China gestiona un posible alto al fuego entre Israel y Hamás

En una entrevista con CCTV, Zhai dijo que China ha reiterado que «la fuerza nunca es la forma de resolver los problemas» y que responder a la violencia con violencia solo creará un círculo vicioso de venganza y más obstáculos para una solución política. Zhai no ofreció más detalles sobre sus planes de viaje.

«La única manera de crear las condiciones necesarias para un acuerdo político es poner fin a la violencia lo antes posible y promover un enfriamiento de la situación», dijo Zhai, y agregó que se centrará en la coordinación con todas las partes desde que estalló el conflicto.

Algunos analistas dicen que el viaje del enviado chino muestra que Beijing está haciendo lo que cree que las potencias internacionales deberían hacer en los principales conflictos globales.

«China esencialmente está copiando lo que han hecho otras grandes potencias, que es involucrar a los países de la región y viajar por la región», dijo Raffaello Pantucci, investigador principal de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam en Singapur.

Pero en lugar de tomar medidas concretas para facilitar un posible alto el fuego, algunos expertos caracterizan el próximo viaje de Zhai Jun como una «gira de escucha», durante la cual Beijing intentará demostrar que está participando en los esfuerzos para promover un alto al fuego, pero en realidad, no tiene intención de «agregar más apuestas al resultado».

«Beijing tratará de proyectar la imagen de una China diplomáticamente activa sin desempeñar un papel de liderazgo en las conversaciones de paz», dijo Wen-Ti Sung, politólogo de la Universidad Nacional de Australia, a la por teléfono.

Según Sung, China ha dejado «muy claras» esas intenciones a través de comunicados oficiales publicados en los últimos días. Durante una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Beijing está «listo para trabajar con Arabia Saudita y otros países árabes para apoyar la causa justa de restaurar los derechos nacionales palestinos».

Y en la entrevista con CCTV, Zhai dijo que la ONU tiene «un papel irremplazable e importante que desempeñar» en la cuestión de los palestinos, y que China «apoyará a las Naciones Unidas para que tomen la iniciativa» en la prestación de asistencia humanitaria.

«China no jugaría un papel de liderazgo en el proceso de paz, pero quiere brindar apoyo de una manera muy ambigua», dijo Sung.

Además de carecer de la voluntad para mediar en un alto el fuego entre Israel y Hamas, Pantucci cree que China tampoco tiene la influencia para cumplir con la tarea.

«China no está obligando a ningún país a sentarse a la mesa para una conversación de paz porque no tiene la influencia para hacerlo y también porque no quiere», dijo a la . «Es difícil decirle a otros países que se sienten y hagan las paces. Esto podría crear enemigos y los chinos no quieren hacer eso».

El viaje del enviado chino se produce mientras Israel se prepara para un asalto terrestre masivo en la Franja de Gaza controlada por Hamás, donde expiró el plazo para que más de un millón de residentes en el norte de Gaza evacuen al sur.

Israel ha prometido tomar represalias contra el ataque mortal llevado a cabo por los combatientes de Hamás el 7 de octubre, que mató al menos a 1.300 civiles y tomó a docenas de israelíes y ciudadanos extranjeros como rehenes. Israel ha lanzado ataques aéreos contra objetivos en Gaza que han matado a unas 1.900 personas.

La simpatía de China por los palestinos

Si bien China intenta desempeñar un papel más visible en el conflicto entre Israel y Hamás, algunos analistas dicen que la última declaración del ministro de Relaciones Exteriores chino refleja la simpatía de Beijing por los palestinos.

«China se ha vuelto un poco más directa al demostrar simpatía por los palestinos», dijo Sung, de ANU, a la , señalando la lectura de la llamada de Wang con su homólogo saudita.

En la lectura oficial, Wang enfatizó que «China cree que la injusticia histórica contra Palestina, que ha durado más de medio siglo, no puede continuar».

«Cuando China solo menciona que se debe hacer justicia a los palestinos y no menciona los sufrimientos de Israel, esto es una señal de Beijing de que su simpatía está principalmente con los palestinos», señaló Sung.

Algunos observadores israelíes ven las declaraciones de China como una prueba de su postura sesgada sobre el conflicto. «Beijing es proactivamente antiisraelí en nuestras horas más oscuras», dijo a la por teléfono Tuvia Gering, investigadora del Centro de Política Israel-China Diane y Guilford Glazer del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv. «A nivel bilateral (con Israel) son amistosos, pero a nivel internacional, China se une al mundo árabe».

Sung dice que cree que la supuesta simpatía de China por los palestinos puede dañar su relación con Israel. Para Pantucci, no está claro cómo podría reaccionar Israel ante la «ligera inclinación» de Pekín hacia los palestinos.

«Existe el riesgo de que China aliene un poco más a los israelíes, pero creo que la gran pregunta es cuánto querrán los israelíes seguir interactuando con los chinos», dijo a la . «Supongo que lo harán porque Israel es muy pragmático al final del día».

China trata de mantener un equilibrio

A pesar del repetido énfasis de Beijing en que la «injusticia hacia Palestina» debe resolverse y que la implementación de la «solución de dos Estados» es crucial para la paz en el Oriente Medio, Pantucci dice que cree que China todavía está tratando de mantener su política de no intervención en público.

«El mundo está actualmente dividido entre países que dicen que Israel está haciendo cosas terribles en Gaza y países que dicen que Hamás es malvado», dijo a la . «Los chinos están tratando de trazar una línea entre (las dos partes) y el enfoque es probablemente apreciado por gran parte del mundo. Si Beijing decidiera meter el remo, no necesariamente ayuda a resolver el conflicto».

Si bien muchos países podrían dar la bienvenida al enfoque de no intervención de China hacia el conflicto entre Israel y Hamás, Sung dice que cree que los estados del Oriente Medio también observarán si las acciones de China coinciden con sus promesas.

«A juzgar por las repetidas declaraciones de China sobre cómo la ONU y la Liga Árabe deberían tomar la iniciativa, creo que no es muy probable que los países árabes consideren que la participación china es lo suficientemente significativa como para ganarse el cariño de los árabes», puntualizó.