Destaca Trump relación con México durante discurso ante la ONU

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El presidente de Estados Unidos afirmó que mantiene una buena relación con el Gobierno mexicano y habló sobre seguridad regional

Nueva York (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó que su administración mantiene una buena relación con el Gobierno mexicano, durante un mensaje en el que abordó temas de seguridad y combate a los cárteles.

Las declaraciones fueron difundidas este martes 22 de septiembre por la Embajada de Estados Unidos en México, en el contexto de la participación del mandatario estadounidense ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

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Trump señaló que su gobierno ha logrado avances con México en materia de seguridad, aunque no detalló en el fragmento difundido cuáles son los acuerdos, acciones o resultados específicos a los que hizo referencia.

“La protección y la seguridad llegarán a México. Estoy muy orgulloso de decirles que mantenemos una relación muy buena con el Gobierno mexicano”, expresó.

El mandatario estadounidense también sostuvo que las autoridades mexicanas comparten el interés de combatir a los cárteles, al señalar que el Gobierno de México tampoco quiere la presencia de estas organizaciones.

En su mensaje, Trump afirmó que, cuando se avance en ese objetivo, la región podrá convertirse en un espacio más seguro y con mejores condiciones para vivir y prosperar.

Las declaraciones se producen en un contexto de cooperación bilateral en seguridad, tema que ha sido central en la relación entre México y Estados Unidos por el tráfico de drogas, armas, migración y operación de grupos criminales transnacionales.

Hasta el momento, el fragmento difundido por la representación diplomática estadounidense se concentra en el reconocimiento de la relación con México y en el planteamiento de seguridad regional hecho por Trump.

El Gobierno mexicano ha sostenido en distintos momentos que la cooperación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo criterios de respeto a la soberanía, mientras ambos países mantienen canales de coordinación en temas fronterizos y de seguridad.

Con información de Embajada de Estados Unidos en México, El Debate, La Razón y SDP Noticias.

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