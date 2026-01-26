Desafía Minneapolis al ICE tras muertes de civiles durante operativos migratorios

Publicidad - LB2 -

Dos tiroteos atribuidos a agentes federales intensifican protestas y vigilancia comunitaria en la ciudad más poblada de Minnesota.

Minneapolis, Minnesota (ADN/Staff) – La ciudad de Minneapolis vive una escalada de tensión social y política tras la muerte de dos civiles a manos de agentes federales de inmigración, hechos que han detonado protestas masivas y una respuesta comunitaria organizada frente al endurecimiento de la política migratoria federal en Estados Unidos.

Lejos de replegarse, residentes de distintos barrios han intensificado manifestaciones, patrullajes vecinales y redes de alerta comunitaria, en un contexto marcado por el despliegue reforzado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul.

La indignación se profundizó tras la muerte de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, quien perdió la vida por disparos de agentes federales, cuando la ciudad aún no se recuperaba del fallecimiento previo de Renee Good, también de 37 años, ocurrido semanas antes durante otro operativo del ICE.

Ambos casos han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal por parte de autoridades federales, así como dudas públicas sobre la versión oficial de los hechos. Testimonios y videos difundidos por residentes contradicen afirmaciones de funcionarios federales respecto a la presunta amenaza que representaban las víctimas al momento de los enfrentamientos.

Desde el despliegue ampliado de agentes federales ordenado por el gobierno del presidente Donald Trump, comunidades locales han organizado redes de vigilancia voluntaria, apoyo logístico a familias migrantes y movilizaciones multitudinarias para exigir el retiro del ICE de la ciudad.

Una de las protestas más numerosas reunió a decenas de miles de personas en el centro de Minneapolis, pese a temperaturas extremas, en una movilización que contrastó con los hechos violentos registrados horas después. Activistas y líderes comunitarios han subrayado el carácter pacífico de las manifestaciones frente a la actuación armada de los agentes federales.

La percepción de inseguridad y vigilancia constante ha transformado la vida cotidiana en la ciudad, según relatan residentes, quienes aseguran haber modificado rutinas, trayectos y comportamientos ante el temor de ser interceptados durante operativos migratorios.

Este clima ha llevado a que sectores de la población declaren simbólicamente el fin del concepto cultural conocido como “Minnesota nice”, asociado históricamente a la cordialidad y confianza social, y que hoy, aseguran, ha sido desplazado por la alerta permanente y la desconfianza ante la presencia federal.

