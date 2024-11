El impacto de las elecciones presidenciales en redes sociales: “Los mensajes en video son clave”

Tanto el equipo de campaña de Kamala Harris, candidata demócrata, como el del expresidente republicano Donald Trump, han intensificado sus esfuerzos en plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, con el objetivo de llegar a los votantes en un espacio donde pasan gran parte de su tiempo.

“Cada día [las redes sociales] tienen más importancia si se tiene en cuenta que en un país como Estados Unidos, más del 10 % de la población ya se informa de las elecciones presidenciales a través de TikTok”, explica Ismael El-Qudsi, director general de SocialPubli y coautor del estudio Elecciones USA #PosicionPolitica que ha analizado las tendencias de búsqueda en internet y la presencia en redes sociales de los candidatos a la presidencia de EEUU.

El uso de redes sociales en campañas políticas no es un fenómeno nuevo, pero la magnitud y la intensidad con que se han empleado este año reflejan un cambio notable en la estrategia electoral. Los candidatos no solo buscan hacer llegar sus mensajes a los votantes tradicionales, sino que intentan alcanzar a públicos específicos y a votantes indecisos en espacios donde es más probable que interactúen de manera casual, como lo son las plataformas digitales.

La investigación también señala que hay una tendencia en crecimiento en cuanto al consumo de contenidos y es que los usuarios suelen consumir más contenidos en video, especialmente entre el público de menor edad.

“Estamos viendo que las generaciones más jóvenes sí que están utilizando buscadores puramente de vídeo, bien el propio YouTube, que pertenece a Google, o a través de TikTok, que cada vez más está agarrando más fuerza”, comenta por su parte Carlos Estevez, responsable de operaciones de Internet República y coautor del informe.

El análisis también aborda la frecuencia de publicación en redes sociales, siendo Instagram y TikTok las plataformas preferidas por los candidatos para elaborar más contenidos para los usuarios.

“Lo que vemos es que Donald Trump, en Instagram, tiene una frecuencia altísima de publicación, estamos hablando de 21 posts por semana. También vemos que ahí Trump está hablando mucho de su oponente, Kamala Harris. En ese sentido, vemos que la candidata demócrata no llega a 1,5 posts por semana, que son unos 6 posts mensuales”, expone Estevez.

En cuanto a TikTok, la tendencia se invierte en tanto que la campaña de Donald Trump hace “3,11 publicaciones por semana” y en el caso de Kamala Harris, serían “8,4 publicaciones”.

Sin embargo, el hecho de que los candidatos tengan mayor o menor impacto en redes sociales no se pueden extrapolar a la intención de voto ya que el grado de interacción de los usuarios con los candidatos podrían deberse, por ejemplo, a opiniones contrarias.

“Es decir, correlación no significa causalidad. Porque haya más búsquedas de un candidato, luego no significa que vaya a ganar las elecciones. Al final es una mezcla de cosas noticiables, por lo que no se puede entender un estudio de búsquedas en redes sociales o Google como algo que vaya a tener un impacto directo en las elecciones”, aclara El-Qudsi.

Los temas de campaña en redes sociales

Kamala Harris ha utilizado su presencia en redes para abordar temas clave de su campaña, incluyendo los derechos de las mujeres, el cambio climático y las políticas económicas, entre otros temas. Su equipo de comunicación ha apostado por un enfoque empático y cercano, utilizando videos cortos y mensajes que resalten sus propuestas de manera clara.

Por su parte, el equipo de Donald Trump ha aprovechado las redes para impulsar mensajes de corte conservador, resaltando temas de seguridad nacional, sus opiniones sobre la migración y la frontera, además de abordar sus proyectos económicos para los próximos 4 años.

¿Por qué son importante ahora las redes sociales?

Las redes sociales permiten un acceso directo a la ciudadanía, permitiendo a los candidatos llegar a votantes que pueden estar desconectados de los medios tradicionales. Además, estas plataformas ofrecen herramientas de segmentación que permiten a los equipos de campaña dirigir mensajes específicos a diferentes demografías, aumentando la efectividad de sus esfuerzos.

Voto latino y redes sociales

El voto latino puede ser decisivo en los comicios del 8 de noviembre ya que podría acabar decantando la balanza de votos hacia un lado u otro. Los latinos también tienen una gran presencia en internet, según explica la analista política Yamila Pino en declaraciones a la VOA.

“El 86 % de los hispanos utilizan YouTube, el 66 % de los hispanos utilizan Facebook, el 58 % utilizan Instagram y el 49 % de los adultos utilizan TikTok”, detalla.

Se estima que los latinos pasan aproximadamente dos veces más de tiempo en YouTube que otros grupos demográficos. Además, los jóvenes de entre 18 y 30 años han convertido esta en su plataforma de preferencia. Lo que también, explica la experta, puede servir para llegar al votante más joven, que suele estar más alejado de la política.

“Nos da una esperanza de que si se capitaliza de forma correcta, se puede llegar a esos jóvenes que han tenido dudas desde que empezó este ciclo electoral”, agrega.

Crear un contenido confiable frente a un entorno de desinformación

Además, ambas campañas han contratado a creadores de contenido, con un gran impacto en las redes sociales, para enviar mensajes clave para cautivar el voto latino. Muchas veces son personas que ni siquiera suelen hablar de temas políticos.

“La estrategia comunicativa a nivel político busca voces familiares, cercanas y que tengan consolidado en engagement (lealtad), la cercanía, la proximidad y, sobre todo, esa confianza tan importante hoy en día”, dice Santiago Tejedor, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El objetivo, en su opinión, es que desde las redes sociales también se transmita un mensaje “auténtico, relevante y potente”, además de explicar la importancia de estar bien informado, en un entorno donde la desinformación está a la orden del día.

“Hay que generar mayor confianza o un mayor criterio de autoridad en el tipo de contenido que se está emitiendo”, apostilla.