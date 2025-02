Informa Vaticano que el Papa Francisco durmió bien tras neumonía en ambos pulmones

Un comunicado publicado el miércoles por la mañana indicó que Francisco pasó con tranquilidad su quinta noche en el hospital Agostino Gemelli de Roma. “Tuvo una noche tranquila, se despertó y desayunó”, dijo el portavoz Matteo Bruni.

Otro funcionario del Vaticano, que no quiso revelar su nombre porque no estaba autorizado a hablar sobre la condición del Papa, dijo que Francisco no estaba conectado a un respirador y que respiraba por sí solo.

El funcionario dijo que el Papa había podido levantarse de la cama y sentarse en un sillón en su habitación del hospital, y que seguía trabajando.

Las pruebas al papa habían mostrado neumonía doble, comunicó el Vaticano el martes, que también señaló que la infección respiratoria de Francisco también implica bronquitis asmática, lo que requiere el uso de tratamiento antibiótico con cortisona. “Las pruebas de laboratorio, la radiografía de tórax y el estado clínico del Santo Padre continúan presentando un cuadro complejo”.

La neumonía doble es una infección grave que puede inflamar y dejar cicatrices en ambos pulmones y dificultar la respiración.

No obstante, el papa, quien se sometió a la extirpación del lóbulo superior de su pulmón derecho cuando era joven, se encuentra de buen ánimo y está agradecido por las oraciones por su recuperación, dijo Bruni en la tarde del martes.

Se espera que el Vaticano proporcione una actualización adicional sobre la condición del Papa más tarde el miércoles.

Francisco fue admitido en el hospital Gemelli en estado “regular” el viernes, después de que la bronquitis que había sufrido durante una semana empeorara. El lunes, el personal médico determinó que sufría de una infección respiratoria polimicrobiana, lo que significa que una mezcla de virus, bacterias y posiblemente otros organismos había colonizado en su sistema respiratorio.

“La tomografía computarizada de seguimiento del tórax que el Santo Padre se realizó esta tarde… demostró el inicio de una neumonía bilateral, lo que requirió terapia farmacológica adicional”, dijo Bruni.

La bronquitis puede llevar a la neumonía, que es una infección más profunda y grave de los sacos de aire de los pulmones. La neumonía puede desarrollarse en parte de un pulmón, en un pulmón entero o en ambos pulmones. Tiende a ser más grave cuando ambos pulmones están afectados porque no hay tejido pulmonar sano para compensar.

El Vaticano no ha proporcionado información sobre cómo está respondiendo Francisco a los medicamentos, más allá de decir que no tiene fiebre. Tampoco ha indicado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado el papa, solo diciendo que el tratamiento de un “cuadro clínico tan complejo”, que ya ha requerido varios cambios en su régimen de medicamentos, requeriría una estancia “adecuada”.

A pesar de las noticias no tan positivas sobre la condición de Francisco, el martes por la tarde apareció un arcoíris sobre el hospital Gemelli y Francisco recibió dibujos y tarjetas deseándole la recuperación de niños que están siendo tratados en la unidad de oncología del hospital.

[Con información de The Associated Press y Reuters]