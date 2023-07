El FBI recurre a las redes sociales para rastrear a los traidores

Publicidad - LB2 -

Las autoridades estadounidenses han usado anuncios en las redes sociales para reclutar a funcionarios rusos descontentos, en parte, para detectar a los estadounidenses que han traicionado a su país para ayudar a Moscú.

Estados Unidos (VOA) – Si se conectó a las redes sociales en los últimos meses, es posible que lo haya visto: un video de la embajada de Rusia en un día gris y nublado en Washington con el sonido de automóviles y autobuses que pasan de fondo.

La voz de un hombre pregunta en inglés: «¿Quieres cambiar tu futuro?». Aparecen subtítulos en ruso en la parte inferior de la pantalla y el narrador toma nota del primer aniversario de «una gran invasión de Ucrania por parte de Rusia».

A medida que comienza a sonar una música sombría, la cámara gira hacia la izquierda y lleva al espectador por Wisconsin Avenue, hasta la estación de metro Adams Morgan y luego a través de Washington, para terminar en la sede del FBI, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

«El FBI te valora. El FBI puede ayudarte», dice el subdirector del FBI, Alan Koehler, mientras termina el video, con subtítulos en ruso todavía apareciendo en la pantalla. «Pero solo tú tienes el poder de dar el primer paso».

Отмечая первую годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, ФБР приглашает к сотрудничеству сотрудников РФ, обладающих секретной или закрытой информацией. Вы хотите изменить своё будущее? Связаться с сотрудниками ФБР можно в Signal по номеру +1-771-201-4210. — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 24, 2023

El video, publicado por la oficina de Washington del FBI, apareció por primera vez como una publicación en la cuenta de Twitter de la oficina el 24 de febrero. Otras cinco versiones comenzaron el mismo día como anuncios pagados en Facebook e Instagram, lo que le costó a la oficina entre 5.500 y 6.500 dólares.

No fue la primera ni la última vez que la agencia gubernamental, que tiene un presupuesto anual de más de 10.000 millones de dólares, gasta dinero para cortejar a funcionarios rusos.

El video es parte de una campaña expansiva y de larga duración del FBI para usar anuncios en las redes sociales para reclutar a funcionarios rusos descontentos, que están estacionados en EEUU y otros países; en parte para detectar a los estadounidenses que han traicionado a su país para ayudar a Moscú.

Un análisis de la Voz de América encontró que el FBI ha pagado decenas de miles de dólares, como mínimo, a múltiples plataformas por anuncios en las redes sociales dirigidos a funcionarios rusos, y el ritmo de tales compras de anuncios aumentó justo antes y después de que Moscú lanzara su última invasión de Ucrania.

Varios exfuncionarios de contrainteligencia de EEUU que hablaron para este reportaje sobre los esfuerzos del FBI describieron la publicidad como dinero bien gastado.

El FBI quiere encontrar funcionarios rusos bien ubicados que puedan «ayudar a identificar dónde pueden estar los espías estadounidenses», dijo a la VOA Douglas London, un veterano de tres décadas del Servicio Clandestino de la CIA.

“Busca agentes rusos para atrapar y condenar a espías estadounidenses e ilegales rusos”, agregó, describiendo la misión como parte del ADN de la oficina.

Otro funcionario veterano de la CIA, Jim Olson, estuvo de acuerdo y le dijo a la VOA que el objetivo del acercamiento del FBI a los funcionarios rusos es inequívoco.

“Por cada traidor estadounidense, cada espía estadounidense, hay miembros de ese servicio de inteligencia que conocen la identidad de ese estadounidense o saben lo suficiente sobre lo que produce para darnos una pista en su identificación”, dijo Olson.

“Todas las herramientas disponibles”

El FBI se negó a comentar directamente sobre su decisión de gastar varios miles de dólares para publicar el video de dos minutos como un anuncio en Facebook e Instagram, y simplemente dijo que «utiliza una variedad de medios» para recopilar inteligencia.

“El FBI evaluará todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de seguridad nacional de EEUU”, dijo la Oficina de Campo de Washington del FBI a la Voz de América en un correo electrónico. «Y utilizaremos todos los medios legales disponibles para localizar a personas con información que pueda ayudar a proteger a EEUU de amenazas a nuestra seguridad nacional».

