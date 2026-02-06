Movil - LB1A -
febrero 6, 2026 | 16:08
Llama Sheinbaum a la humildad en el servicio público tras disculpa de Aguilar

Orbe

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
La presidenta consideró loable la explicación del ministro presidente de la Corte y pidió no politizar el episodio

Morelia, Mich. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los servidores públicos deben mantener siempre una actitud de humildad, al referirse a la polémica generada por un episodio ocurrido en Querétaro, donde dos colaboradores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se agacharon para limpiar su calzado durante un acto público.

Durante su conferencia matutina realizada en Michoacán, la mandataria consideró “muy loable” que el ministro haya emitido un comunicado para explicar lo sucedido y ofrecer una disculpa pública el mismo día, al señalar que lo negativo habría sido guardar silencio ante la controversia.

“Lo malo sería que él no hubiera dicho nada. Para todos los que somos parte del servicio público, siempre hay que mantener una actitud de humildad”, expresó Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que el episodio ha sido utilizado por sectores que no están de acuerdo con los cambios recientes en el Poder Judicial, y subrayó que Aguilar Ortiz dio las razones de lo ocurrido y reconoció que no estuvo bien, lo cual —dijo— es una conducta correcta en el ejercicio de la función pública.

Sheinbaum reiteró que cualquier persona puede cometer errores, pero lo relevante es asumirlos, explicarlos y ofrecer disculpas, al enfatizar que el ministro presidente cumplió con ese deber al dar su versión de los hechos de manera pública.

“Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, explicar lo que pasó. Él ya dio su explicación y eso es muy bueno”, añadió.

Ante cuestionamientos sobre si la imagen afecta a la nueva integración de la Suprema Corte, la mandataria insistió en que el silencio habría sido más perjudicial, y recalcó que la reacción inmediata del ministro permitió aclarar el contexto del hecho.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que la humildad debe ser un principio permanente en el ejercicio del poder, especialmente en un momento de transformación institucional, y pidió no desviar la atención hacia polémicas que, afirmó, buscan desacreditar los cambios en el Poder Judicial más que analizar el fondo del asunto.

