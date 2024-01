Joven de 17 años mata a alumno de sexto grado y hiere a 5 en escuela de Iowa

El sospechoso, un estudiante de la escuela de Perry, murió de lo que los investigadores creen que es una herida de bala autoinfligida, y al menos una de las víctimas es un administrador de la escuela, dijo un funcionario policial a AP.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Perry tiene alrededor de 8.000 residentes y está a unos 40 64 kilómetros al noroeste de Des Moines, en el límite del área metropolitana de la capital del estado. Es el hogar de una gran planta procesadora de carne de cerdo y casas bajas de una sola planta distribuidas entre árboles que ahora han perdido sus hojas por el invierno.

La escuela primaria y la escuela secundaria están conectadas y se encuentran en el extremo este de la ciudad.

Se reportó un tirador activo a las 7:37 a.m. del jueves por la mañana y los oficiales llegaron siete minutos después, dijo Infante. Añadió durante una conferencia de prensa que los agentes localizaron a varias personas con heridas, pero no pudieron confirmar cuántas había ni sus condiciones.

Tres víctimas de disparos fueron trasladadas en ambulancia al Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines, dijo un portavoz de su sistema de salud.

Algunos otros pacientes fueron transportados a un segundo hospital en Des Moines, confirmó un portavoz del Centro Médico MercyOne Des Moines, que se negó a comentar sobre el número de pacientes o su estado.

Agentes del FBI y la ATF acudieron al lugar y el fiscal general de Estados Unidos fue informado, dijo un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El tiroteo ocurrió en el contexto de las asambleas electorales de Iowa y no lejos de donde hacían campaña los candidatos presidenciales republicanos.

El candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, un empresario que fundó una empresa de biotecnología, tenía previsto realizar un mitin en Perry, pero cambió el evento a una oración en persona después de los informes del tiroteo, dijo un portavoz de la campaña.

Iowa celebrará la primera contienda estatal para la nominación presidencial republicana de 2024 en 11 días.

«Oren por la comunidad en Perry, Iowa esta mañana». Ramaswamy dijo en la plataforma de redes sociales X.

La angustia de los padres de los alumnos

Zander Shelley, de 15 años, estaba en un pasillo esperando que comenzara el día escolar cuando escuchó disparos y corrió hacia un salón de clases, según su padre, Kevin Shelley. Zander fue rozado dos veces y se escondió en el salón de clases antes de enviarle un mensaje de texto a su padre a las 7:36 a.m.

Kevin Shelley, que conduce un camión de basura, le dijo a su jefe que tenía que huir. «Fue el mayor susto que he tenido en toda mi vida», dijo.

Rachael Kares, una estudiante de último año de 18 años, estaba terminando la práctica de una banda de jazz cuando ella y sus compañeros de banda escucharon lo que ella describió como cuatro disparos, espaciados entre sí.

“Todos simplemente saltamos”, dijo Kares. “Mi profesor de banda nos miró y gritó: ‘¡Corran!’ Así que corrimos”.

Kares y muchos otros de la escuela salieron corriendo del campo de fútbol cuando escuchó a la gente gritar: “¡Fuera! ¡Salir!» Dijo que escuchó disparos adicionales mientras corría, pero no sabía cuántos. Estaba más preocupada por volver a casa con su hijo de 3 años.

“En ese momento no me importaba nada más que salir porque tenía que llegar a casa con mi hijo”, dijo.

Agentes del FBI de la oficina de Omaha-Des Moines estuvieron en el lugar para ayudar con la investigación dirigida por la División de Investigación Criminal de Iowa.

«Hay un montón de cifras especulativas dando vueltas», dijo Dirk Cavanaugh, alcalde de Perry. «Aún no tenemos cifras confirmadas de quiénes estuvieron involucrados».

Erica Jolliff dijo que su hija, una estudiante de noveno grado, informó que la sacaron corriendo de la escuela a las 7:45 am. Angustiada, Jolliff seguía buscando a su hijo Amir, un estudiante de sexto grado, una hora después.

«Sólo quiero saber si está bien y a salvo», dijo Jolliff. “No me dirán nada”.

Jasmine Augustine, de 18 años, estaba en la escuela secundaria poco después de que todo sucediera el jueves por la mañana. Dijo que iba a dejar a un amigo en la escuela secundaria y a su hermano, que va a la escuela primaria del pueblo a aproximadamente una milla (1,61 kilómetros) de distancia.

“Estaba en la tienda de Casey y vi pasar un automóvil a toda velocidad. Pensé que simplemente era alguien a quien detenían», dijo.

Augustine dijo que cuando llegó a la escuela secundaria, alguien le dijo que había un tirador activo “y luego nos apresuramos y nos fuimos”.

“Después de eso, vinieron toneladas y toneladas de policías”, dijo Augustine, cuya hermana asiste a la escuela secundaria pero no estuvo cerca de lo que sucedió. Después, Jasmine y su padre recogieron a su hermana de la armería.

La escuela secundaria es parte del Distrito Escolar Comunitario Perry de 1.785 estudiantes. La ciudad de Perry es más diversa que Iowa en su conjunto: las cifras del censo muestran que el 31 % de los residentes son hispanos, en comparación con menos del 7 % en el estado. Esas cifras también muestran que casi el 19 % de los residentes de la ciudad nacieron fuera de Estados Unidos.

Los mensajes telefónicos dejados con el presidente y el vicepresidente de la Junta Escolar de Perry, y un mensaje de correo electrónico dejado con el superintendente Clark Wicks, no fueron respondidos de inmediato.

[Con información de The Associated Press y Reuters]