Debate Congreso de EEUU respuesta al ataque que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania

fue llevado a cabo por grupos militantes respaldados por Irán con sede en Irak y Siria, y alcanzó una base estadounidense cerca de la frontera con Siria involucrada en la coordinación de esfuerzos para contener y degradar al grupo terrorista Estado Islámico, informó el Comando Central de Estados Unidos.

- Publicidad - HP1

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha negado su responsabilidad.

Aunque unidos en su deseo de enviar un mensaje a los perpetradores del hecho, los miembros del Congreso se enfrentaron sobre de respuesta. El representante demócrata Raja Krishnamoorthi dijo a la que las sanciones son un “primer paso”, pero que se deben considerar más opciones en el futuro.

“Creo que lo más importante es que nuestros adversarios sepan que responderemos”, dijo Krishnamoorthi. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener seguros a nuestros hombres y mujeres (…) Creo que saben que vamos a enviar un mensaje fuerte, y estamos enviando un mensaje fuerte”.

La interpretación más agresiva del representante republicano Mike Gallagher fue sostenida por algunos en el Congreso que cuestionaron la efectividad de las sanciones por sí solas.

“Las sanciones por sí solas no van a disuadir a nadie”, dijo Gallagher al a la . “Solo la acción cinética militar lo hará, por lo que las sanciones pueden respaldar ese esfuerzo. Pero hasta que no tengamos una estrategia regional coherente para reducir la influencia iraní y atacar objetivos iraníes después de que maten a estadounidenses, no creo que las sanciones tengan un impacto tan grande”, apuntó el legislador.

El representante Carlos Giménez se mostró más partidario de las sanciones por la escalada de acciones militares en la ya debido a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

“Creo que tenemos que tomar algunas sanciones fuertes contra Irán. Irán es el país que suministra fondos a Hizbulá. Suministra fondos a grupos terroristas de todo el mundo”, dijo Giménez a la VOA. “No estoy impulsando una acción militar. Ahora, tiene que haber una respuesta a lo que sucedió. No se puede matar a soldados estadounidenses con impunidad, y tenemos que demostrarlo”.

Otros políticos utilizaron las redes sociales o comunicados de prensa para compartir sus pensamientos sobre la respuesta al ataque. Mientras que algunos abogaron por sanciones o acciones militares, otros intentaron centrar la atención en la falta de acción preventiva por parte de la Casa Blanca.

“Los medios de comunicación claman por saber qué hará Biden para castigar a Irán o a sus representantes por matar a nuestros soldados”, dijo el senador Rand Paul en X. “La pregunta que no se hace es qué podría haber hecho Biden para evitar la trágica muerte de 3 de nuestros soldados en Jordania”.

El senador Tim Kaine dijo que si bien es necesaria una pronta respuesta de Estados Unidos, no debería correr el riesgo de verse arrastrada a un conflicto regional.

“Debemos hacer todo lo posible para mantener a salvo a las tropas estadounidenses y responsabilizar a quienes atacan a nuestros miembros del servicio”, escribió Kaine en X. “Pero también tenemos que evitar ser arrastrados a otra guerra en Oriente Medio sin una estrategia clara o la aprobación del Congreso”.

El ataque marcó las primeras muertes de militares estadounidenses en la región, mientras se intensifican los ataques de represalia entre Estados Unidos y grupos de milicias respaldados por Irán en todo el Medio Oriente por el en la guerra en Gaza.

[El Servicio Persa de la VOA contribuyó a este informe]