Podría acabar en 2023 Horario de Verano en EEUU

Siguiendo las acciones mexicanas, está en manos de la Cámara de Representantes de EU y luego por el presidente Biden si este será el último año en el que sus ciudadanos tendrán que cambiar la hora de sus relojes.



Ciudad Juárez, Chih. (Staff) – En 2022, el Senado de Estados Unidos pasó una propuesta de ley para hacer permanente el horario de verano. Si llega a aprobarse, esta tomaría efecto en noviembre de 2023 al terminar el horario de verano de este año.

El Senado de Estados Unidos aprobó el martes 15 de marzo de 2022 por unanimidad suprimir el cambio de hora y quedarse con el horario de verano para tener tardes más luminosas, una iniciativa que tiene que ser ratificada ahora por la Cámara de Representantes.

La medida, que entraría en vigor en noviembre de 2023, haría permanente el horario de verano, de manera que Estados Unidos dejaría de cambiar la hora dos veces por año.

Durante el debate en la Cámara alta, en marzo de 2022, el senador republicano Marco Rubio, impulsor del proyecto de ley, calificó de “estupidez” el cambio de hora y opinó que “la mayoría de estadounidenses quieren dejar de adelantar y atrasar” el reloj.

Propuestas similares han surgido desde 2015 con el argumento de que los patrones de estilo de vida y de trabajo de los ciudadanos modernos ya no son compatibles con cambiar el reloj dos veces al año.

En México, el horario de verano dejó de usarse en 2022.

En la Historia

El horario de verano en Estados Unidos se remonta a un ensayo irónico escrito por el erudito Benjamin Franklin en 1784, titulado Un proyecto económico para disminuir el costo de la luz, para el diario The Journal of Paris. El inventor escribió que los parisienses podrían ahorrar dinero en velas si se despertaban más temprano, aprovechando la luz del día. Sin embargo, esto era más una broma, y no resultó en nada.

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania comenzó a implementar el horario de verano el Primero de Mayo de 1916, como una forma de conservar combustible. Al poco tiempo, el resto de Europa implementó su horario de verano.

En Estados Unidos no se adoptó sino hasta dos años después con la implementación de la Ley de hora estándar, el 19 de marzo de 1918 (también conocida como la Ley Calder, por ser introducida al Senado por William M. Calder). Esta ley implementó la hora estándar de Estados Unidos y el horario de verano, definiendo cinco husos horarios para el país.

El horario de verano después fue abolido por el Congreso, a pesar del veto del presidente Woodrow Wilson, convirtiéndose en una opción local para cada estado. Nueva York fue uno de los estados que se mantuvo siguiendo el horario de verano y, debido a su posición financiera, influyó en que otros estados lo adoptaran.

En la Segunda Guerra Mundial, el Presidente Franklin Roosevelt adoptó un nuevo horario de verano para todo el país, el cual se usó durante todo el año y fue llamado “War Time”, “horario de guerra”, durando hasta el domingo 30 de septiembre de 1945.

Después de esa fecha la falta de un horario de verano federal hizo que varias localidades tuvieran distintos horarios a lo largo de ciertos meses. Esto causó que la industria de transporte impulsara una regulación federal en 1962, como resultado surgió la Uniform Time Act de 1966, firmada por el Presidente Lyndon Johnson.

Desde ese entonces se ha mantenido el horario con algunos periodos de prueba (en 1974 se implementó durante todo un año), mientras que el tiempo en el que se aplica durante el año se ha extendido.

