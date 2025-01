Niegan a Jair Bolsonaro asistir a toma de posesión de Trump

El juez Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado frecuentemente su enemigo personal, indicó en la sentencia que Bolsonaro actualmente no ocupa ningún cargo que le permita representar a Brasil en el evento y que el expresidente no demostró adecuadamente ante el tribunal que había sido invitado.

La policía le confiscó el pasaporte a Bolsonaro en febrero porque se consideraba que había riesgo de fuga. Bolsonaro, quien es objeto de varias investigaciones, incluido un presunto intento de permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral, niega las acusaciones en su contra.

Bolsonaro solicitó permiso para salir del país del 17 al 22 de enero para asistir a la ceremonia de inauguración el 20 de enero y a un baile inaugural hispano. Abierto admirador de Trump, expresó en sus redes sociales el 8 de enero que estaba “muy feliz con esta invitación”.

“Estaré representando al conservador, a la derecha, al bien, al pueblo brasileño allí en Estados Unidos, si Dios quiere”, dijo Bolsonaro.

Cuando de Moraes pidió a los abogados de Bolsonaro pruebas de su invitación el sábado, ellos enviaron una carta de invitación firmada por los copresidentes del comité de inauguración, Steve Witkoff y Kelly Loeffler.

Sin embargo, de Moraes argumentó que Bolsonaro no había demostrado adecuadamente que había sido invitado. En la sentencia, de Moraes siguió la recomendación del fiscal general Paulo Gonet, quien dijo el miércoles que el interés privado de Bolsonaro en el viaje no superaba el interés público en prohibirle viajar al extranjero.

Riesgo de fuga

De Moraes explicó que Bolsonaro sigue siendo un riesgo de fuga y que ha dicho que sus partidarios que han sido acusados penalmente por su lealtad política deberían salir del país y pedir asilo. Cientos de partidarios de Bolsonaro involucrados en los desórdenes del 8 de enero del 2023 han salido de Brasil para eludir sus procesos penales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá a la inauguración de Trump.

La policía federal confiscó el pasaporte de Bolsonaro en febrero de 2024, durante una redada relacionada con la investigación sobre si él y sus principales asesores planearon ignorar los resultados de las elecciones de 2022 y organizar un levantamiento para mantener en el poder al líder derechista derrotado.

El Tribunal Supremo de Brasil ya había negado una solicitud de Bolsonaro para recuperar su pasaporte, en marzo de 2024, tras una invitación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En noviembre pasado, la policía federal acusó formalmente a Bolsonaro y a 36 personas más, incluidos altos oficiales militares, de intentar un golpe de Estado. Gonet, el fiscal general, decidirá si acusa a Bolsonaro o desestima la investigación.

Potenciales acusaciones en su contra

Expertos legales creen que Bolsonaro podría ser acusado y enfrentar juicio en la segunda mitad de 2025 en el Tribunal Supremo por supuestamente falsificar su estado de vacunación contra el COVID-19. Los analistas también dicen que hay una posibilidad razonable de que sea juzgado antes de 2026 por supuestamente malversar joyas regaladas por autoridades saudíes.

El expresidente niega haber intentado permanecer en el cargo después de su estrecha derrota electoral en 2022 frente a su oponente de izquierda, Lula.

La embajadora de Brasil en Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, asistirá a la inauguración de Trump, informó el gobierno a The Associated Press el jueves. El presidente Lula no fue invitado oficialmente a la ceremonia.

Trump ha invitado a algunos líderes mundiales a su inauguración, incluidos el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Argentina, Javier Milei.