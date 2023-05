La confusión reina en la frontera sur de EEUU ante el fin del Título 42

Publicidad - LB2 -

Las autoridades de EEUU han dado a conocer las consecuencias de ingresar ilegalmente al país. Muchos inmigrantes albergan la esperanza de ser aceptados tras el fin del Título 42.

Brownville, Tx. (VOA) – El Título 42 finaliza el jueves a la medianoche. Se trata de la orden de salud de emergencia utilizada durante la pandemia de COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México para expulsar rápidamente a los migrantes de regreso a México o a su país de origen.

El gobierno de Biden introdujo estrictas medidas de asilo que, dice el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, conducirán a la expulsión de la mayoría de los migrantes en la frontera, donde, según algunas estimaciones, unas 150,000 personas esperan para ingresar a EEUU.

“Esto es lo que sucederá: serás devuelto”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en Washington el miércoles. “Nuestra frontera no está abierta”.

En la frontera, los migrantes no saben qué hacer en lo adelante. Priscilla Orta, abogada de inmigración en Brownsville, Texas, ha estado cruzando la frontera hacia Matamoros, México, todas las semanas para explicarles a los migrantes el proceso que están a punto de enfrentar.

“Si ingresas por cualquier otra circunstancia aparte de la app [la aplicación CBP One], o solo con cita previa, no se te considerará elegible para asilo, lo cual, habiendo trabajado día tras día con la gente que está esperando, sobre todo aquí en Matamoros, eso es precisamente lo que están buscando: una oportunidad para solicitar asilo”, dijo Orta a la Voz de América.

Con el fin del Título 42, Orta aconseja a los migrantes que usen la aplicación CBP One para asegurar una cita y les informa que si cruzan sin autorización, serán expulsados de inmediato. Pero incluso con las 1.000 citas adicionales disponibles en la aplicación anunciadas recientemente, las personas tendrán que esperar por algún tiempo.

Neris Arruaz llegó a Matamoros hace un mes y aún no está segura de cuándo su familia podrá presentarse en un puerto de entrada. Era contadora en Cuba. En caso de poder cruzar a territorio estadounidense, avisora, tiene planes de convertirse en empresaria y ayudar a su familia a salir adelante.

Para las comunidades a lo largo de la frontera, un aumento en la llegada de migrantes no es algo nuevo.

“La realidad es que hay miles, más de 2.000, que vienen todos los días”, dijo el juez del condado de Cameron, Texas, Eddie Trevino Jr. en Brownsville.

Treviño dice que esa ha sido la realidad durante décadas y rechazó hablar de que la frontera no es segura o esté a salvo de nada.

“Solo porque hemos tenido estos aumentos en el número de migrantes, eso en sí mismo no ha creado la frontera como un área insegura”, dijo.

“Simplemente ha creado la situación de que nuestro sistema de inmigración no funciona. Y hemos sabido eso durante más de 40 años y, sin embargo, la administración o el Congreso una y otra vez continúan pateando la lata [en el camino] diciendo: ‘Dejen que alguien más se encargue de eso’, porque no quieren lidiar con el consecuencias políticas”, dijo el juez.

Todos los inmigrantes son procesados bajo el Título 8, el código federal de leyes que se ocupan de la inmigración.

“Esta es una autoridad de cumplimiento de inmigración de larga data que varias administraciones, tanto republicanas como demócratas, han utilizado para procesar a las personas. Tiene graves consecuencias para la migración irregular, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal por intentos repetidos de cruzar ilegalmente», dijo Mayorkas a los periodistas a finales de abril.

Para los oficiales de la patrulla fronteriza, la misión es clara. Procesar a los inmigrantes que califiquen bajo las pautas actuales y deportar rápidamente a los que no lo hagan.

“La frontera no está abierta, ¿de acuerdo?”, le dijo a la VOA el agente de la Patrulla Fronteriza Fidel Baca. “Si ingresas entre los puertos de entrada, estás ingresando ilegalmente al país. ¿de acuerdo? y estás sujeto a las consecuencias. Otra cosa que vendrá con el Título 8 son las consecuencias. Lo que quiero decir con eso es que la gente va a ser expulsada. Se enfrentarán a la deportación con una prohibición de reingreso de cinco años”.

Para los migrantes que pudieron cruzar al lado estadounidense, el viaje no ha terminado. Rose Carillo, una migrante venezolana, está pidiendo asilo. Su cita en la corte de inmigración está programada para mayo de 2024.

“Espero eventualmente traer a mis hijos”, dijo en español a la VOA. «Los extraño mucho. Es tan difícil estar separada de mi familia. Y ellos son mi única familia, mi madre, mis tres hijos. No tengo a nadie que los ayude. Y si yo no trabajo, ellos no comen. Mi sueño es tenerlos aquí».

Los funcionarios de inmigración de EEUU están instando a los migrantes a usar la aplicación CBP One si planean solicitar asilo. Ellos dicen que los próximos días estarán ocupados.

