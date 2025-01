EEUU refuerza lucha contra tráfico de personas y crimen transnacional

El funcionario hizo la declaración durante una conferencia de prensa que la unidad, creada en 2021 por el secretario de Justicia, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

“Nuestro compromiso es buscar a los peores de los peores,” señaló Hanna, quien destacó que el enfoque principal de la JTFA es identificar y desmantelar redes de crimen organizado transnacional que operan en Estados Unidos, México, los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), y recientemente en Panamá y Colombia.

“Buscamos los líderes de estas organizaciones transnacionales criminales y sus redes internacionales para descubrirlas y derrotarlas” añadió.

Impacto de la JTFA en números

Desde su creación, la JTFA ha reportado más de 345 detenciones nacionales e internacionales, así como casi 300 condenas criminales, muchas de ellas con penas de hasta 30 años de prisión.

“Esto es algo que antes era muy poco común en casos de tráfico ilícito de migrantes,” explicó Hanna. En los primeros 18 meses de su existencia, los casos manejados por la unidad se triplicaron, reflejando el enfoque intensivo en casos graves y de alto impacto.

Hanna también subrayó que el trabajo de la JTFA ha sido esencial para tratar casos con agravantes como lesiones graves, fallecimientos de migrantes, o situaciones que implican el sufrimiento humano a gran escala.

“Estamos hablando de instancias de muerte en masa. Recientemente desaparecieron 40 personas en dos lanchas en la costa nicaragüense. En Chiapas, en 2021, murieron más de 50 migrantes en un accidente en el remolque de un tráiler. Son horribles, estos casos son horribles”, enfatizó el funcionario estadounidense.

Estrategias internacionales y cooperación

La JTFA trabaja estrechamente con socios internacionales, incluyendo fiscalías y fuerzas policiales en los países donde operan estas redes. “Este esfuerzo es realmente internacional y depende de relaciones profesionales muy profundas con nuestros socios en el extranjero”, explicó Hanna.

Sin embargo, también mencionó retos en la cooperación con ciertos países, señalando a Nicaragua como un caso particular. “No es que no cooperen, sino que no tenemos presencia debido a la situación política dentro del país. Sabemos que hay mucho movimiento a través de Nicaragua, pero es difícil enfrentarnos a las redes que trafican por su territorio” indicó.

Prioridades para 2025

El codirector destacó que en 2025 la JTFA se enfocará en tres áreas clave:

Aumentar las sentencias proporcionales: “Queremos que las sentencias reflejen la gravedad de los hechos. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, donde perecieron más de 50 inmigrantes en un tráiler, buscamos que las condenas sean fuertes y apropiadas,” dijo Hanna.

Combatir el rol de los carteles: “La tendencia de estos delitos que involucran a los carteles está aumentando, y ese es uno de nuestros enfoques principales,” afirmó.

Casos con raíces internacionales: La JTFA continuará priorizando casos que impliquen redes transnacionales y que afecten a varias jurisdicciones.

Compromiso continuo

Hanna concluyó reafirmando el compromiso de la JTFA de buscar justicia para las víctimas y desmantelar las organizaciones criminales que lucran con el sufrimiento humano. “Eso es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a hacer”, concluyó.

Planes de Trump

Aunque el presidente electo de EEUU, Donald Trump, aún no ha dado detalles sobre sus planes para seguir combatiendo el tráfico humano en la región, es probable que mantenga la línea que tuvo en su anterior mandato.

Trump firmó varias órdenes ejecutivas para combatir el tráfico humano y el caso a través de internet, además de expresar en numerosas ocasiones su intención de seguir trabajando en esa línea.