizador y agudo observador, González comenzó a producir obras audiovisuales desde el 2011. Entre sus obras resaltan los documentales Máscaras (2014) y Villa Rosa (2016), este último ganador de varios premios importantes y reconocido por explorar la identidad y resistencia del colectivo LGTBIQ de un pueblo cubano, convertido en un lugar de aceptación y tolerancia, aún en medio de una sociedad machista.

“Parole” ya fue estrenado en los festivales Latinos de Seattle y San Francisco, y pronto seguirá su recorrido por eventos europeos. Su historia cobra mayor vigencia en estos momentos de transición de poder en EEUU, tras la victoria del ahora presidente electo Donald Trump, quien ha prometido que acabará con el programa de su antecesor apenas regrese a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Esta situación aumenta la incertidumbre entre quienes esperan desde ambos lados, coincide González, quien resaltó que su película está pensada, sobre todo en enviar un mensaje de empatía, que llega en medio de una creciente crispación en EEUU en torno a la inmigración, una de las principales preocupaciones que movió el voto de los estadounidenses el pasado 5 de noviembre.

El republicano Trump, quien derrotó a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, llevó una campaña caracterizada por posiciones duras contra la inmigración, con y severas críticas al manejo de la frontera sur con México.

En medio de todo esto, la película de González está pensada para empatizar, “sobre todo para sensibilizar con esta intimidad, con estos momentos tan difíciles para personas que están en una situación así, pero al mismo tiempo, crear una suerte de encontrar lo que buscaba, era encontrar una suerte de belleza también dentro de esos espacios transitorios”, concluyó.