Algunas de las incursiones anteriores del FBI en la publicidad en las redes sociales llamaron la atención del público, primero en octubre de 2019 y luego nuevamente en marzo del año pasado.

Sin embargo, una revisión de los datos disponibles públicamente indica que el uso de las redes sociales por parte de la oficina para la contrainteligencia es más amplio de lo que se creía anteriormente.

Según los datos de Meta Ad Library, que contiene información sobre anuncios de Facebook e Instagram que se remontan a mayo de 2018, el FBI y sus oficinas de campo han gastado hasta ahora poco menos de 40.000 dólares en anuncios dirigidos a hablantes de ruso, generando hasta 6.9 millones de visitas.

Si bien la mayoría de los anuncios se dirigieron a ubicaciones específicas, como Washington y Nueva York, algunos se vieron mucho más lejos, obteniendo vistas en gran parte de EEUU e incluso en países como España, Polonia, Nigeria, Francia y Croacia.

También parecería que los anuncios pagados del FBI se publicaron en plataformas distintas de Meta.

Nicholas Murphy, un estudiante de segundo año de 20 años de la Universidad de Georgetown en Washington, estaba en su dormitorio en marzo pasado buscando noticias sobre la invasión rusa de Ucrania cuando vio un anuncio en YouTube.

«Era solo un texto con una especie de fondo extraño… todo en ruso», dijo Murphy, nativo de Park City, Utah, que no habla ruso y que usó una aplicación de traducción para descifrar el anuncio.

“En ese momento no sabía si venía del gobierno ruso, si venía de nuestro gobierno, si era una especie de propaganda, si era falso”, dijo Murphy a la VOA. «Evocó muchos pensamientos sobre la influencia rusa en los anuncios de Facebook en las elecciones”, agregó en referencia a las presidenciales de 2016 en EEUU.

No está claro cuántos anuncios pagó el FBI para publicar en YouTube o a través de Google.

Una búsqueda en el Centro de transparencia de anuncios recientemente lanzado por Google muestra que el FBI pagó para ejecutar la versión en ruso de su video de dos minutos de duración más recientemente el 28 de abril. Pero la base de datos solo muestra información de los últimos 30 días.

El propio FBI se negó a proporcionar detalles sobre el alcance de sus esfuerzos publicitarios en las redes sociales, aunque la Oficina de Campo de Washington reconoció a VOA Noticias por correo electrónico que utiliza «varias plataformas de redes sociales».

«El FBI considera que estos esfuerzos son productivos y rentables», dijo a la VOA la Oficina de Campo de Washington del FBI. La oficina se negó a ser más específica sobre si se han identificado espías como resultado de los anuncios.

La embajada rusa en Washington no respondió a las llamadas o correos electrónicos en busca de comentarios sobre el uso del FBI de anuncios en las redes sociales dirigidos a los funcionarios rusos en EEUU.

Sin embargo, algunos ex funcionarios de contrainteligencia de EEUU argumentan que Rusia tiene motivos para estar preocupada.

«Creo que algunos buenos rusos están avergonzados, conmocionados, avergonzados por lo que Putin está haciendo en Ucrania, matando a hermanos y hermanas eslavos. Y creo que habrá gente a la que le gustaría contraatacar», dijo Olson, exjefe de contrainteligencia de la CIA.

London, el antiguo funcionario de los Servicios Clandestinos de la CIA y autor de ‘The Recruiter: Spying and the Lost Art of American Intelligence’, también cree que los esfuerzos persistentes del FBI para llegar a los rusos descontentos en las redes sociales darán sus frutos.

«En general, los rusos que han trabajado con nosotros lo han hecho por patriotismo… estaban molestos con el gobierno», dijo. Y los funcionarios rusos a los que el FBI espera contactar solo necesitan un pequeño empujón.

Es difícil medir si el gasto del FBI en publicidad en las redes sociales está logrando los resultados deseados. Las métricas públicas como las proporcionadas por empresas de redes sociales como Meta pueden dar una idea de cuántas personas están viendo los anuncios y dónde están, pero no arrojan mucha luz sobre quién interactúa en última instancia con los anuncios hasta el punto de una respuesta.

