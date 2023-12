Guerra en Gaza divide a la opinión en EEUU

«Las encuestas reflejan que los estadounidenses sienten un poco más de simpatía hacia Israel que hacia Palestina», explicó Robert Collins, profesor de Estudios Urbanos y Políticas Públicas en la Universidad Dillard de Nueva Orleans. «Pero no es una diferencia abrumadora, y hay muchos indecisos y personas que no están seguras».

Una encuesta del 25 al 27 de noviembre por The Economist/YouGov sugirió que el 38 % de los estadounidenses simpatiza con los israelíes, mientras que el 11 % está del lado de los palestinos. Un 28 % dijo que simpatizaba por igual con ambas partes, mientras que un 23 % no estaba seguro.

Esa indecisión, dijo Collins, tiene sus raíces en la complejidad del conflicto.

“Las guerras exteriores son mucho más complicadas de entender que la política interna”, dijo Collins a la . «Debido a la niebla de la guerra, estamos limitados en la información que podemos obtener, e incluso gran parte de ella resulta ser falsa uno o dos días después».

Aunque más de la mitad de los encuestados no eligieron un bando, muchos de los que sí lo hicieron tenían sentimientos fuertes.

«Por supuesto que estoy del lado de Israel», dijo el abogado de Indiana Jeff Williams. “Han permitido que los palestinos y Hamás vivan pacíficamente al lado hasta que fueron invadidos y atacados, y sus residentes fueron violados y asesinados. Israel tiene derecho a responder en su defensa”.

Desplazados en su propia patria

Esa misma seguridad está presente en muchos de quienes simpatizan con los palestinos. Brooklyn Birdie es una estudiante de posgrado de Luisiana.

“Como madre de un hijo que es en parte palestino, me siento moralmente obligada a defender a aquellos en Gaza que están siendo asesinados, golpeados, secuestrados y arrestados injustamente por Israel simplemente por existir”, dijo. “No entiendo cómo tantos estadounidenses apoyan a quienes cometen estos horrores”.

Rachel Lacombe administra una organización sin fines de lucro de viviendas asequibles en Pensilvania. Dice que lamenta los ciudadanos israelíes asesinados en el ataque de Hamás del 7 de octubre.

“Pero en mi corazón, mi solidaridad está con el pueblo palestino a quien le han robado sus hogares durante siete décadas, desplazado y obligado a ingresar en campos de refugiados en su propia tierra desde 1948, cuando se fundó Israel”, dijo a la .

Lacombe considera que hoy en día es difícil expresar esa opinión en Estados Unidos.

“Ha sido aterrador”, dijo, “ver a cientos de personas acusadas de antisemitismo, perdiendo sus empleos, engañadas e incluidas en listas negras sólo por criticar las políticas de Israel. Tengo que tener cuidado con lo que digo”.

Una batalla por la existencia israelí

«Creo que es selectivo decir que este conflicto comenzó en 1948 porque los judíos han ocupado la tierra que ahora es Israel durante gran parte de los miles de años anteriores», dijo Rebecca Urrutia, una madre de Connecticut.

“Mis oraciones también están con los palestinos inocentes, pero simpatizo con Israel ante todo. Están defendiendo su tierra y a su gente y han sido blanco de muchos ataques en el pasado”, añadió.

Una de las razones por las que es más probable que los estadounidenses se pongan del lado de Israel son décadas de alianza geopolítica entre Estados Unidos e Israel. Otra razón puede ser que hay más estadounidenses judíos que estadounidenses musulmanes.

Según el Instituto de Investigación Social Steinhardt de la Universidad Brandeis, los estadounidenses judíos representan alrededor del 2,4 % de la población estadounidense, mientras que el Centro de Investigación Pew dice que los estadounidenses musulmanes representan poco más del 1 % de la población total.

Desde el 7 de octubre, una encuesta del Instituto del Electorado Judío dice que más judíos estadounidenses informan que se sienten apegados emocionalmente a Israel.

«Creo que la comunidad judía ha estado dividida desde la presidencia de Trump, pero los ataques del 7 de octubre nos unieron», dijo Lisa Peicott, cantora de una sinagoga en Los Ángeles. «Cientos de miles de nosotros nos hemos reunido en marchas y manifestaciones contra el antisemitismo y por Israel».

Complejo y complicado

Aunque las encuestas indican que los estadounidenses son más propensos a simpatizar con Israel, un número creciente de encuestados en un sondeo de NPR/PBS NewsHour/Marist dijeron que la respuesta de Israel fue “demasiada”. Mientras que sólo el 26 % creía que ese era el caso el 11 de octubre, el 38 % creía lo mismo cuatro semanas después, cuando se volvió a hacer la pregunta.

«Por un lado, estoy muy molesta y dolorida de ver a algunos estadounidenses, incluidos activistas liberales y líderes que respetaba, ahora desestimando, celebrando o incluso negando la violencia, la violación y la muerte de judíos», dijo Sophie Teitelbaum, una educadora en Los Ángeles. «Eso es ignorante y antisemita».

Por otro lado, Teitelbaum dijo que ella misma es crítica con el gobierno israelí, su liderazgo y la respuesta militar en Gaza.

«Entiendo la necesidad de defenderse, pero también creo que la respuesta de Israel fue inhumana, poco ética e incorrecta», dijo a la . “Ambas partes están sufriendo. Ambas partes tienen un reclamo histórico sobre la tierra. Ambas partes tienen miedo y merecen poder vivir en paz. Pero el hecho de que no elijo un bando me pone en riesgo de ser condenado al ostracismo por ambos”.

La músico de Minnesota Joanna Miller comparte ese miedo.

«Tengo amigos que sienten tanta pasión por ambos lados y no quiero molestar a ninguno de ellos», dijo. “Pero incluso no decir nada puede ser un problema. Tengo algunos amigos judíos en las redes sociales que comparan a aquellos de nosotros que no decimos nada con el nazismo”.

Este impulso contra el silencio proviene de ambos lados del debate y está obligando a algunos estadounidenses a expresar opiniones que tal vez se sentirían más cómodos sin compartir.