InicioOrbe
Donald Trump, presidente de EEUU, durante su discurso ante el Comité Nacional Republicano del Congreso, Washington, el 8 de abril de 2025

Destaca Trump relación con México durante discurso ante la ONU

Orbe

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El presidente de Estados Unidos afirmó que mantiene una buena relación con el Gobierno mexicano y habló sobre seguridad regional

Nueva York (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó que su administración mantiene una buena relación con el Gobierno mexicano, durante un mensaje en el que abordó temas de seguridad y combate a los cárteles.

Las declaraciones fueron difundidas este martes 22 de septiembre por la Embajada de Estados Unidos en México, en el contexto de la participación del mandatario estadounidense ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

- Publicidad - HP1

Trump señaló que su gobierno ha logrado avances con México en materia de seguridad, aunque no detalló en el fragmento difundido cuáles son los acuerdos, acciones o resultados específicos a los que hizo referencia.

“La protección y la seguridad llegarán a México. Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano”, expresó.

El mandatario estadounidense también sostuvo que las autoridades mexicanas comparten el interés de combatir a los cárteles, al señalar que el Gobierno de México tampoco quiere la presencia de estas organizaciones.

En su mensaje, Trump afirmó que, cuando se avance en ese objetivo, la región podrá convertirse en un espacio más seguro y con mejores condiciones para vivir y prosperar.

Las declaraciones se producen en un contexto de cooperación bilateral en seguridad, tema que ha sido central en la relación entre México y Estados Unidos por el tráfico de drogas, armas, migración y operación de grupos criminales transnacionales.

Hasta el momento, el fragmento difundido por la representación diplomática estadounidense se concentra en el reconocimiento de la relación con México y en el planteamiento de seguridad regional hecho por Trump.

El Gobierno mexicano ha sostenido en distintos momentos que la cooperación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo criterios de respeto a la soberanía, mientras ambos países mantienen canales de coordinación en temas fronterizos y de seguridad.

Con información de Embajada de Estados Unidos en México, El Debate, La Razón y SDP Noticias.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Borderplex

Repavimentan la calle Marte de la colonia Satélite

La Dirección General de Obras Públicas del Municipio trabaja en la repavimentación de la...
Borderplex

Diseñan operativo de vigilancia para la ceremonia del Grito de Independencia

De acuerdo a las autoridades municipales, se espera la asistencia de al menos 50...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto