EEUU y China más enfrentados a pesar de esfuerzos de acercamiento

La actividad militar de China en la región Indo Pacífico y el empeño de Beijing de recuperar a Taiwán a toda costa complican exponencialmente las relaciones entre Washington y Beijing.

Estados Unidos (VOA) – Estados Unidos y China no parecen estar más cerca de aliviar las crecientes tensiones a pesar de una reciente oleada de actividad diplomática antes de próximos viajes de altas figuras estadounidenses a la región Indo-Pacífico.

En cambio, los funcionarios de ambos países en los últimos días han hablado públicamente de mostrar fuerza y también han lamentado la falta de progreso en una variedad de conversaciones.

“La disuasión hoy es real, y la disuasión es fuerte”, dijo el jueves a los legisladores Ely Ratner, subsecretario de defensa de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico, durante una audiencia centrada en la política de Washington con China.

«El departamento está logrando un progreso histórico hacia una postura de fuerza regional que es más móvil, distribuida, resistente y letal», dijo Ratner. “Tenemos un ejército de EEUU que es más capaz, está más distribuido en la región y está más profundamente integrado con nuestros aliados y socios”.

También Daniel Kritenbrink, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, dijo a los legisladores que se están haciendo esfuerzos para garantizar que la competencia entre Washington y Beijing no se convierta en un conflicto.

«La competencia intensa requiere una diplomacia intensa», dijo. «Estamos comprometidos a administrar esta competencia de manera responsable y a mantener líneas abiertas de comunicación con la República Popular China.»

Tres altos funcionarios estadounidenses viajaron recientemente a China: el secretario de Estado Antony Blinken, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el enviado climático John Kerry.

Y aunque no es una visita oficial, el exsecretario de Estado Henry Kissinger se encuentra en Beijing esta semana para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

Kissinger, de 100 años, es venerado en China por el papel que desempeñó en la apertura de las relaciones entre Washington y Beijing en la década de 1970.

Pero según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el mensaje de Xi para Kissinger fue de cautela.

“China y Estados Unidos están de nuevo en una encrucijada”, dijo Xi. “Las dos partes necesitan tomar nuevas decisiones”.

Las palabras de Xi repitieron advertencias del embajador de China en EEUU un día antes.

«Hablando con franqueza, este es un momento difícil para las relaciones entre China y Estados Unidos», dijo Xie Feng durante un panel el miércoles en el Foro de Seguridad de Aspen en Aspen, Colorado, y describió los cimientos de la relación entre los dos países como «todavía frágiles».

«Hay un dicho chino que dice que no haremos provocaciones, pero no retrocederemos ante las provocaciones», dijo Xie, y agregó que en lo que respecta a algunas de las acciones recientes de Washington, «el pueblo chino no puede permanecer en silencio y el gobierno chino no puede quedarse de brazos cruzados».

Xie y otros funcionarios chinos han señalado el apoyo de Washington a Taiwán, un territorio que China reclama como propio.

La vieja política de Washington ha sido reconocer las afirmaciones de Beijing pero no respaldarlas. Pero el apoyo militar y político de Estados Unidos a Taiwán, incluido un viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto pasado, ha irritado a los funcionarios chinos.

“Lo primero y más importante que debemos tener en cuenta es que Taiwán es el Taiwán de China», dijo Xie el miércoles en Aspen, y advirtió que las acciones de quienes describió como «separatistas de Taiwán» no pueden tolerarse.

«Este es un camino muy peligroso que están tomando», dijo. «La prioridad para nosotros es impedir que (el vicepresidente taiwanés William Lai) visite Estados Unidos, que es como un gran rinoceronte nos embiste».

Xie repitió las afirmaciones del gobierno chino de que «nadie está más ansioso o es más sincero que China para ver una solución pacífica… para ver una reunificación pacífica» de China y Taiwán. Pero los funcionarios militares y de inteligencia de EEUU tienen sus dudas.

Según el almirante estadounidense John Aquilino, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, “el presidente Xi [Jinping] dijo que quiere estar listo para 2027″ para tomar Taiwán por la fuerza.

«Ciertamente deberíamos estar listos antes de eso si estamos haciendo nuestro trabajo», agregó Aquilino. «Con lo que tenemos hoy, estoy seguro de que fracasarían».

Pero Aquilino y otros funcionarios militares advierten que la rápida modernización y expansión militar de China ha sido «insuperable», y Beijing también se vuelve más audaz en la forma en que usa su poderío militar.

Esa combinación, junto con la negativa de China a hablar con los funcionarios militares y de defensa de EEUU, preocupa a Washington.

“La comunicación militar a militar permanece cerrada, y eso es desafortunado”, dijo el jueves a la Voz de América John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

«Quieres poder tomar el teléfono y hablar con tu oponente y tratar de reducir las tensiones y evitar errores de cálculo», dijo. «Cuando tienes ese tipo de equipo militar navegando tan juntos, volando tan juntos, el potencial de error de cálculo y riesgo solo se dispara si no puedes conversar».

Mientras tanto, los altos funcionarios de EEUU continuarán acercándose a los aliados en el Indo-Pacífico, muchos de los cuales también están preocupados por el comportamiento de Beijing.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Blinken, visitarán a aliados clave en la región, como Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, a partir de la próxima semana, con la esperanza de consolidar aún más los acuerdos de seguridad destinados a reducir la influencia de China.

La visita de Austin a Papúa Nueva Guinea, basada en un acuerdo de cooperación de defensa firmado recientemente, será la primera de un secretario de defensa estadounidense en funciones, lo que subraya la importancia de tales alianzas.

Otros aliados también están presionando para obtener más ayuda de Estados Unidos, citando la creciente presión de China.

“No los vemos como amistosos”, dijo el presidente de Palau, Surangel W. Whipps Jr., a principios de esta semana sobre las repetidas incursiones chinas en las aguas territoriales de su país.

«Parece que tienen otras intenciones», declaró en respuesta a una pregunta de la VOA. «Creo que es hora de que aparezcan algunos destructores (estadounidenses) y les digan: ‘¿Qué están haciendo en nuestras aguas?'».

