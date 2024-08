El papel de los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2024 en EEUU

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, los milenials nacieron entre 1981 y 1996. En cambio, los integrantes de la generación Z, entre 1997 y 2012. Según el portal Statista, ambos grupos constituyen el 48,5 % de la población habilitada para votar en las elecciones de noviembre.

Una encuesta de CIRCLE (Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement) y la casa de sondeos Ipsos a jóvenes de entre 18 y 34 años destaca que el 51 % señala que es “muy probable” que vaya a votar en noviembre, mientras que un 15 % sostiene que “posiblemente” ejercerá su derecho al voto.

De acuerdo con el estudio, es menos probable que vayan a votar los afroestadounidenses, los que no son de raza blanca y viven en comunidades rurales y los jóvenes sin estudios universitarios.

“Hay una correlación entre el estatus socioeconómico y la participación electoral, pero también tiene mucho que ver con los esfuerzos que hacen o que no hacen las campañas, las organizaciones, las instituciones a la hora de tratar de comunicarse con los jóvenes y de apoyar su participación y de movilizarlos a votar” comenta a la a Alberto Medina, portavoz del Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement.

A pesar de sus diferencias políticas, tanto los integrantes de la Generación Z como los Milenials coinciden en que el país necesita “cambios”, según Medina.

“Ellos están bien, bien enfocados en los asuntos, las prioridades, los problemas que ven en sus comunidades y que ven que les afectan a ellos y a sus padres” dice el experto, que también apunta que las generaciones anteriores suelen votar por tradición o ideología, mientras que los jóvenes se suelen decantar por el candidato o partido que creen que puede “solucionar sus problemas”.

Pero, ¿cuáles son algunos de los temas que más preocupan a los jóvenes?

“No sólo como milenial, pero como mujer y como mujer negra, específicamente, los derechos de las mujeres, y los políticos que tratan de que retrocedamos en el tiempo” dice Danielle en entrevista con la .

“Soy gay, así que los derechos LGBT están siempre en el primer lugar de mi lista. Creo que el acceso a la salud reproductiva en este país es una gran prioridad, y también apoyar a las familias” señala Jonathan.

La economía, el cambio climático y el acceso a la salud son otras de las cuestiones populares entre los jóvenes, según sondeos.

Además de tener un papel destacado en las elecciones presidenciales de noviembre, sus integrantes se están abriendo camino en la política del país.

El aspirante a la vicepresidencia del partido republicano, J.D. Vance, es un milenial y en el caso de ganar las elecciones de la mano de Donald Trump, sería uno de los más jóvenes en ocupar el cargo.

En la bancada demócrata se destaca Maxwell Alejandro Frost, representante de la Florida y actualmente el legislador más joven. “Estoy orgulloso de ser el primer miembro de mi generación en el Congreso” dijo en la reciente Convención Nacional Republicana, celebrada en Chicago.

La inflación, las altas deudas por préstamos estudiantiles y el elevado costo de la vivienda son algunos de los mayores retos que enfrenta el colectivo en Estados Unidos.