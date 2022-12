EEUU: ataques rusos a infraestructura de Ucrania no dividirán a Occidente

El principal diplomático estadounidense acusó a Putin de tratar de dividir a la coalición occidental que apoya a Ucrania mientras los precios mundiales de la energía aumentan y los ucranianos enfrentan apagones eléctricos generalizados.

Estados Unidos dijo el miércoles que la campaña de Rusia de semanas de duración de ataques a la infraestructura vital de calefacción, electricidad y agua de Ucrania no disminuirá la determinación occidental de apoyar a Kiev en su lucha de nueve meses contra la invasión rusa.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, luego de una cumbre de la OTAN de dos días en Bucarest, Rumania, dijo en una conferencia de prensa que el presidente ruso, Vladimir Putin, había centrado su «fuego e ira» contra la población civil ucraniana a medida que se asentaban los meses de invierno brutalmente fríos. .

“Calefacción, agua, electricidad: estos son los nuevos objetivos del presidente Putin. Los está golpeando con fuerza. Esta brutalización del pueblo de Ucrania es bárbara”, dijo Blinken.

El principal diplomático estadounidense acusó a Putin de tratar de dividir a la coalición occidental que apoya a Ucrania mientras los precios mundiales de la energía aumentan y los ucranianos enfrentan apagones eléctricos generalizados.

«Esta estrategia no ha funcionado ni funcionará», dijo Blinken. «Seguiremos demostrando que está equivocado. Eso es lo que escuché en voz alta y clara de todos los países aquí en Bucarest».

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió un tribunal especial para procesar los crímenes rusos contra Ucrania.

Von der Leyen propuso un tribunal respaldado por las Naciones Unidas «para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia».

También dijo que Rusia y los oligarcas rusos deben pagar los costos para reconstruir Ucrania del daño causado por las fuerzas rusas desde que invadieron Ucrania en febrero.

“Los horribles crímenes de Rusia no quedarán impunes”, dijo von der Leyen en Bucarest mientras los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN discutían el apoyo continuo a Ucrania.

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes que Ucrania algún día se uniría a la alianza militar occidental en desafío directo a Putin.

«La puerta de la OTAN está abierta», dijo Stoltenberg, renovando un compromiso para la membresía de Ucrania hecho por primera vez en 2008 pero que se ha estancado desde entonces. Señaló que Macedonia del Norte y Montenegro se unieron recientemente a la principal alianza militar posterior a la Segunda Guerra Mundial de Occidente, y que Suecia y Finlandia también lo harán pronto.

«Rusia no tiene derecho a veto» sobre la adhesión de países, dijo Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega. «Respetamos eso también, sobre la membresía de Ucrania».

El ex primer ministro noruego agregó: «El presidente Putin no puede negar a las naciones soberanas que tomen sus propias decisiones soberanas que no sean una amenaza para Rusia. Creo que lo que le teme es la democracia y la libertad, y ese es el principal desafío para él».

Pero Ucrania no se unirá pronto a la OTAN, que según los términos de los estatutos de la alianza, probablemente empujaría a las fuerzas armadas de los 30 países miembros directamente al campo de batalla para luchar contra las tropas rusas. Sería un compromiso mucho más allá de los miles de millones de dólares en asistencia militar y humanitaria que Estados Unidos y sus aliados ya han enviado al gobierno de Kiev para ayudar a los combatientes ucranianos a defender su país.

Blinken dijo que Estados Unidos está enviando a Kiev otros 53 millones de dólares para respaldar la compra de equipos críticos para la red eléctrica ante los ataques aéreos rusos contra la infraestructura ucraniana para dejar fuera de servicio los sistemas de energía y agua a medida que el clima invernal se afianza en el país.

El principal diplomático estadounidense dijo que el equipo se enviará a Ucrania en caso de emergencia e incluirá transformadores de distribución, disyuntores, pararrayos, seccionadores, vehículos y otros equipos clave.

Parte de la información para este informe provino de The Associated Press, Agence France-Presse y Reuters.