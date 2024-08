EEUU no descarta nuevas acciones en la OEA sobre Venezuela, esperan soluciones diplomáticas

Así lo explicó en entrevista con la Voz de América el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Frank Mora.

Mora enfatizó el miércoles en un llamado a mantener la “atención” sobre Venezuela y continuar insistiendo en que se “respete la voluntad” de los venezolanos luego de que el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González, se atribuyeron la victoria electoral.

“La conclusión que hemos llegado es que efectivamente, Edmundo González ganó la elección. Recibió los votos necesarios para ganar la elección”, dijo el embajador, quien aclaró que “introducir elementos” como llamar a González el “presidente electo”, podría amenazar los procesos diplomáticos que se buscan avanzar.

El embajador apuntó que EEUU no quiere “insertar un tema que podría crear confusión o tensión… para dejar el espacio para que estas iniciativas diplomáticas tengan la oportunidad de funcionar… Debemos tener una perspectiva de diálogo, aunque no parezca fácil… ¿va a tener resultado? No lo sabemos. Quizás, quizás no”.

Hace una semana que la OEA fracasó en el intento de aprobar una resolución sobre las elecciones en Venezuela en la que buscaba instar al Consejo Nacional Electoral a publicar “inmediatamente” las actas de la votación. La votación concluyó con 17 votos a favor, 11 abstenciones y cinco ausencias, un número insuficiente para que fuera aprobada.

Mora, aseguró a la VOA que a pesar de este resultado, “siempre es importante que la OEA se pronuncie sobre temas que tienen que ver con elecciones… Hubo una elección y hay serias preguntas sobre los resultados de las elecciones. Estamos viendo violencia y mucho descontento. Y lo que ocurre en Venezuela tiene implicaciones más allá de Venezuela”.

El embajador no descartó que el organismo haga un nuevo intento en pasar otro tipo de resolución que sea similar a la anterior.

“Se está estudiando eso internamente dentro de Estados Unidos, pero también en conversaciones informales con colegas de la OEA. La idea de quizás retomar eso, es una posibilidad”, apuntó.

Aunque no detalló en cuánto tiempo podría ocurrir una nueva reunión del Consejo Permanente para atender la situación, dijo que “si avanzamos o no avanzamos, sigue siendo importante resaltar de que la OEA y en particular los Estados miembros del Consejo Permanente se pronuncien sobre la crisis que hay en Venezuela”.

Para Mora, estos países tienen “la obligación” de apoyar a Brasil, México y Colombia, en su intento de buscar una solución a la crisis política.

Venezuela salió de la OEA en abril de 2019 luego de que el presidente Maduro aseguró que el organismo se había convertido en un “espacio de dominación imperial”. El gobierno de Maduro no le permitió a la OEA enviar a una delegación de observadores para que presenciaran los comicios.

Funcionarios de Brasil, Colombia y México han estado en permanente contacto con representantes tanto del presidente Maduro como del candidato opositor González para buscar un camino al diálogo, según se informó.

¿Cuál se espera que sea el resultado de un diálogo?

Ante los llamados de la comunidad internacional de establecer un diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela, Mora aseguró que este proceso, de darse, podría ser uno que “tome tiempo” y en el que “no vamos a ver resultados inmediatamente””.

“Eso es parte de la diplomacia. Yo entiendo que hay una crisis en Venezuela y queremos ver el fin. No lo entendemos completamente, pero así no ocurren las relaciones internacionales a veces, y por eso tenemos que tener un poco de paciencia para darle a todos estos esfuerzos la oportunidad que den resultados… ¿Cuál es el resultado que queremos? Que la voluntad del pueblo venezolano se respete”.

¿Contempla EEUU un cambio en su política de sanciones contra Venezuela?

Ante la posibilidad de que Estados Unidos estuviera contemplando nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro tras las disputadas elecciones presidenciales, Mora aseguró que: “por ahora realmente no estamos considerando eso”.

“Tenemos que darle tiempo a estos procesos diplomáticos, multilaterales, bilaterales, que se están dando en este momento”, agregó el embajador, quien espera que los esfuerzos de Colombia, Brasil y México tengan “un espacio para funcionar”.

Sin embargo, anticipó que estos no son los únicos “canales” bajo los que Estados Unidos está insistiendo en una resolución de la situación en Venezuela. “Lo importante es no abandonar al pueblo venezolano. No simplemente darle la espalda y decir que aquí no hay nada que hacer… eso no lo podemos hacer”, dijo.

¿Se sumaría EEUU a la petición de Almagro de imputar a Maduro ante la CPI?

Durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente del próximo 31 de agosto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud de imputación y órdenes de captura contra Maduro por “cometer un baño de sangre” en Venezuela.

Aunque llamó a otros países a sumarse a esa misión, el embajador de EEUU ante la OEA descartó que su país pudiera participar en dicha solicitud pues no son miembros del tratado que creó la CPI.

“El secretario general se pronunció… es una figura importante… pero no fue el Consejo Permanente el que expresó y se pronunció sobre ese tema”, aclaró Mora, quien resaltó de forma positiva los comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación de derechos humanos en Venezuela.