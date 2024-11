Obtiene mayoría el Partido Republicano en el Senado de EE.UU.

Publicidad - LB2 -

Con 51 escaños, los republicanos aseguran el control del Senado, mientras los demócratas alcanzan 42 escaños.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En las elecciones al Senado de Estados Unidos, el Partido Republicano ha asegurado la mayoría al alcanzar 51 escaños, superando la barrera de los 50 necesarios para el control de la cámara alta. Según datos de The Associated Press, los republicanos no solo mantuvieron sus posiciones, sino que además ganaron dos escaños adicionales, consolidando su ventaja frente al Partido Demócrata, que registra 42 escaños hasta el momento.

La contienda por el Senado ha resultado particularmente relevante en este ciclo electoral, ya que el control de esta cámara es clave para la aprobación de legislaciones, nominaciones judiciales y políticas del próximo presidente. Con esta mayoría, los republicanos estarán en una posición de fuerza para avanzar sus prioridades legislativas y, potencialmente, bloquear iniciativas impulsadas por los demócratas en la Cámara de Representantes o por la administración ejecutiva, si esta llegara a cambiar.

- Publicidad - HP1

Un ejemplo de esta consolidación es Dakota del Norte, donde el republicano Kevin Cramer se ha impuesto con un amplio margen sobre su contrincante demócrata, Katrina Christiansen. Con el 98% de los votos contabilizados, Cramer ha obtenido el 66.3% de los sufragios, sumando 236,095 votos frente a los 119,903 de Christiansen, que representan el 33.7% del total. Este tipo de resultados reflejan una preferencia significativa hacia los candidatos republicanos en varias regiones clave, asegurando así su dominio en el Senado.

Este triunfo republicano tiene un impacto significativo, ya que el control del Senado otorga al partido la capacidad de influir en temas de gran importancia, incluyendo la confirmación de jueces federales y posibles nominaciones a la Corte Suprema de Justicia, además de la posibilidad de promover o frenar políticas de alto perfil en áreas como la economía, la salud y la seguridad nacional.

A pesar de la clara ventaja republicana, los demócratas aún mantienen escaños en estados clave y cuentan con un bloque considerable que podría resistir o negociar legislaciones. Sin embargo, la pérdida de dos escaños resalta la dificultad que enfrentan los demócratas para recuperar el control de esta cámara en futuras elecciones, particularmente en estados donde el voto conservador se ha consolidado.

Se espera que, en los próximos días, el escrutinio final confirme estos números, pero el panorama ya asegura un Senado controlado por los republicanos, estableciendo un balance de poder que influirá significativamente en la política de Estados Unidos durante los próximos años.