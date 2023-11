Huyen miles de personas del mayor hospital de Gaza; bebés siguen atrapados

Israel dice que el hospital es el mejor ejemplo del supuesto uso de escudos humanos por parte de Hamás, y afirma —sin pruebas— que los milicianos tienen un centro de mando y otra infraestructura militar dentro y bajo el complejo médico. Hamás y el personal del hospital niegan esas acusaciones.

Mohammed Zaqout, director de los hospitales gazatíes, dijo que hay unos 650 pacientes y heridos graves en Shifa atendidos por unos 500 trabajadores médicos. Estimó que unos 2.500 palestinos desplazados se cobijaban en los edificios del hospitales.

El Ministerio de Salud había estimado el sábado que unos 3.000 médicos y pacientes, junto con entre 15.000 y 20.000 personas desplazadas, se refugiaban allí.

Un funcionario de salud de Naciones Unidas dijo que muchas familias desplazadas y pacientes con heridas moderadas huyeron de Shifa mientras las fuerzas israelíes cercaban el hospital durante el fin de semana. El funcionario, que no estaba autorizado a informar a la prensa y habló bajo condición de anonimato, dijo que la mayoría de los pacientes que quedaban sólo podrían trasladarse en ambulancias o con otros procedimientos especializados.

No estaba claro a dónde irían, ya querios hospitales y clínicas de Gaza se han visto obligados a cerrar, mientras que otros trabajan a plena capacidad con escasos suministros.

El Ministerio de Salud dice que 20 pacientes, incluidos tres bebés, han muerto desde que el generador del hospital se quedó sin combustible el sábado. Otros 36 bebés y otros pacientes corren peligro de muerte porque no hay forma de mantener en marcha equipamiento médico vital.

El ejército dijo que las tropas ayudarían el domingo en el traslado de bebés, sin indicar cómo los transportarían o a dónde los llevarían. El lunes no había indicios de que se hubiera movido a ninguno.

Medical Aid for Palestinians, una organización benéfica con sede en Reino Unido que daba apoyo a la unidad neonatal de cuidados intensivos, dijo que trasladar a bebés en estado grave es complejo. “Las ambulancias no pueden llegar al hospital (…) y sin un hospital con capacidad de recibirlos, no hay indicios de cómo puede hacerse esto con seguridad”, dijo la directora general del grupo, Melanie Ward. La única opción, afirmó, es pausar los combates y permitir la entrega de combustible.